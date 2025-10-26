Hasta qué hora se puede votar hoy en las Elecciones legislativas Argentina 2025

Hoy, domingo 26 de octubre, son las elecciones legislativas en la Argentina. En ese marco, los ciudadanos empadronados se deben acercar a las urnas para definir sus representantes en el Congreso de la Nación. Dado que las mesas de votación ya llevan abiertas hace varias horas y aún falta parte del padrón en emitir su voto, muchas personas se preguntan hasta qué hora se puede votar hoy. Vale recordar que el sufragio es obligatorio en nuestro país, por lo que quienes no ejerzan su deber cívico serán sancionados con una multa.

Cómo se vota con la boleta única para las elecciones de este domingo 26 de octubre de 2025

Según lo dispuso la Cámara Nacional Electoral (CNE), los centros de votación abrieron este domingo 26 de octubre a las 8 de la mañana y permanecen abiertos por 10 horas, hasta las 18. De todas formas, quienes se encuentren en la fila para votar a esa hora podrán quedarse para sufragar. Sin embargo, los establecimientos donde se llevan a cabo los comicios cerrarán sus puertas a partir de este horario, por lo que quienes lleguen después de las 18 no podrán votar.

En otras ocasiones, las demoras en los operativos de sufragio han motivado la extensión del horario de votación, aunque esto debe ser aprobado por el juzgado electoral con competencia nacional.

Quienes están haciendo fila a las 18, pueden quedarse a votar Martín Zabala - XinHua

Qué pasa si no voto el día de las elecciones

Quienes no puedan concurrir a los comicios y tengan un justificativo válido, deben ir con su documento cívico a la comisaría más próxima del lugar en el que se encuentren y solicitar una certificación escrita que justifique la imposibilidad de votar. Para evitar la multa y otras sanciones correspondientes, el certificado debe presentarse dentro de los 60 días de celebrada la elección ante el Juzgado Federal con Competencia Electoral del distrito que le corresponda al elector o ante la Cámara Nacional Electoral.

En cambio, a quienes deban sufragar y no puedan justificar ante la Justicia Nacional Electoral por qué no emitieron su voto, les corresponde una multa económica y quedan incorporados en el Registro de Infractores al deber de votar. Asimismo, no pueden ser designados para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años a partir de la elección. Además, quienes no paguen la multa, no pueden realizar gestiones o trámites ante los organismos estatales nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante un año.

Sin embargo, en la práctica el peso de la ley electoral no se hace sentir, ya que existen casos de gente que no fue a votar, aparece como morosa en la lista de infractores y no experimentó trabas a la hora de efectuar trámites tales como renovar el pasaporte, el DNI o el registro de conducir. También es el caso de altos funcionarios que asumieron en el Estado pese a que figuran en el Registro Público de Infractores al Deber de Votar.

De cuánto es la multa por no votar

Las personas que no voten hoy serán sancionadas con una multa Jesús Hellín - Europa Press - Jesús Hellín - Europa Press

Quienes no asisten a las urnas y no justifiquen su ausencia ante las autoridades electorales no pueden ser designados para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años a partir de la elección y, además, les corresponde una multa.

En el artículo 125 del Código Electoral se dispone que la multa es de entre $50 y $500. En caso de que el elector no la pague, no podrá realizar gestiones o trámites ante los organismos estatales nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante un año.

Sin embargo, además de que quedaron desactualizadas en cuanto a su monto, el Estado no intima a los infractores a pagar las multas.