“Hay que cuidar las copas”: El ataque de Hugo Moyano contra Patricia Bullrich por su “interés por llegar a Independiente”

El líder de Camioneros, Hugo Moyano, arremetió hoy contra la presidenta de Pro, Patricia Bullrich, por su “interés por llegar a Independiente”. “Hay que cuidar las copas”, ironizó en una entrevista radial en la que acusó a la oposición de haber orquestado la batalla entre barras del club.

Al ser consultado en Radio Mitre sobre los enfrentamientos entre dos facciones de la barra brava de Independiente esta semana en el centro de Avellaneda, Moyano sostuvo: “Eso fue armado por la oposición, no cabe duda. Nosotros con la barra no tenemos nada que ver. Si alguien se ha puesto firme con eso somos nosotros”.

A continuación, le preguntaron si creía que Cristian Ritondo podía estar detrás de los violentos hechos, a lo que respondió: “Bueno, ellos tienen mucho conocimiento en esos temas. (Él) ha sido ministro de Seguridad de la Provincia. Y no se sé si la vieron a la señora Bullrich con uno que estaba con ella en los servicios, que fue uno de los que hizo la denuncia también”.

Y siguió: “Los muchachos empezaron a llamar y a decir: ‘Mirá que la Bullrich quiere sumarse a Independiente, hay que cuidar las copas’. Debe ser porque somos los que más copas tenemos que quiere venir. Ella de copas conoce bastante, entonces debe ser que tiene ese interés por llegar al club. Como somos rey de copas, se va a sentir muy cómoda”.

Más tarde, el presidente de Independiente calificó de “repudiable” la batalla entre barras y explicó por qué considera que la misma fue organizada. “Cuando se supo que se iba a poder entrar a la cancha, los socios empezaron a ir a poner en condiciones los pagos. Iban 15 o 18 por día, pero ese día fueron ciento y pico de personas. Eso no fue casualidad, estaba preparado”, insistió y agregó: “Nosotros lo repudiamos totalmente y de ninguna manera vamos a permitir que causen algún efecto para molestar al resto de los hinchas”.

Pronóstico electoral y citación a Macri

En otro tramo de la nota, Moyano hizo un diagnóstico sobre la fuerte derrota que sufrió el oficialismo en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y pronosticó un resultado favorable para las elecciones generales del 14 de noviembre.

“Por enojo, hubo gente que no fue a votar o que votó a cualquiera, pero votar al gobierno anterior es perder derechos. Yo estoy convencido de que el 14 el Gobierno dará vuelta la elección. Y me voy a confesar: en las PASO estaba en Mar del Plata y no pude ir a votar, pero el 14 voy a ir”, aseguró.

Por último, al ser consultado sobre la citación a indagatoria del expresidente Mauricio Macri por supuesto espionaje a los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan, planteó: “El se cansó de denunciar a medio país y ahora está molesto porque lo citan por una situación que realmente es lamentable, porque este hacía seguir a todos. A nosotros nos mandó de todo y nos allanaron el sindicato, el club y la obra social, pero nunca encontraron nada. Si no, seguramente nos hubieran metido en cana. Ese daño que hizo lo está pagando ahora”.