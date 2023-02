Horacio Rodríguez Larreta formalizó su candidatura a presidente: “Los que usen la grieta son unos estafadores”

escuchar

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, formalizó este mediodía su candidatura presidencial con un video de campaña y agitó la pelea interna en Pro de cara a los próximos comicios nacionales. El referente de Juntos por el Cambio optó por un formato enlatado para oficializar que se anota en la carrera electoral de 2023: anoche difundió un tuit en el que sugirió que se anotaba en la contienda y este mediodía publicó un video en sus redes sociales para confirmar su deseo de disputar la Presidencia. Tal como habían anticipado sus estrategas, Larreta se lanzó con un fuerte mensaje antigrieta, con el que busca confrontar con el modelo de los sectores más combativos del macrismo.

“Los únicos que se benefician con la grieta son los que la abrieron, los que se aprovechan de ella. Los que la usen, son unos estafadores. O terminamos con la grieta o la grieta termina con la Argentina”, enfatizó Larreta, quien difundió un mensaje grabado en el kilómetro 0 de la Ruta 40, en el Cabo Vírgenes, en Santa Cruz. La puesta en escena fue idea para reforzar su apuesta por alejar a Juntos por el Cambio de los extremos.

Anoche, Patricia Bullrich, la principal contrincante interna de Larreta, se anticipó al lanzamiento del jefe porteño y salió a cuestionar su visión antigrieta. Mauricio Macri, en tanto, se mostró ayer con María Eugenia Vidal, otra dirigente con aspiraciones presidenciales.

Cuando faltan seis meses para las PASO, el jefe porteño ratificó su estrategia para disputar el poder nacional: en el video resaltó su perfil dialoguista y moderado. De hecho, sus asesores subrayaron que el video ratifica que Larreta pretende “transitar un camino que integre a los argentinos, sin divisiones, con unión y diálogo en un país federal”. En la pieza audiovisual dijo que quiere “ser un buen presidente” y llamó a “terminar con el odio e iniciar el camino de la transformación que la Argentina necesita”.

Horacio Rodríguez Larreta formalizó su candidatura a presidente

A lo largo de su discurso grabado, Larreta sugiere que el país requiere de acuerdos para salir de la volatilidad económica. “En cada lugar que voy recojo lo mismo: ya cruzamos un límite. No queremos más seguir viviendo con el agua al cuello, siempre peleando, peleándonos entre nosotros”, sostuvo. A su vez, remarcó que la solución a las crisis constantes no la traerá un “grupo de iluminados” ni “un líder carismático”. Y dijo que su principal virtud es conformar equipos y “laburar”. De esa manera, intentó una vez más resaltar sus credenciales de “gestor”. En su mesa de campaña insisten en que la crítica situación social y económica favorece los perfiles que garanticen gobernabilidad.

Fotos del backstage del lanzamiento de Horacio Rodríguez Larreta Walter Carrera

Ya lanzado en la carrera presidencial, Larreta lidia con el desafío de contrarrestar el crecimiento de Bullrich -que apela a un discurso más belicoso para diferenciarse del kirchnerismo- en las encuestas y contener el avance en el tablero opositor de Macri, que activó un operativo desgaste de la figura del jefe porteño tras las legislativas de 2021. Pese a que sufrió esos embates, Larreta aún confía en su estrategia: machaca con que la elección se gana en el centro. Bajo la sombra de su mentor, apuesta a la construcción territorial y al poder de fuego de maquinaria porteña.

Unidos y al mismo tiempo con pluralidad de candidaturas en Juntos por el Cambio vamos todos para adelante. Felicito de corazón a @horaciorlarreta por su candidatura. https://t.co/RZLmbbx6tN — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) February 23, 2023

A lo largo de su mensaje grabado, Larreta trazó los lineamientos medulares de su proyecto presidencial. Volvió a levantar las banderas de la educación -cree que es su activo tras la pelea con el Gobierno por el cierre de las escuelas durante la pandemia- y de la “tolerancia”. “Yo quiero un país donde nos respetemos los unos con los otros. Un país donde igualar sea igualar para arriba. Un país donde la educación sea intocable. Un país donde se produzca en todos los rincones. Un país que sea un orgullo desde donde lo mires. Un país con sentido común, donde todos apuntemos para el mismo lado”, apuntó.

En su video de su lanzamiento, Larreta, uno de los siete referentes de JxC que se anotan en la disputa por la Casa Rosada, sostiene que “la presidencia tiene que ser el principio del camino de la gran transformación”. “No la van a hacer un grupo de iluminados o un líder carismático. Llevamos años y años de carisma y miren cómo estamos. Los argentinos queremos ya iniciar el camino hacia vivir mejor”, resaltó.

Si bien Larreta se exhibe desde hace tiempo como un presidenciable, sus asesores intentaron generar intriga y “conversación” en el universo de las redes sociales. Por eso, idearon un lanzamiento en tres etapas. Ayer, a las 20.23 -en una nueva demostración de la afición del larretismo por la numerología-, el jefe porteño publicó una imagen acompañada por un texto en el que llamó a “animarse a transformar el país”. Con esa imagen en Santa Cruz, busca hacer hincapié en que su objetivo primordial es “terminar con la grieta”, ya que considera que el país necesita acuerdos para darle sustentabilidad a un paquete de reformas. Así, Larreta cristaliza su apuesta por el “centro”, donde confía que podrá cosechar los votos para ganar la elección.

Horacio Rodríguez Larreta presentó su pre candidatura presidencial

De esta forma, Larreta iniciará una nueva etapa de su cruzada por llegar a la Casa Rosada. Entre sus colaboradores afirman que de ahora en adelante podrá fijar sus posturas en los debates nacionales con el traje de candidato y no de jefe de gobierno. Larreta oficializa su lanzamiento antes de que Macri, quien se mostró ayer con Vidal, una foto sugestiva que generó ruidos en la Ciudad, definiera si competirá o no. El jefe porteño insiste que su decisión no depende del futuro de Macri y repite que estaría dispuesto a enfrentarlo en la interna.

Horas antes de que el jefe porteño oficialice su lanzamiento, Bullrich salió a dinamitar el discurso anti-grieta que pregona Larreta. En una cadena de tuits rechazó el perfil dialoguista de Larreta. “No hay lugar para respuestas tibias ante la triste realidad que sufren los argentinos”, resaltó.

Larreta suele relativizar los ruidos internos en JxC por la estrategia para regresar al poder. Para él, es fundamental ahuyentar la amenaza de la dispersión. Por eso, evita el conflicto con sus socios. Frente al resurgimiento de Macri, estrechó lazos con Carrió -el anuncio de Lilita estuvo coordinado con el plan de Larreta- y cuida su vínculo con la UCR.

Enfrenta un escenario complejo en la Ciudad, donde la pelea entre el macrismo y Lousteau por su sucesión le exigen un ejercicio de equilibrio desgastante. En provincia apuesta todas sus fichas a Diego Santilli, que se lanzó de manera formal la semana pasada. Lo propio hizo Fernán Quirós, la carta de Larreta para negociar con el expresidente en el territorio porteño. De cara a las PASO, debe tomar una decisión crucial: si desprende o no de Macri.

El discurso completo de Larreta

Un faro es la señal para saber adónde vamos. O adónde queremos ir.

Yo estoy acá en el kilómetro cero de la ruta 40. Que es la ruta que une toda la Argentina.

Hace tiempo ya que empecé a recorrer todo el país. Y en cada lugar que voy recojo lo mismo: ya cruzamos un límite. No queremos más seguir siendo lo que somos: no queremos más seguir viviendo con el agua al cuello. Siempre peleándonos, peleándonos entre nosotros.

Los únicos que se benefician con la grieta son los que la abrieron, los que se aprovechan de ella. Los que la usen, son unos estafadores.

O terminamos con la grieta o la grieta termina con la Argentina.

Los argentinos queremos ya iniciar el camino hacia vivir mejor.

Ahora la pregunta del millón es: ¿estamos dispuestos a hacer las transformaciones que se necesitan? Yo sí.

Yo quiero un país donde nos respetemos los unos con los otros. Un país donde igualar sea igualar para arriba. Un país donde la educación sea intocable. Un país donde se produzca en todos los rincones. Un país que sea un orgullo desde donde lo mires.

Un país con sentido común, donde todos apuntemos para el mismo lado.

A mi muchos me preguntan si yo sueño con llegar a ser presidente. Sería un honor, por supuesto. Pero no es un lugar al que se llega.

La presidencia tiene que ser el principio del camino de la gran transformación. Que no la van a hacer un grupo de iluminados o un líder carismático. Llevamos años y años de carisma y miren cómo estamos.

Lo mío es laburar y laburar y laburar. Y armar equipos de trabajo para hacer que las cosas pasen, pero que se mantengan en el tiempo. Porque si los cambios no son duraderos al final no sirven para nada.

No se trata de ser presidente, yo quiero ser buen presidente.

Y juntos terminar con el odio e iniciar el camino de la transformación que la Argentina necesita.

