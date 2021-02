Hernán Lombardi Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

6 de febrero de 2021 • 15:37

El extitular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, volvió a mostrarse a favor del regreso a clasesy en un claro mensaje al Gobierno sostuvo que "no puede haber ninguna excusa" para no volver a la presencialidad. "La escuela no tiene por qué ser un lugar inseguro si se cumplen todos los protocolos", manifestó Lombardi, en diálogo con Radio Mitre.

"La mesa Nacional de Juntos por el Cambio y la Unión Cívica Radical va hacer una manifestación bajo la consigna 'Volvamos a las escuelas' para que las escuelas vuelvan a estar abiertas con clases", señaló Lombardi sobre la protesta que protagonizará el bloque opositor esta semana en defensa del regreso a las aulas.

"Nosotros como coalición tenemos que dar un fuerte impulso a nuestras ideas. Esta vez es una convocatoria de Juntos por el Cambio, pero abierta a toda la sociedad", completó el exfuncionario.

Y al respecto, destacó: "Es una convocatoria junto con la sociedad. No podemos repetir en 2021 lo que pasó en el 2020 en materia educativa porque estamos poniendo en peligro las futuras generaciones. Se hizo un enorme esfuerzo en lo digital pero nada reemplaza lo presencial".

Lombardi resaltó que no puede haber excusas para evitar el regreso a la escuela y sostuvo que si algo frena la iniciativa es porque "los protocolos no están listos o hay que adecuar la infraestructura porque hace un año que debería haberse hecho".

Por último, al ser consultado por la posibilidad de cancelar las PASO, el político respondió categórico: "Cambiar el modo electoral en el mismo año de las elecciones es una picardía del Gobierno que no tiene antecedentes a la fecha que prefigura cosas muy malas". "No debiera suceder. Nosotros estamos totalmente en contra".

