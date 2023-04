Hernán Lacunza: “Para dolarizar se necesitaría un tipo de cambio cercano a $3000 por dólar”

escuchar

El exministro de Economía de Juntos por el Cambio, Hernán Lacunza, aseguró que “dolarizar la economía es una solución mágica muy peligrosa” y que “para dolarizar se necesitaría un tipo de cambio cercano a $3000 por dólar”.

En el anticipo de una entrevista que se emitirá en CNN en Español, el exfuncionario fue consultado sobre la iniciativa de Javier Milei de dolarizar la economía y respondió: “Esos regímenes son muy atractivos para entrar porque te solucionan un problema. Por ejemplo, la convertibilidad es un primo hermano de la dolarización. Son muy atractivos para entrar porque te puede bajar la inflación rápido y muy difícil de salir: mirá lo que pasa en Ecuador hoy que no sabe cómo salir del cepo cambiario, porque tiene un problema monetario”.

En diálogo con María O’Donnell y Ernesto Tenembaum, Lacunza advirtió que el caso argentino ni siquiera es atractivo para aplicar este instrumento.“En este caso, ni siquiera es atractivo entrar, porque para dolarizar todos los pesos que tenemos, que emitió este gobierno, necesitarías otro tipo de cambio. Por ejemplo, hoy que el tipo de cambio está a $200, redondeando, por dólar oficial y $400 y pico el paralelo. Para dolarizar sería algo parecido a 3000 pesos por dólar. Entonces, ni siquiera es atractivo”, analizó el economista y añadió: “Creo que no es el camino, creo que es una solución mágica, muy peligrosa. Esas tentaciones, porque aparte, en la en el debate público apela al imaginario colectivo de la convertibilidad. [La gente piensa] ‘Remite a eso. La única década de estabilidad que tuvimos en los últimos 50 años, por no decir más, fue la década de los 90 y qué hicimos y convertibilidad, entonces hagamos lo mismo’ y es una simplificación”.

Luego explicó en qué se diferencia el proceso de dolarización de la convertibilidad: “ Las condiciones iniciales son distintas. Para tener la convertibilidad pasaste por dos hiperinflación. Entonces, siempre que te licuaron todos los pesos que estaban circulando. Ahora, si la idea de pasar por una hiper para llegar a la dolarización, puede ser sí, pero entonces si te ajuste por las malas, porque la hiper deja la pobreza”.

Sobre el atraso cambiario, Lacunza respondió: “Lo que provoca pobreza también es el desajuste, en este caso cambiario, el atraso cambiario. Ahí se incuba el problema. Entonces, si después vas al médico y le decís tengo una gastritis y te da un medicamento y te produce un efecto colateral, perfecto, pero el problema es que vos tenías una infección previa”.

También criticó al precandidato a presidente libertario, al asegurar: “Ir a la tele y decir voy a dolarizar y si no dolarizo estalla todo... o voy a ir al Congreso y a hacer un ajuste de 13 puntos del gasto público y si no me lo aprueba el Congreso voy a hacer un referéndum, todo eso no pasa después. No pasa que hace un referéndum y va a ir la gente a decirle que quiero ajuste. No pasa, imaginemos esa anarquía, ese caos. Entonces, no confundamos los set de televisión. Digo, es más fácil estar acá hablando y decir, ‘mirá que analítico que soy’ y después están en el tablero de control del Ministerio de Economía o de la presidencia de la Nación donde todo es mucho más complejo y tenés que que tener en cuenta las consecuencias de tus actos”.

“De todos los pecados capitales, que puede cometer un gobernante, el más grave es la imprudencia. De todos los pecados, es la imprudencia, porque vos no puede ir a ver qué pasa. Si vos vas en un avión y el piloto empieza a los volantazos te querés bajar ante una tormenta. No puede probar a ver si tiene aterrizo así qué pasa. La imprudencia no es admisible ”, comparó Lacunza.

Consultado por la otra propuesta del libertario de cerrar el Banco Central, Lacunza respondió: “Eliminar el Banco Central no es viable. De 190 países en el mundo, hay cuatro que no tienen Banco Central, que son pequeñas islas, y 10 que tienen moneda de que están dolarizados, o menos que son economías muy abiertas e insulares en general. O sea, tienen mucho comercio. No va a pasar, no lo va a hacer, así que, de nuevo, es un eslogan televisivo”.

LA NACION

Temas Hernán Lacunza