“No tiene nada despampanante la casa” y otras frases del contratista de Manuel Adorni

Durante una entrevista radial, Matías Tabar relató detalles sobre la remodelación de la casa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni en el country Indio Cuá. El contratista confirmó que la obra incluyó importantes tareas de infraestructura y decoración, lo que alcanzó un costo final muy superior al presupuesto inicial. Tabar admitió ante la justicia que gran parte de las transacciones se realizaron en efectivo y sin facturación, una práctica que describe como habitual en el sector de la construcción.

Matías Tabar, el contratista de Adorni

En diálogo con Nelson Castro en Radio Rivadavia, Tabar defendió la calidad de su trabajo y su relación personal con el funcionario.

Estas son las 10 frases principales de Matías Tabar en la entrevista

Presupuesto inicial: “El presupuesto que yo le pasé son 94 mil dólares, le paso 85.000 más 9000 de la remodelación de la pileta. Eso es lo que él me acepta y es lo que nosotros trabajamos”.

“El presupuesto que yo le pasé son 94 mil dólares, le paso 85.000 más 9000 de la remodelación de la pileta. Eso es lo que él me acepta y es lo que nosotros trabajamos”. Costo total final de la obra: “Eso suma un monto final que era el de 245 mil dólares“.

“Eso suma un monto final que era el de 245 mil dólares“. Pagos en efectivo: “Todo, todo fue en efectivo. Y ¿cómo hacía? Él me llevaba la plata personalmente... venía él, [daba] la plata y yo pagaba".

“Todo, todo fue en efectivo. Y ¿cómo hacía? Él me llevaba la plata personalmente... venía él, [daba] la plata y yo pagaba". Uso de dólares: “La única forma de manejarse medianamente estable, que se respete el presupuesto... obviamente”.

“La única forma de manejarse medianamente estable, que se respete el presupuesto... obviamente”. Ausencia de facturación: “Eso no quiere decir que yo haya facturado ni mis honorarios ni haya facturado la obra”.

“Eso no quiere decir que yo haya facturado ni mis honorarios ni haya facturado la obra”. Parrilla con control remoto: “La parrilla es una muy linda. El trabajo de la parrilla salió 15 mil dólares. El frente lo hizo una empresa en Martínez, que tiene algunas con controles remotos. Este modelo era el básico, de lo que había. Su casa no era una despampanante, sino una chica. Fue una obra sencilla, normal. Se le puso decoración y onda. La casa no tiene nada despampanante”.

“La parrilla es una muy linda. El trabajo de la parrilla salió 15 mil dólares. El frente lo hizo una empresa en Martínez, que tiene algunas con controles remotos. Este modelo era el básico, de lo que había. Su casa no era una despampanante, sino una chica. Fue una obra sencilla, normal. Se le puso decoración y onda. La casa no tiene nada despampanante”. Informalidad en el sector: “Es muy normal en la construcción; no es que él vino y me propuso ‘hagamos esto y tiene que ser en negro’... Ninguna persona de Argentina que se esté construyendo una casa hoy... puede llegar a solventar con sus ingresos la construcción en cuanto a si tiene que declarar todo. Adorni no me pidió las facturas“.

“Es muy normal en la construcción; no es que él vino y me propuso ‘hagamos esto y tiene que ser en negro’... Ninguna persona de Argentina que se esté construyendo una casa hoy... puede llegar a solventar con sus ingresos la construcción en cuanto a si tiene que declarar todo. Adorni no me pidió las facturas“. Confianza: “No había comprobantes de los pagos. Siempre fue todo en extrema confianza. Mucha de la plata que él me daba no era para mí, era para pagar otras cosas. Me pagó en tiempo y forma, no tuve problemas”.

“No había comprobantes de los pagos. Siempre fue todo en extrema confianza. Mucha de la plata que él me daba no era para mí, era para pagar otras cosas. Me pagó en tiempo y forma, no tuve problemas”. Rol de administrador: “Yo oficié como si fuese un administrador de las cosas que él pedía o encargaba adicionales... pero siempre respetando el presupuesto inicial”.

“Yo oficié como si fuese un administrador de las cosas que él pedía o encargaba adicionales... pero siempre respetando el presupuesto inicial”. Aceptación de consecuencias legales: “No me sentí presionado por Adorni. Lo que hice mal lo hice mal y hay que afrontar las consecuencias... ya se sabía que era así, o sea, y trae consecuencias y trae problemas posteriores”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA