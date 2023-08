Horacio Rodríguez Larreta en Mendoza: mensaje de “unidad”, promesas para jubilados, bailecito y palos para Massa

escuchar

MENDOZA.- Tras la visita de Sergio Massa y Patricia Bullrich, pasó por esta provincia el precandidato presidencial de Juntos por el Cambio Horacio Rodríguez Larreta, con mensajes para ambos competidores, calentado la recta final de la campaña rumbo a las PASO del 13 de agosto, pero haciendo foco en la necesidad de la unidad opositora.

No le faltó hacer nada al jefe de Gobierno porteño en su corta estadía en la provincia del oeste argentino: viajó en Metrotranvía, pagando el pasaje; caminó por calles céntricas de diferentes comunas, hablando con los vecinos; mostró sus “dotes” de bailarín en un centro de jubilados, donde prometió revisar, por ley, la fórmula de movilidad de los haberes, y cerró con un acto para la militancia.

También, en diferentes contactos con la prensa, hubo lugar para los cuestionamientos, externos e internos. El principal destinatario fue el ministro de Economía, en medio de la crisis inflacionaria y la disparada del dólar. “Es una muestra más de la improvisación del gobierno kirchnerista, del fracaso del gobierno de Alberto Fernández, de Cristina Kirchner, de Massa y de todos ellos. El dólar fuera de control, eso dispara después sobre los precios, genera más inflación”. Y volvió sobre cómo será su plan para bajar el índice de precios al consumidor. “Dejando de gastar de más, terminando con el déficit fiscal el primer año, no podemos seguir gastando más de lo que tenemos. Hay que dejar de emitir, dejar de darle a la maquinita de la emisión, eso genera inflación acá y en la China. Hay que estabilizar el tipo de cambio, hay una sola manera genuina de hacerlo, es con más dólares generados por las exportaciones”, completó Larreta.

gif

Luego de la visita del postulante de Unión por la Patria y de la exministra de Seguridad, quienes buscaron captar votos durante las diferentes actividades que realizaron el miércoles, Larreta llegó a Mendoza a primera hora de la mañana de este jueves, junto con Fernán Quirós, ministro de Salud de CABA, para desandar su recorrido, con una agenda cargada, acompañado por referentes de Cambia Mendoza, principalmente, el intendente de Ciudad, Ulpiano Suarez, aunque también apareció en el camino, en una actividad en el Este provincial y luego en el acto de cierre, Alfredo Cornejo, quien ya ha mostrado públicamente su apoyo por Bullrich.

“Vengo a acompañar a los candidatos y a dar testimonio de que en la dirigencia hay plena libertad para optar en las opciones que se nos presentan, adentro de Juntos por el Cambio”, expuso Cornejo. Una frase que cobra dimensión luego de la crítica que Mauricio Macri le dedicó ayer -y luego se detractó- a María Eugenia Vidal por respaldar a Larreta.

Horacio Rodríguez Larreta en Mendoza.

Así, más allá de las internas en JXC, que recrudecen con el correr de los días, Larreta volvió a apostar a la unidad del espacio. “Juntos es la manera en la que vamos a ganarle al kirchnerismo, que es el verdadero adversario”, apuntó el alcalde porteño, tras asegurar que “este gobierno ha fracasado”. En el medio, tras las polémicas declaraciones de Macri y de Bullrich, volvió a agradecerle su respaldo a Vidal. “En el desafío de cambiarle la vida a los argentinos, no tengo dudas que María Eugenia va hacer un gran aporte. Lo mismo valoro mucho el apoyo de Facundo Manes”, señaló.

“Nunca me van a escuchar a mí con agresiones personales a nuestros compañeros de Juntos por el Cambio”, aclaró, una vez más, en crítica indirecta al expresidente y su rival. “Tenemos una PASO, y hay que transitarlas con responsabilidad. Mi abuela me decía que las comparaciones son odiosas, nunca hablo por comparación, porque tenemos que defender y cuidar la unidad. Lo que sí digo es lo que yo propongo: terminemos con la Argentina de las agresiones y de la violencia. Terminemos con esto de que el que piensa diferente es un enemigo que hay que matarlo. Así no avanzamos nunca”, lanzó.

Horacio Rodríguez Larreta en Mendoza. En el metrotranvía con Ulpiano Suárez, intendente de La Ciudad Capital Marcelo Aguilar

Durante la visita, Larreta hizo efectivo uno de los anuncios de su eventual gestión en un acto en el Centro Catalán de Mendoza, donde también se animó a tirar unos pasos al ritmo del folclore, aunque no fue una tarea fácil. Los destinatarios del mensaje fueron las personas mayores. “Vamos a devolverle a los jubilados lo que es de los jubilados”, prometió el candidato, por lo que dijo que se reconocerán los aportes realizados, sin tener que cumplir los 30 años para acceder al beneficio. Asimismo, indicó que presentará en el Congreso un proyecto con una fórmula de movilidad jubilatoria que no pierda contra la inflación, aseguran que en la actual gestión los jubilados han tenido una caída del 30% en sus haberes, ya que “están sufriendo el mayor ajuste de la historia”. También, entre otras medidas, propuso endurecer las penas a quienes cometan delitos contra los mayores.

“Horacio es la persona mejor preparada, con equipos para ganarle al kirchnerismo y gobernar la Argentina. Vamos con todo, vamos por la unidad”, aportó Suarez, uno de los primeros dirigentes en plegarse a la campaña de Larreta, con quien aseguró, entre risas, que deberán “tomar juntos clases de baile”, luego de la llamativa performance en el centro de jubilados.