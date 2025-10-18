Qué se vota el domingo 26 de octubre en las elecciones Argentina 2025
La jornada cívica definirá la composición de las Cámaras de Diputados y Senadores; la renovación legislativa es un paso crucial en el sistema democrático
- 3 minutos de lectura'
El domingo 26 de octubre de 2025, los ciudadanos argentinos participarán en las elecciones legislativas nacionales. Se renovará la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. Este proceso electoral, que se realiza cada dos años, permite a los ciudadanos elegir a sus representantes en el Congreso de la Nación.
Elecciones intermedias en Argentina
Las elecciones intermedias se distinguen por no incluir la renovación de cargos ejecutivos a nivel nacional y se realizan en años impares, con un intervalo de dos años respecto de las elecciones presidenciales.
En las elecciones intermedias del 26 de octubre de 2025, se elegirán 24 senadores y 127 diputados nacionales. Los mandatos de diputados y senadores duran cuatro años, pero el cuerpo legislativo se renueva por mitades cada dos años.
Provincias que votan senadores
Para la renovación del Senado, se elegirán tres senadores en cada una de las siguientes provincias: Salta, Chaco, Santiago del Estero, Entre Ríos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego.
Distribución de bancas de diputados por provincia
La distribución de bancas a renovar por provincia en la Cámara de Diputados es la siguiente:
- Jujuy: tres
- Salta: tres
- Formosa: dos
- Tucumán: cuatro
- Chaco: cuatro
- Santiago del Estero: tres
- Catamarca: tres
- Santa Fe: nueve
- Corrientes: tres
- Misiones: tres
- Córdoba: nueve
- La Rioja: dos
- San Juan: tres
- San Luis: tres
- La Pampa: tres
- Buenos Aires: 35
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 13
- Mendoza: cinco
- Chubut: dos
- Santa Cruz: tres
- Tierra del Fuego: dos
Funcionamiento de la Boleta Única de Papel
En estas elecciones, se implementa la Boleta Única de Papel (BUP). Los partidos políticos se organizan verticalmente en columnas, mientras que las categorías de cargos a elegir se presentan horizontalmente en filas. Cada cargo tiene una casilla en blanco para que el votante marque con una tilde su preferencia. Este formato busca facilitar la identificación de las opciones.
Proceso de votación con la Boleta Única de Papel
- El elector recibe la boleta, con la firma de la autoridad de mesa y una lapicera.
- En la cabina de votación, se marca el casillero correspondiente; es una sola marca por categoría.
- Se dobla la boleta por la línea punteada y se deposita en la urna.
- Al finalizar, se firma el padrón y se reciben la constancia de voto y el DNI.
Cómo consultar el padrón electoral
Para consultar el padrón electoral, los ciudadanos deben ingresar al sitio oficial de la CNE y proporcionar su número de DNI, género, distrito y un código de validación. Esta consulta brinda información detallada como el nombre y la dirección del establecimiento de votación, el número de mesa y el número de orden correspondiente a cada elector.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
Otras noticias de Audiencia
Subidón térmico. Cambio brusco de la temperatura en Buenos Aires: qué dice el último pronóstico del SMN
También en Argentina. Obesidad: la medicación “estrella” para tratarla y por qué es tan revolucionaria en el mundo, según un especialista
Padrón electoral. Dónde voto en Argentina para las Elecciones Bolivia 2025
- 1
“La banda de los grafitis”: creaban empresas fantasmas, recibían contratos millonarios de la Ciudad, y compraron bonos
- 2
La camioneta en la que viajaba Juan Manuel Urtubey fue baleada mientras hacía campaña en Salta: no hubo heridos
- 3
Javier Milei dio detalles de la reforma laboral, habló de su vínculo con Macri y del cargo que puede ocupar Santiago Caputo
- 4
Se recalienta la interna del peronismo de Entre Ríos y un sector denunció a Guillermo Michel