Hernán Lombardi y el Chino Navarro se cruzaron por el juicio político a la Corte: “Es un show”

El funcionario del Frente de Todos Fernando “Chino” Navarro se cruzó este miércoles en televisión con el diputado opositor Hernán Lombardi por el intento de iniciar un juicio político a la Corte Suprema de Justicia. Mientras Navarro defendió la legalidad del pedido, el legislador de Juntos por el Cambio le reprochó la reacción a una medida judicial y afirmó sin vueltas que se trata de “un show”.

“El pedido de juicio político en este país va directo a la comisión. Si fuera directo al recinto, se terminaría rápidamente porque no tienen la mayoría. Pero es un show; nosotros creemos que no es posible hacer un show en el último año del gobierno de un presidente, y cuando hay una gran crisis económica. El Presidente está montando un show ”, le espetó Lombardi durante el intercambio transmitido en el programa A dos Voces en TN.

Navarro, secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario de la Jefatura de Gabinete, defendió la iniciativa. “El juicio político es un mecanismo constitucional, no es un atentado a la democracia, ni un golpe a las instituciones”, sostuvo. Y planteó “ ¿Cuándo Elisa Carrió pide un juicio contra Ricardo Lorenzetti acaso atenta contra la democracia? Los juicios políticos se miden con distinta vara”.

Corte Suprema. Juan Carlos Maqueda; Carlos Rosenkrantz; Horacio Rosatti; Ricardo Luis Lorenzetti.

Navarro argumentó la decisión en función del reciente fallo sobre la coparticipación porteña y la sentencia de 2021 que declaró inconstitucional la conformación del Consejo de la Magistratura sancionada en 2006 y repuso la norma que había funcionado previamente. Aseguró que el presidente, Alberto Fernández, dio todos los pasos legales establecidos. “

“ Las sentencias no son opinables, están para ser acatadas ”, le respondió a continuación Lombardi. El exsecretario del sistema de medios públicos durante el gobierno de Mauricio Macri señaló que Cambiemos cumplió con una sentencia de la Corte que en 2015 ordenaba reponer recursos de coparticipación a tres provincias y que luego se extendió a todas las jurisdicciones. “Nos complicaba económicamente, pero lo hicimos”, aseveró.

Navarro contraatacó. “La sentencia no está fundada. No hay ninguna razón jurídica de peso que argumente la decisión”, afirmó al referirse al último fallo de la Corte que ordenó aumentar la cantidad de recursos que recibe la Ciudad de 1,4% a 2,95% hasta que se resuelva la cuestión de fondo. “Es una sentencia nula”, recalcó. También hizo mención que la decisión afecta los recursos que reciben otras jurisdicciones.

“El control constitucional de los actos en la Argentina lo tiene el Poder Judicial, y por lo tanto, la Suprema Corte como cabeza del Poder Judicial. Para saber si es o no derecho constitucional, hay que pedírselo a la Suprema Corte, salvo que se quiera reformar la Constitución”, le retrucó el legislador opositor. Y agregó: “Las provincias no se ven afectadas por el fallo de la corte; la discusión es entre la Nación y la Ciudad”.

“Es legal”

El funcionario nacional, y dirigente del Movimiento Evita, no se quedó atrás. “Aunque no haya sido la intención, el fallo es partidario. Tiene que fallar por los intereses nacionales. Cuando es justo molesta a todos. Y como no lo es, por eso celebra [Horacio Rodríguez] Larreta”, dijo. Y agregó: “Los miembros de la Corte son hombres de poder, entienden lo que están en juego”.

“ Tenemos que bajar los decibles y evitar romper el sistema ”, insistió Navarro en un tiro por elevación a la oposición. “Todos los mecanismos que están en discusión están contemplados en la Constitución. “Ni Alberto Fernández está violentando la Constitución, ni ellos por no darnos quórum o no votar proyectos están violentándola. Son mecanismos que tiene”, aseveró.

Lombardi concedió que “no está en discusión” la potestad del Gobierno en iniciar el juicio político. No obstante, marcó la gravedad que representa en avanzar en esa medida en las circunstancias actuales y dio cuenta de la incidencia de Cristina Kirchner en el asunto.“ [Alberto Fernández] genera este conflicto para agradarle a la “Gran Hermana” que vigila todo, aunque pese a eso, no le alcanza, porque lo sigue criticando”, afirmó.

“Estamos discutiendo el sentido y la oportunidad de la medida del Presidente de querer llevar a juicio político a la Corte, cuando la agenda de los argentinos es otra. Creemos que debería el Presidente dedicarse a gobernar este último año que le queda. Ha sido un gobierno fallido”, amplió el opositor. Lombardi calificó como “un show” y hasta “una zoncera” el debate que, mientras se discute, genera “inestabilidad institucional”.

En una conferencia de prensa, Juntos por el Cambio anunció que resolvió no aceptar la propuesta del oficialismo y reiteró su postura de no facilitar el número para que se pueda realizar la sesión, con el argumento de que, a su criterio, se trata de "una trampa" del FDT. Télam

“Cuando el proyecto vaya al recinto se requieren dos tercios de los votos para poder probarlo. Ellos ni siquiera tienen la mitad. Esto tensa el cuerpo institucional de la República. ¿Para qué se hace?”, inquirió. “Le pido al Presidente que retire al proyecto, que no es más que un show. No tiene ninguna posibilidad de ser llevado adelante”.

Navarro se quedó con la aceptación de la legalidad de su interlocutor. “No es ilegal, no es autoritario. No tienen necesidad de compararnos con nadie. La medida puede ser opinable, y pueden votar en contra, pero es legal”, insistió.

A su vez, hizo hincapié en el marco económico. Rechazó la intención de Juntos por el Cambio de negarse a votar otras leyes que el oficialismo busca aprobar durante las sesiones extraordinarias como el blanqueo para incrementar la recaudación y una nueva moratoria para los jubilados. “Tenemos que separar el debate político”, planteó. “Y no como nos plantean de que el ministro [Sergio] Massa necesita leyes, piden un canje”, se quejó. “Ahí se empiezan a equivocar”, dijo.

“ No enviaron los proyectos que dicen. ¿De qué estamos hablando? No hablen como si tuvieran todo resuelto ”, contraatacó Lombardi. Navarro se corrigió. “Cuando los enviemos, les pido que lo separen del proyecto de juicio político y no que los demoren”. Lombardi rechazó esa visión y retrucó. “Es muy fácil de resolverlo. Paren con el juicio político”.

