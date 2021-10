Horacio Rodríguez Larreta aseguró que el llamado a indagatoria de Mauricio Macri es “una barbaridad”

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró hoy que el llamado a indagatoria del ex presidente Mauricio Macri por el supuesto espionaje a familiares de víctimas del ARA San Juan “a primera vista suena a una barbaridad, es por lo menos extraño y genera suspicacia”.

Larreta acompañó a su candidato a diputado nacional, Diego Santilli, a una recorrida por la ciudad de La Plata. Allí señaló sobre el tema: “El llamado a indagatoria es en una causa en la que ni siquiera estaba mencionado, en el medio de la elección. Realmente a primera vista suena a una barbaridad”.

“No tengo ninguna duda de que es imprescindible para la Argentina salir de la grieta. Nosotros intentamos sostener esa actitud porque estamos convencidos de que es lo que la Argentina necesita. Ahora no es lo que piensan todos los dirigentes. Nosotros lo sostenemos y lo hemos dicho siempre y hemos sido coherentes. Pero el salir de la grieta no tiene que ser que todos vamos a pensar igual. Significa que no tenés que hacer de todo una pelea política, que no tenés que personalizarlo, que no tenés que insultar, que no tenés que demonizar al otro, que sólo es alguien que piensa diferente”, señaló Larreta.

El jefe de Gobierno puso a la educación como ejemplo del tema: “Cuando a mí me cierran las escuelas de un día para otro, me puse firme y dijimos que no. Son visiones diferentes, ellos querían cerrarlas y nosotros mantenerlas abiertas. No por eso profundizamos la grieta, simplemente que pensamos diferentes. Y está bien que así sea”, afirmó.

Macri deberá declarar como acusado el próximo jueves 7 en una causa sobre el supuesto espionaje a familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, que se hundió el 15 de noviembre de 2017 en el Atlántico Sur. El juez federal de Dolores, Martín Bava, lo citó a indagatoria y le prohibió la salida del país, pese a que el expresidente se encuentra en Estados Unidos dando conferencias.

La causa por la que Macri será indagado se inició por una denuncia radicada por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, en septiembre del año pasado. La primera parte de la investigación la llevó adelante el fiscal Daniel Adler en Mar del Plata, hasta que el caso cambió de jurisdicción y pasó a Dolores.

De acuerdo con el escrito de Bava, mientras el submarino aún permanecía desaparecido, durante la gestión de Macri, la AFI hizo seguimientos en las manifestaciones realizadas en Mar del Plata por parientes y amigos de los tripulantes.

En la misma resolución en la que Bava dispuso la citación de Macri y su prohibición de salida del país fueron procesados Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, extitulares de la AFI. Ambos habían prestado declaración indagatoria en Dolores en julio de este año y habían negado los cargos que les imputaban.

Según Bava, la responsabilidad de los hechos investigados no puede endilgársele solo a “los agentes de base” ni tampoco a los exjefes de la AFI, porque las acciones de espionaje “partieron de un interés político nacional que en el final de la cadena respondía al entonces Presidente”.

En su fallo, el juez escribió: “No solo las más altas autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia estaban en pleno conocimiento de las acciones ilegales que realizaban en Mar del Plata, sino que además, le retransmitían estas acciones al Presidente de la Nación (...). El entonces Presidente de la Nación, Mauricio Macri, se encontraba en pleno conocimiento del especial interés y el seguimiento que realizaba la Agencia Federal de Inteligencia respecto los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan”.