El intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, le pidió a Sergio Berni "no opinar tanto de política" y "ubicarse" frente a las demandas de los bonaerenses. Fue en alusión a las críticas que ministro de Seguridad viene repitiendo contra la Casa Rosada, en las que denuncia una supuesta falta de apoyo de Alberto Fernández y su ministra de Seguridad, Sabina Frederic, al gobierno de Axel Kicillof.

"Me parece que esa discusión no se da en los medios. Está muy mal dar esa discusión en los medios . Insisto, los que están encerrados hace 90 días quieren ver cómo podemos resolver la pandemia y cómo va a crecer económicamente la Argentina después de la pandemia. Hay que ubicarse en ese lugar", sostuvo Zabaleta.

Para enmarcar políticamente el entredicho vale recordar que Zabaleta es el intendente más cercano a Alberto Fernández, junto al hoy ministro de Obras Públicas (y exjefe comunal de San Martín), Gabriel Katopodis. Berni, por su parte, es sindicado como un "protegido" y un alfil de Cristina Kirchner en el gabinete bonaerense.

De ahí también las prevenciones. "Berni hace un esfuerzo diario para poder resolver situaciones de inseguridad, que en el área metropolitana tiene muchas dificultades. No de ahora, sabemos que hay una deuda enorme desde el punto de vista de la seguridad. Pero, en definitiva, me parece que hace un esfuerzo cotidiano", sostuvo Zabaleta al ser consultado por el portal Primer Plano.

Tras ese primer reconocimiento a Berni, Zabaleta aclaró: "Yo lo que haría es no opinar tanto de política, me parece que habría que opinar un poco menos de política. La sociedad nos está demandando que nosotros hoy, como funcionarios y servidores públicos, la cuidemos".

"Hay que dejar de dar definiciones políticas que poco tienen que ver con lo que la importa a la gente. A la gente no le importan las jefaturas políticas. A la gente le preocupa y le angustia contagiarse con el coronavirus, que no ven a sus nietos o hijos en mucho tiempo, que tienen problemas económicas", continuó el jefe comunal, para volver sobre Berni.

"Me parece que hay opiniones que no hay que darlas. Hay opiniones que yo no me animo a darlas en este momento y tienen que ver con la política. Yo creo que Presidente, gobernador, intendentes y legisladores hoy tenemos que ser un gran equipo contra esta pandemia", cerró.

Berni, que ni bien asumió en su cargo mostró sus diferencias personales y de gestión con Sabina Frederic, en las últimas semanas subió la intensidad de sus críticas, denunciando falta de apoyo de la Casa Rosada.

El acuerdo que Frederic firmó sin intermediarios con el municipio de Moreno hizo estallar a Berni . "En materia de seguridad estamos solos", afirmó entonces. Poco días después, el ministro se comparó con Manuel Belgrano para volver a advertir sobre la falta de apoyo a la Provincia.

"Si a Belgrano le hubiesen dado los ponchos, los alimentos y las armas que necesitaba para su tropa, otro hubiera sido el resultado de la batalla de Vilcapugio. Casi el 40% de los argentinos habitan la Pcia. de Bs. As. Esa es la responsabilidad que gestiono", afirmó Berni en su cuenta de Twitter.

Y agregó "Si, como Belgrano, tengo que vestir cardones simulando ser policías, lo voy a hacer. No sin antes, decirles la verdad a los bonaerenses".