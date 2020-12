"Chiche" Duhalde: "Me da mucha pena lo que le pasa a Ginés González García"

Entrevista a Hilda "Chiche" Duhalde 19:23

La exsenadora Hilda "Chiche" Duhalde participó del programa La Repregunta, por LN+, donde criticó con dureza al Gobierno, especialmente por su manejo de la pandemia. Más allá del afecto personal que dijo tenerle al ministro de Salud de la Nación dijo: "Con una mano en el corazón: me da mucha pena Ginés [González García], pero mucha más lástima me provoca lo que nos sucede a todos".

"A Ginés lo conozco desde hace ya muchos años y me cuesta reconocer que en esta pandemia ha habido muchos errores muy serios", señaló "Chiche" Duhalde. "A lo mejor fue un error mío, pero nunca tuve una conversación a solas con él, una charla de sinceramiento para saber verdaderamente lo que pasa", admitió la exsenadora.

"Chiche" Duhalde confesó a lo largo de la entrevista con Luciana Vázquez que siente "vergüenza propia y ajena", en relación a las distintas declaraciones del Gobierno sobre las vacunas. "Es un ida y vuelta incomprensible", remató.

"Si buscamos los archivos hay una serie de contradicciones que yo no sé si el ministro no puede parar al Presidente [Alberto Fernández], o si está de acuerdo con él. Es un momento realmente durísimo para todos y yo, por más de que le tenga un afecto personal por la historia que nos ha unido, no puedo dejar de mirar este problema porque nos afecta a todos", sostuvo de quien supo ser, también, ministro de Salud durante las administraciones del exmandatario Eduardo Duhalde y de Néstor Kirchner.

En ese sentido, "Chiche" Duhalde envió un claro mensaje a González García. "No es momento para renunciar, me parece que sería una cobardía. Ahora hay que solucionar el problema. Primero, los argentinos tenemos que saber la verdad. Hay que ir a rendir cuentas al Congreso y decir lo que sucede y, a partir de ahí, enderezar este entuerto que no tienen otros países", remarcó.

Por otro lado, la exsenadora criticó la gestión de Gobierno en materia social. "No hay datos fidedignos en nada. Es un país descontrolado y desordenado por donde se lo mire. Las cifras del Indec son frías y no reflejan una realidad absoluta", opinó. Y al respecto disparó: "Tengo la sensación que el Gobierno ha optado por la pobreza. Eso pasa cuando no se apuesta a la producción y al trabajo, cuando desmerecés la meritocracia, o cuando no le das la importancia que tiene la educación".

