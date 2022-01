Horacio Rodríguez Larreta criticó a Cristina Kirchner por su discurso en Honduras: “No ayuda que hable en contra del acuerdo con el Fondo”

El jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, criticó hoy a Cristina Kirchner por su discurso en Honduras, en el marco de la visita por la asunción de la nueva mandataria Xiomara Castro de Zelaya, en el que apuntó contra al Fondo Monetario Internacional (FMI). El funcionario porteño remarcó que las palabras de la vicepresidenta entorpecen la llegada a un acuerdo para el pago de la deuda con el organismo internacional, adquirida por la gestión de Mauricio Macri.

“No ayuda y genera más incertidumbre que a 24 horas de este vencimiento [con el FMI] no sepamos si se paga o no. No ayudan los mensajes contradictorios del Gobierno y no ayuda que la vicepresidenta hable en contra del acuerdo”, declaró Larreta en una conferencia de prensa en la que presentó nueva pautas educativas que se aplicaran este año lectivo 2022.

Los dichos del mandatario opositor si dan horas antes de una fecha clave en las negociaciones: este viernes, el Gobierno debe girarle al Fondo el primer vencimiento del año por US$718 millones en concepto de capital y el martes próximo debería hacer otro pago por US$368 para cancelar intereses del préstamo.

“Con respecto al acuerdo con el Fondo, lo importante es que tengamos un plan económico que nos muestre cómo la Argentina va a volver a crecer y generar trabajo”, dijo hoy Larreta. “En ese plan, el capitulo con el Fondo es uno más y no el más importante, y lo que necesitamos es tener previsibilidad, que nos muestren cuál es el horizonte para nuestro crecimiento”, exigió asimismo al Gobierno.

El discurso de Cristina Kirchner

Ayer, en medio de la tensión con el FMI por las dificultades para llegar a un acuerdo, desde Honduras Cristina Kirchner criticó “las políticas de ajuste” que promueve el Fondo en una conferencia titulada “Los pueblos siempre vuelven”, en el marco de las actividades de su visita para la asunción de la presidenta electa.

Allí, apuntó contra los organismos multilaterales de crédito, que “dicen que hay que achicar el Estado” y se refirió, sin mencionarlo, a varias de las políticas que promueve el FMI, con quien el Gobierno busca un acuerdo de cara a la renegociación de la deuda de 44 mil millones de dólares.

Más días de clases y jornada extendida

La crítica de Larreta a la vicepresidenta se dio en el marco de una conferencia de prensa para brindar detalles del inicio del ciclo lectivo en la Ciudad, junto a la ministra de Educación, Soledad Acuña.

Desde una escuela porteña, el funcionario explicó que van a haber “192 días de clases, 12 más que el calendario obligatorio” y además dijo que la jornada extendida va a ser obligatoria para los últimos años de primaria, lo que significa “sumar 92 días más de clases para sexto y séptimo grado que tenían jornadas simples”.

Por otra parte, informó que “los chicos de secundaria que adeudan tres o más materias tienen que ir obligatoriamente a los centros de acompañamiento a las trayectorias educativas, que son cuatro horas más por semana”, medida que apunta a que estén “más tiempo en el aula y más calidad”.

En la conferencia de prensa dada en la Escuela Primaria número 7 del barrio de Colegiales Larreta dijo también, sin dar mucho más detalle, que “las horas libres” se transformarán “horas que los chicos puedan aprender” a partir del apoyo de “los preceptores y la virtualidad”.

Sobre los logros del año lectivo 2021, el funcionario aseguró que “de los 6.500 chicos que habían dejado las escuela” se recuperó “casi el 90%, todavía quedan 100 chicos pendientes de re vinculación”. También explicó que “gracias a la escuela de verano y las clases los sábados, bajó la cantidad de chicos que deben materias, para el nivel primerio se redujo del 3,5 al 3. Y el riesgo de repetir de año en el secundario bajó del 35% al 24% de los que adeudan materias previas”.

“Nos propusimos que la presencialidad sea la regla, no la excepción”, aseguró y explicó que “si se cumplen los protocolos, la escuela no es un foco de contagio”.

Con respecto a la extensión de los días de clases, Larreta indicó que espera que los docentes coincidan “en que la prioridad es la educación”.

Acuña, por su parte, aseguró que el gobierno porteño mantiene conversaciones permanentes con los 17 sindicatos del área y que sabe “de la importancia que le dan a la educación”. Tras ello confirmó que se les otorgó un bono en diciembre y en enero, que aún no se sabe cuál es la fecha de paritarias y volvió a destacar que el diálogo con los docentes es continuo.

En cuanto a los protocolos en las aulas por el Covid-19, Acuña dijo: “Vamos a seguir esperando estar más cerca de la fecha de inicio de comienzo de clase para tener datos más concretos”.