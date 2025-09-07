Los electores bonaerenses que deban asistir a las urnas este domingo 7 de septiembre deben saber hasta qué hora se puede votar hoy en las Elecciones de la provincia de Buenos Aires 2025.

Las escuelas estrán abiertas de 8 a 18 horas Soledad Aznarez

El acto electoral de hoy abarca a todos los ciudadanos que figuren en el padrón electoral, y entre los datos de la votación es clave conocer el horario para sufragar. Los colegios electorales abrirán a las 8 de la mañana y cerrarán a las 18 horas.

Sin embargo, quienes a las 18 horas ya se encuentren formando fila dentro del establecimiento o en sus inmediaciones, esperando para emitir su voto, tendrán garantizado su derecho a sufragar. Podrán permanecer en la fila y esperar su turno para hacerlo, incluso si esto implica extender la jornada más allá del horario oficial.

Cuál es la multa y las restricciones por no votar hoy

Los ciudadanos que no cumplan con el deber cívico de votar en las elecciones provinciales deben justificar su ausencia mediante un documento que acredite la imposibilidad de sufragar. De esta manera, el gobierno provincial advierte en su sitio oficial que “si estás obligado/a a votar y no lo hacés, sin justificación, podés recibir una multa y quedar registrado en el Registro de Infractores al deber de votar", y agrega que se puede justificar la ausencia en tres ocasiones puntuales:

Estás a más de 500 km de tu lugar de votación

Tenés un problema de salud (debe estar certificado)

Tenés un motivo de fuerza mayor comprobable

Quienes no justifiquen su ausencia, en tanto, deberán afrontar una sanción económica, según consta en la Ley Electoral Provincial N° 5109.

El artículo 137 indica: “Se impondrá multa de $50 a $500 a los electores mayores de 18 años y menores de setenta 70 años que dejaren de emitir su voto y no se justificare ante la Junta Electoral dentro de los 60 días de la respectiva elección. Una vez finalizado el escrutinio definitivo, la Junta Electoral pasará a los síndicos fiscales respectivos la nómina de los electores comprendidos en este artículo que no cumplieron con la obligación de votar, para que inicien las acciones correspondientes".

Cómo justificar la ausencia a la votación

Qué se elige hoy

Este domingo los bonaerenses eligen a sus representantes en el Poder Legislativo local. Esto incluye la renovación de 23 senadores provinciales titulares y 15 suplentes, así como de 46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes.

Además, en distintos distritos electorales, se definirán los nuevos concejales y consejeros escolares, figuras clave para la gestión municipal y educativa.