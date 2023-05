Horacio Rodríguez Larreta evitó bendecir a un solo candidato de Pro para la ciudad

escuchar

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, evitó bendecir a uno de los candidatos de Pro para sucederlo en la ciudad de Buenos Aires, a días de que se defina un candidato único entre Jorge Macri y Fernán Quirós, como acordaron los principales referentes del partido. Larreta reconoció las fortalezas de ambos y se desligó de otros contendientes como Martín Lousteau (UCR) o Ricardo López Murphy (RU) al insistir que su preferencia siempre va a ser hacia alguien de Pro.

Consultado por José Del Rio, en el programa Comunidad de Negocios emitido por LN+, acerca de su predilección entre los posibles candidatos a sucederlo en la gobernación de la ciudad de Buenos Aires, el alcalde porteño decidió elogiar las distintas alternativas, pero no jugarse por ninguna. “ [Fernán] Quirós es un orgullo y fue quien mejor manejó la pandemia en la que fue la situación más difícil posiblemente en un siglo. Tiene liderazgo y compromiso ”, adjetivó sobre el ministro de Salud porteño. Por su parte, sobre Jorge Macri dijo: “ Tiene mucha experiencia como intendente de Vicente López. Es exitoso. Y desde hace un año es parte del equipo de la ciudad ”.

En tanto sobre el referente radical Martín Lousteau sostuvo: “Es el radicalismo. Pero yo dije siempre que iba a promover a los candidatos de Pro. Por eso me comprometí a que haya uno. Pero también están López Murphy y Graciela Ocaña”.

Horacio Rodriguez Larreta: "Kicillof fracasó en la provincia de Buenos Aires"

Sin embargo enfatizó: “Cualquiera de los dos puede darle continuidad a la transformación que hicimos en la ciudad de Buenos Aires y que hasta los más extremos opositores ven”.

De la misma forma aclaró que la definición de esta semana que se llevará a cabo mediante encuestas a la ciudadanía “no es imprescindible”, pero que es a lo que se comprometió.

Críticas al Gobierno y a la política de seguridad

En otro tramo de la entrevista, Larreta consideró que las posibles alternativas presidenciales del oficialismo como Eduardo “Wado” de Pedro, Sergio Massa, o Axel Kicillof fracasaron: “ Estos tres señores son fracaso, fracaso, más fracaso. Tres fracasos. 8,4% de inflación. Se acabó la discusión . Arriba de 40% de pobreza. Estos tres señores dejan 50% de pobreza en los más jóvenes”. En los mismos términos se refirió al presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

En ese sentido se centró en el gobernador de la provincia de Buenos Aires y sostuvo: “Fracasó Kicillof. En la provincia ves reja, tras reja, tras reja. La gente tiene miedo. Eso es Kicillof. Fracasó. Mi candidato Diego Santilli es uno de los pocos que puede mostrar resultados de haber bajado el delito real”.

“La gente quiere un cambio. Tengo para ofrecerlo con la experiencia de muchos años. Lideré equipos. Valoro la experiencia, el estudio... Eso es lo que cambia los hechos”, explicó el jefe de Gobierno.

En esa línea, dio detalles de sus planes para combatir la inseguridad. Habló de “emergencia” y de “largo plazo”. “Lo primero es que vamos a mandar al Ejército a cuidar la soberanía en la fronteras, y así liberamos la Gendarmería y la vamos a llevar a Rosario, al sur-este de Córdoba y al conurbano bonaerense. Hay que inundar de gendarmes ”, aseguró.

Asimismo comentó la política respecto a los delitos como narcotráfico y a largo plazo. “A los narcos hay que aislarlos. No puede ser que uno desde la cárcel dé órdenes a un sicario de mandar a matar a una persona. Hay que poner inhibidores. Vamos a crear el mejor cuerpo de élite... Hay que trabajar a mediano plazo fortaleciendo a los policías”.

Por último, reflexionó acerca del acto realizado por el kirchnerismo en Plaza de Mayo con el rol de oradora central de Cristina. “Verla a Cristina es el ejemplo del fracaso. Ella y Alberto fracasaron. Ella tendrá a sus fanáticos. Yo estaba ahí. Fui al Tedeum, pero no había tanta gente en el acto. Está todo bien que vayan, pero por algo no se presenta a las elecciones... porque sabe que fracasó su gobierno. Hace 30 años que no teníamos una inflación así”, sentenció.

