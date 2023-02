Horacio Rodríguez Larreta aseguró que no puede desalojar los piquetes masivos en la Ciudad por falta de policías

escuchar

Horacio Rodríguez Larreta rechazó este lunes las críticas sobre el manejo de las protestas sociales y aseguró que desalojar del centro porteño los piquetes masivos, aquellos que reúnen a más de 30.000 personas, implicaría movilizar a todos los efectivos de la Policía de la Ciudad. “Y ni siquiera alcanza”, opinó este lunes en declaraciones a LN+.

El jefe de Gobierno porteño respondió de esta manera a las críticas que tiempo atrás le había lanzado Juan Pablo Arenaza, el jefe de campaña de Patricia Bullrich, quien cuestionó que no pudiera proteger el Obelisco y garantizar el orden allí. “No me engancho. No contesto. Si nos peleamos entre nosotros, favorecemos a los otros”, consignó ante la consulta de los periodistas Eduardo Feinmann y Jonatan Viale.

El mandatario porteño señaló que aquellas manifestaciones de 400 ó 500 personas son fácilmente desalojadas, pero aclaró que el problema sobreviene cuando se registran protestas en las que hay alrededor de 30.000 personas.

“Técnicamente, para hacer las cosas bien, se necesitan más o menos y siendo generoso, un policía cada tres manifestantes. O sea 10.000. Eso es toda la Policía de la Ciudad, sacando a todos los efectivos de la calle, no alcanza ”, aseveró.

Rodríguez Larreta expresó que la Ciudad “tiene 7000 policías por turno” que prioriza mantener a los efectivos en sus respectivos lugares ante esa situación. “Tengo que tomar una decisión. O tengo 7000 policías en la calle, o la libero, no cuido más a la gente, y los pongo en la manifestación”, indicó.

No obstante, el jefe de Gobierno señaló que la cantidad de efectivos de la fuerza porteña representa una “cobertura muy alta para ciudades grandes” como Buenos Aires.

“Manifestaciones hay en todo el mundo, incluso en París. Lo que no hay es con la frecuencia que se suceden acá, donde a la gente la obligan a ir a la marcha”, agregó.

En ese sentido, Rodríguez Larreta contó qué haría en caso de ser elegido presidente en las próxima elecciones y señaló que “una de sus primeras medidas” sería quitarle la intermediación de los planes sociales a las organizaciones piqueteras.

“Para terminar con los piquetes constantes hay que sacarles los planes a las organizaciones sociales. Ellas usan la intermediación para presionar a la gente”, dijo. Y agregó: “Si le sacamos el poder a las organizaciones sociales, la cantidad de piquetes se reduce mucho. Si la gente sabe que al no ir a la marcha no pierde el plan, no va más.

Así, apuntó de lleno contra la administración de Alberto Fernández. “El Gobierno privatizó la política social, les da a ellos el poder de dar un plan o no”, apuntó.

La propuesta de Elon Musk

Rodríguez Larreta tomó distancia de las críticas que Máximo Kirchner dirigió contra Elon Musk recientemente y aseguró que, de llegar a la Casa Rosada, intentaría convencerlo de instalar fábricas de litio en el país. El empresario, uno de los hombres más ricos del planeta, es dueño de la empresa de autos eléctricos Tesla, que requiere de ese mineral.

Elon Musk ordenó nuevos cambios en el algoritmo de Twitter por una molestia personal con el alcance que tenían sus posteos Archivo

“ Quiero que traiga fábricas a la Argentina ”, expresó el jefe de Gobierno porteño. “El material que él necesita está acá. El segundo yacimiento más grande de litio del mundo está en el norte, en las provincias de Catamarca, Jujuy, y Salta”, dijo.

El candidato sostuvo que esa inversión podría ser parte de un nuevo esquema que permita impulsar el desarrollo y aumentar la producción en distintos sectores del país.

“En vez de exportar litio como materia prima, tenemos que lograr que haya una fábrica acá. Habría mucho más laburo para los jujeños, los salteños y los catamarqueños, si lo convencemos”, dijo. “Eso es desarrollo y lo que la Argentina necesita”, indicó.

