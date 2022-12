Horacio Rodríguez Larreta evalúa fuertes cambios en su Gabinete con la mira en la pelea con Bullrich y ya hay ruidos internos

escuchar

Antes de que termine el año, con la sociedad aún inmersa en un clima de fervor por el título que consiguió la selección argentina en el Mundial de Qatar y la política enfocada en la decisión de la Casa Rosada de no acatar el fallo de la Corte que restituyó fondos a la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta acelera la reconstrucción de su proyecto presidencial . Con el objetivo de fortalecer su ambición de suceder a Alberto Fernández en 2023 y reposicionarse en el universo opositor ante la irrupción de Patricia Bullrich como principal contrincante en la interna de Juntos por el Cambio, el jefe de gobierno porteño evalúa por estas horas una serie de cambios en su Gabinete .

La idea de Larreta, confirmaron fuentes oficiales, es exhibir su vocación de ampliar la base de sustentación del conglomerado opositor y darle un mayor volumen político a su equipo de gestión. El alcalde porteño mantiene negociaciones sellar las incorporaciones de Martín Redrado, expresidente del Banco Central y uno de los economistas que supo orbitar cerca de Sergio Massa, líder del Frente Renovador y actual titular del Palacio de Hacienda; la diputada nacional y referente de Confianza Pública, Graciela Ocaña; y Waldo Wolff, legislador nacional y exaliado de Patricia Bullrich. En tanto, si bien aún no se formalizó, Larreta ya cerró la llegada a la Ciudad de Cynthia Hotton, una socia clave para el jefe porteño y para su delfín en Buenos Aires, Diego Santilli, quien necesita pescar el voto de los evangélicos con miras a 2023.

Hotton, que afianzó su vínculo con Larreta y Santilli tras las últimas legislativas, se sumará al Consejo Social, organismo que funciona bajo la órbita de la Secretaría de Transformación Cultural.

El caso de Redrado es el más resonante. El economista mantiene charlas con Larreta y su equipo durante los últimos meses. De hecho, participó en septiembre pasado de una reunión en la sede del gobierno porteño en Parque Patricios para analizar el escenario electoral en Brasil. El encargado de cursar la invitación al almuerzo fue el secretario general y de Relaciones Internacionales de la Ciudad, Fernando Straface, uno de los estrategas del proyecto nacional de Larreta.

Straface es ahora quien se ocupa de negociar el desembarco de Redrado en el gabinete porteño . Aún no está confirmado en qué cargo se sumará el economista, pero fuentes porteñas señalan que estaría a cargo de la elaboración de “un plan de infraestructura de integración comercial y productiva”. La intención del larretismo es explotar la figura de Redrado como economista y su especialización en temas internacionales. Una continuidad, dicen en la mesa chica de Larreta, de su apuesta por la organización de la cumbre global de alcaldes del C-40. La eventual incorporación del economista cercano a Massa fue revelada ayer por el diario Clarín.

Larreta, quien el miércoles recibió el aval de la Corte a su reclamo por el recorte de los fondos de coparticipación y ayer conoció la decisión de la Casa Rosada de no acatar ese fallo, repite en reuniones privadas que no habló con Massa desde que fue designado como ministro de Economía. Y es crítico del rumbo de su gestión: es más, cree que no logrará domar la inflación. Sus lazos con el tigrense les generan muchos resquemores a los máximos exponentes del ala dura de Pro: Macri y Bullrich. “Es Massa puro. No gusta nada. Más de lo mismo”, apuntaron desde la tropa de los “halcones” sobre Redrado.

¿Y qué opinará Elisa Carrió, jefa de la Coalición Cívica, de la incorporación de un massista al Gabinete de Larreta? “Por ahora nadie nos comunicó cambios y sumatorias”, indicaron desde la CC. El nombre de Redrado provocó sorpresa entre los lilitos.

El jefe porteño y sus asesores llevan adelante las conversaciones en reserva, pero confirman la intención de hacer modificaciones en la escudería de cara a 2023. En Uspallata se especula que podría hacer los anuncios una vez que cierre las negociaciones con la mayoría de refuerzos.

Ocaña, aliada de Larreta en la Ciudad desde 2017, también mantiene charlas para integrarse a la administración porteña. “Aún no está avanzado. Muy verde” , aclaran cerca del alcalde. Uno de los puestos que se liberó en el organigrama de la Ciudad es la secretaría de Bienestar Integral y Tercera Edad tras la salida de Milagros Maylin, quien decidió renunciar tras oficializar su vínculo amoroso con Larreta. Ese cargo, que responde directamente a Fernán Quirós, fue creado a mediados del año pasado para que lo ocupara Maylin. En la cúpula del Ejecutivo porteño se especula con que podría haber enroques en el equipo. En el entorno de Larreta se esmeran en aclarar que no se aumentará la estructura estatal. “Estamos en conversaciones. No hay nada cerrado, solo lo de Hotton. Queremos reforzar ciertos aspectos de la gestión. Es gente con experiencia”, desliza un alto funcionario del gobierno de la Ciudad.

Cerca de Ocaña -quien lleva adelante personalmente la negociación- relativizaron los trascendidos. Es más, mostraron cierto enojo por la filtración en los medios. La “hormiguita” prefirió no hacer comentarios ante la consulta de LA NACION. Y no estará en la Capital durante las fiestas, por lo que su desembarco en el Gabinete no se concretará durante los próximos días.

Wolff, quien amagó con ir por la candidatura porteña bajo el paraguas de los “halcones” y libertarios, pero cerró filas con Larreta tras la incorporación de Jorge Macri, su mentor, al Gabinete de la Ciudad, también se sumaría a la escuadra porteña. Distanciado de Bullrich, el diputado nacional –quien suele abogar por la unidad de Pro- tendría un cargo desde el cual podría defender el proyecto presidencial de Larreta. En Uspallata destacan que sería un buen vocero político para el jefe porteño. Wolff se sintió alagado por la propuesta. Ingresaría en un puesto ligado a la comunicación política: “En caso de aceptar, va a aportar su línea política y sus posicionamientos”, señalan fuentes cercanas a Wolff. Santilli ya había sumado, de la mano de Miguel Ángel Pichetto, a otra exescudera de Bullrich: Florencia Arietto.

Quien también se podría sumar a la lista de refuerzos es Silvia Lospennato, cuyo padrino político es Emilio Monzó. Desde hace meses, la diputada y una de las piezas clave del bloque de Pro en la Cámara baja, estrechó lazos con Larreta. Es más, es una de sus “espadas mediáticas”. Desde la Ciudad afirman que Lospennato, secretaria parlamentaria del interbloque de JxC, no dejaría su banca para incorporarse a la administración porteña.

Tensiones

Con Bullrich y Macri al acecho, Larreta intentó la semana pasada tomar impulso y hacer una demostración de fuerza ante sus contrincantes internos con un acto masivo en Costa Salguero. El jueves reunió a cientos de dirigentes de Pro de todo el país que apoyan su proyecto presidencial.

Confiado en que su fórmula de construcción política le dará réditos cuando arranque la etapa de definiciones electorales, el jefe porteño pretende acelerar los alineamientos internos e exhibir musculatura para consolidar su proyecto nacional. Con esa puesta en escena, pretendió dar un golpe en la mesa y mostrar su red de aliados. Para Larreta, la construcción territorial no solo será clave para ganar la interna opositora en las PASO y la elección general, sino para gobernar un país que estará atravesado por la conflictividad social y gremial debido a la severa crisis económica. Acumular caudal político y electoral le permite, al mismo tiempo, contener a Macri y neutralizar el avance de Bullrich. La titular de Pro confía más en el crédito social.

Si bien sellaron una frágil tregua durante el último mes para evitar el desgaste de los cruces públicos, las tensiones entre Larreta y Bullrich volvieron a brotar con el correr de los días. En el larretismo no cayeron bien las críticas al alcalde de Juan Pablo Arenaza, jefe de campaña de la titular de Pro, por los desmanes en la celebración de la selección argentina por la obtención de la copa del Mundo. Y el alcalde dejó trascender su disgusto por el acto que compartieron Jorge Macri y Bullrich hace un puñado de días.

Ayer, Larreta y Bullrich se iban a cruzar en Chubut, donde el senador Ignacio Torres, aspirante a gobernador, organizó una cumbre opositora para nacionalizar el rechazo a la ley de lemas que buscó impulsar el mandatario local Mariano Arcioni, aliado de Massa. Finalmente, Larreta no viajó. Sí estuvieron Bullrich y Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos), quien vuelve a coquetear con la chance de ser candidato a presidente, pero no descarta ir por la Ciudad. El jefe de gobierno porteño adujo que debía permanecer en la Capital por el fallo de la Corte en el caso por la poda de fondos de coparticipación. Así, buscó capitalizar el revés que recibió el kirchnerismo. “Podría haber ido y vuelto en el día, como Patricia. Se hubieran sacado una foto juntos”, lanzaron desde el campamento de la titular de Pro.