El precandidato a presidente de Pro en Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, se refirió a la definición de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo domingo 13 de agosto y reveló cuál sería la primera frase que le diría a su rival en la interna de la coalición, Patricia Bullrich, si llegara a derrotarla. Además, desestimó que el candidato del oficialismo Sergio Massa tenga alguna posibilidad de triunfar: “No veo perspectiva de que la gente siga votando al kirchnerismo”.

Entrevistado por Luis Novaresio en el ciclo +Entrevista, por LN+, el jefe de Gobierno porteño dio detalles sobre su relación con los dirigentes principales de Juntos por el Cambio y sobre el resultado de las primarias. En esa línea, aseguró que garantizará la unidad, sea cual sea el resultado. “Siempre juntos, siempre del lado de la unidad. “ Vamos a estar juntos definitivamente ”, enfatizó Larreta al referirse a la respuesta que le dará a Bullrich, en caso de resultar ganador. Cabe señalar, que ambos compartirán búnker durante las votaciones.

“Estuvimos juntos ayer [lunes, por la reunión con Bullrich, Mauricio y Jorge Macri] y hablé la otra semana. Somos adversarios en esta elección, pero eso no hace a que no pueda mantener una relación. La respeto, es la presidenta de Pro”, consignó sobre la exministra de Seguridad.

Jorge Macri PRENSA/JORGEMACRI

Acto seguido, opinó sobre Mauricio Macri al ser consultado por el rol que le daría al expresidente. “No me pidas que te diga un cargo para Mauricio...Pero hay pocos tipos en la Argentina que tengan una visión tan amplia del mundo y que conozcan tanto como Mauricio. No lo vamos a desaprovechar, es el único de nosotros que tiene experiencia como presidente. Valoro mucho la experiencia”.

Asimismo, marcó una diferencia con Macri y evitó llamarlo “amigo”. “Tengo la misma relación con Macri de siempre... Capaz no tengo la cotidianeidad de cuando era su jefe de Gabinete en la ciudad. Nuestra relación es tan buena que somos capaces de administrar nuestras diferencias. Mis amigos son los del colegio, con lo que voy a la cancha de Racing”.

“ La palabra amigo tiene una connotación muy fuerte ”, consideró y agregó: “En mi definición, la palabra es muy importante y mis amigos son los que conozco hace 50 años. Nunca me fui a las Termas de Río Hondo con él”.

De la misma forma, argumentó que siempre trabajó para el crecimiento de la coalición. “Siempre laburé para la unidad. Nunca tuve un solo comentario crítico para Juntos por el Cambio, porque para poder terminar con la inflación y ganarle al kirchnerismo hay que estar juntos. Es la primera vez desde la vuelta de la democracia, que la oposición se mantuvo unida y llegamos unidos a las elecciones”, indicó.

Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta el lunes, en Chubut, tras el triunfo del gobernador electo Ignacio Torres Santiago Filipuzzi - Santiago Filipuzzi

Sin embargo, se criticó de forma indirecta la idea de bimonetarización de Bullrich cuando Novaresio le preguntó sobre la posibilidad de dolarizar o quitar el cepo desde el primer día. “No hay magia, hay que hablarle en serio a la gente, el dólar unificado o libre se te puede ir a $6000″, diagnosticó Larreta.

“No podemos trazar un plan pensando que va a aparecer Papá Noel para darnos plata. Tenemos que hacer los deberes los argentinos y dejar de echarle la culpa a otros. Una vez que hayamos trazado un rumbo no hay duda de que va a haber inversiones de financiamiento”, especuló el alcalde porteño.

En ese sentido, le restó importancia a las encuestas de intención de votos para después de las PASO y explicó que hay que trabajar en una virtud muy importante para la sociedad. “Lo dirán los argentinos. Nadie puede pensar en una tendencia en el ballotage sin ni siquiera las PASO. Tampoco es muy serio decir de acá a un año o meses, lo que va a pasar... Depende de la confianza, no es matemática, y arrancamos en menos 10 en la confianza”.

“Massa no tiene posibilidad de ganar”

En otro tramo de la entrevista, habló acerca del principal candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, y qué le diría si se lo cruza. “ Hola, cómo te va le diría a Massa... Hacé algo por este país. Estamos mal enserio... Que si sabe cómo bajar la inflación que empiece ya”.

“Massa no es competitivo, no hay posibilidad de que la gente no quiera un cambio. No veo perspectiva de que la gente siga votando al kirchnerismo, que sería como la reelección de Alberto Fernández, porque la fórmula es con su ministro de Economía y su jefe de Gabinete”, sentenció y Novaresio le repreguntó si existe posibilidad de que el ministro de Economía sea presidente. “No, ponelo como título”, soslayó Larreta.

Sergio Massa y Horacio Rodríguez Larreta en la cena de Conciencia Gerardo Viercovich - LA NACION

A su vez, lo calificó como “kirchnerista parte del gobierno fracasado de Alberto, Cristina Kirchner, Máximo Kirchner y compañía”. “120% de inflación y el dólar ya no sé ni cuánto está”, explicó. “Es el fracaso del gobierno kirchnerista del cual es parte”.

Por último, fue consultado sobre quién gobierna en la actualidad y dijo que “de hecho sí”, Massa. “Alberto es el presidente solo de derecho, que es parte del problema. Discutir quién gobierna es un problema. No ha habido un rumbo, un liderazgo, se jactaban en algún momento de que no tenían un plan económico... Tenés que dar previsibilidad, marcar un rumbo”.

