Luego de que el ideólogo del megadecreto del Gobierno, Federico Sturzenegger, cuestionara a los gremios por no marchar durante el gobierno de Alberto Fernández, este sábado el secretario general de la CGT, Héctor Daer, respondió a las críticas y acusó: “El DNU es sólo para dar mensajes a los beneficiados por estas medidas”.

“Sturzenegger, alguien que no es funcionario y con una soberbia impresionante, dijo que esto no es un tema de necesidad y urgencia, sino que es la síntesis del mensaje que tienen que dar”, analizó el gremialista en una entrevista para AM750. “Metieron un capítulo laboral importantísimo y no declararon la emergencia laboral y no pueden hacerlo por la tasa de ocupación que tiene nuestro país”, agregó.

Asimismo marcó: “No puede comparar un estado de emergencia sanitario con esto, que no tiene emergencia”. Y en relación al propósito del DNU dijo: “Avasallan todo, la Constitución y las instituciones, sólo para dar mensajes a los beneficiados por estas medidas” .

Sus declaraciones llegaron después de que el también extitular del Banco Central durante parte de la gestión de Mauricio Macri se preguntara por qué los gremios no protestaron cuando el expresidente publicó, por ejemplo, un decreto que establecía la cuarentena por el Covid-19. “Veo a la CGT, que va a marchar a la Corte Suprema para pedir que saquen el DNU, y me pregunto por qué no marcharon cuando Alberto Fernández publicó el DNU para encerrarnos en pandemia. Aparentemente se despertaron ahora. Nunca dijeron nada antes y es una manera de no abordar que lo que verdaderamente molesta del DNU es su contenido”, aseveró Sturzenegger en Radio Mitre.

Federico sturzenegger

En respuesta, Daer justificó la ausencia de protestas y paros generales en los últimos cuatro años. “El gobierno anterior no tuvo ningún proyecto de ley que destruyera derechos laborales ni que erosionara derechos de nuestro colectivo de trabajadores”, aclaró para luego sumar: “Sí tuvo descalabros de la economía que nos llevaron a un proceso inflacionario, los mitigamos como pudimos por las paritarias libres”.

Con respecto a la aplicación del DNU, que promueve una desregulación de la economía y una reforma laboral, el gremialista dijo que en la Argentina “no hay nadie que diga que esto está bien” y que “seguramente la pretensión [del Gobierno] es que haya un empobrecimiento colectivo de la sociedad para resolver, vía estanflación o recesión aguda, los problemas que ellos dicen que son los problemas que tiene la Argentina”.

“Esto es romper con la administración del Estado”, advirtió. Además, habló sobre “inconstitucionalidad” y “avasallamiento a las instituciones” del paquete de medidas y pidió que sea el Congreso el que apruebe o rechace las reformas. “Este DNU tiene falencias absolutas. Son temas que hay que debatir de cara a la sociedad. Nadie puede tener el poder para hacer y deshacer todo”, formuló.

A continuación, en particular sobre la reforma laboral, Daer dijo que la intención es “romper lo tutelar de la legislación laboral y la protección que tiene el trabajador” y apuntó contra “una relación de colaboración” que tendrán el empleado y el empleador. “Cuando uno se siente injuriado, ahora tiene que demostrarlo, cuando la ley decía que el empleador tenía que demostrar que no injurió. Es un cambio filosófico”, agregó el gremialista.

La CGT se moviliza a Tribunales

En contra de la “inconstitucionalidad” del megadecreto, la central obrera resolvió movilizarse el miércoles próximo a los Tribunales de Plaza Lavalle, donde está la Corte Suprema, para reclamar su derogación y presentarán sus amparos.

“Están dispuestos a hacer lo que quieren por el supuesto apoyo del 56%, cuando la realidad es que la elección positiva es del 30%”, enunció Daer en relación al resultado electoral que convirtió a Milei en presidente. “Vamos a actuar para que este DNU quede sin efecto, esto no puede seguir adelante”, sumó este sábado.

También dio detalles del plan de acción de la CGT y aclaró que será a través de tres aristas: la política, con reuniones junto a miembros del Congreso; la judicial, presentando amparos; y la sindical, con movilizaciones. “Confiamos en que la Justicia tome un accionar rápido, vamos a optar por todos los instrumentos que la ley nos da”, cerró.

