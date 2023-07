Horacio Rodríguez Larreta presentó su propuesta para una nueva ley de alquileres

escuchar

El jefe de Gobierno porteño y precandidato a presidente, Horacio Rodríguez Larreta, anunció este martes una serie de propuestas con el objetivo de que vuelva el crédito hipotecario a la Argentina. En el marco de la campaña electoral con miras a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), se comprometió a hacer realidad el “sueño de la casa propia” en una eventual gestión suya al frente del Ejecutivo.

“Pasamos de dar 200 mil créditos hipotecarios en el gobierno anterior a prácticamente 0. Y la desesperación se hace más grande cuando, no pudiendo comprar, intentás alquilar y te encontrás con precios impagables y requisitos imposibles”, señaló el mandatario capitalino esta mañana en un acto partidario y agregó: “Esto es lo que hay que cambiar ya. No podemos dejar en la Argentina que se vaya diluyendo el sueño de la casa propia y que la clase media sienta que esforzarse no vale la pena”.

Así las cosas, Larreta dijo que de ser elegido presidente “volverá al crédito hipotecario en la Argentina”. Tras ello, enumeró las medidas que llevaría a cabo para convertir dicha promesa en una realidad concreta.

“Primero vamos a recuperar el crédito hipotecario con créditos que tengan una indexación paralela a tu sueldo -eso respetando siempre la estabilidad jurídica. Para eso vamos a crear un fondo de compensación que les de previsibilidad a las familias de cuánto va a tener que pagar cada mes. Cuando la cuota aumenta más que el sueldo, el fondo va a cubrir la diferencia”, comenzó.

Luego, siguió: “Con esto solo no alcanza. Hay familias que por sus niveles de ingreso directamente no pueden aplicar o pedir un crédito. Por eso nuestra segunda propuesta es acompañarlos con un subsidio en la tasa. Entonces, en lugar de tener un Estado que construya y que regala casas, vamos a tener un Estado que acompaña a las familias según las posibilidades de cada una para que pueda comprarse su casa propia”.

En tercer lugar, afirmó: “Vamos a permitir que se pueda pedir una hipoteca para una vivienda en pozo. Hoy solo se puede hacerlo sobre las viviendas terminadas. Eso lo vamos a cambiar para que los argentinos puedan comprar con crédito departamentos de pozo, que son siempre más baratos”.

“Cuarto: vamos a aumentar la oferta de viviendas, trabajando con las provincias y los municipios para agilizar los trámites para la construcción, los permisos y la escrituración. También queremos que los que alquilen lo hagan más fácil, rápido y barato. Por eso propongo votar ya una nueva ley de alquileres que dé más flexibilidad, con contratos de dos años y un sistema de actualización de la cuota del alquiler que priorice el acuerdo entre las partes”, manifestó.

En sexto lugar, el precandidato a jefe de Estado propuso fomentar la construcción de viviendas para alquiler. “Vamos a darles beneficios impositivos y facilitar el acceso a terrenos. La idea es que se construya más en las zonas donde más se necesita. También vamos a premiar a los buenos inquilinos: hoy hay más o menos 8 millones de trabajadores independientes que como no tienen un recibo de ingreso formal no pueden alquilar o no pueden pedir un crédito. Por eso a aquellos que paguen su alquiler en tiempo y forma vamos a darles una constancia que les sirva para acceder”, explicó.

Por último se refirió a la falta de agua de red y de cloacas a nivel nacional. “Por eso mi octava propuesta es invertir en obras para conectar a esos hogares a la red de cloacas, agua potable y luz”, planteó. “Además vamos a dar un crédito a más de 1 millón de las familias más necesitadas para que puedan mejorar sus hogares”, concluyó.

