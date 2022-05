Horacio Rodríguez Larreta reconoció “tensiones y desencuentros”, pero aseguró que “la unidad de Juntos por el Cambio es inquebrantable”

Pese a que reconoció que en Juntos por el Cambio (JxC) hubo “tensión” y “desencuentro” en los últimos días, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quiso mostrar que la cohesión en el espacio opositor está por encima de toda fricción y aseguró: “La unidad es inquebrantable”. Señaló, incluso, que trabajan en un “plan integral” para proponer en la Argentina, pero reparó en que no se puede diseñar “de un día para el otro”, y evitó -una vez más- hablar de candidaturas.

“A pesar de que pueda haber alguna tensión o algún desencuentro en los últimos días, que en un espacio amplio y diverso es hasta sano eso, la unidad en Juntos por el Cambio es inquebrantable y está fuera de toda discusión”, afirmó el mandatario de la Capital durante la presentación de las prácticas educativas en entornos productivos, para alumnos del último año del secundario, desde el Banco Galicia.

Después de destacar que esta es la primera vez que con un gobierno peronista, “ahora kirchnerista”, la oposición se mantuvo unida, indicó: “Unidos fuimos a las elecciones y les ganamos. Frenamos iniciativas contra las instituciones, no las pudieron hacer gracias a nuestra unidad. Unidos estamos trabajando en un plan de gobierno para sacar el país adelante, que ponga como prioridad la educación”.

A pesar de asegurar que hay “vocación de seguir ampliando” Juntos por el Cambio, Rodríguez Larreta reparó: “La regla dice que tiene que haber unanimidad”. De esta manera volvió sobre un punto que generó tensión en la última mesa cambiemita, ya que con este justificativo se le denegó un posible ingreso al diputado nacional liberal Javier Milei, de buena sintonía con los “halcones”, pero rechazado no solo por el alcalde porteño, sino también por los radicales y los referentes de la Coalición Cívica (CC)-Ari. “No es momento de hablar de la coalición electoral”, planteó hoy el mandatario de la Capital.

En tanto, evitó también hablar de candidaturas al recordar que la elección presidencial es recién el año que viene, aunque en los círculos cerrados se presenta con tono de postulante a la Casa Rosada. “Falta un año y medio para la elección, hoy no es tema [las candidaturas]. Tenemos vocación de acceder al gobierno nacional y de muchas provincias, pero no es tema. El tema es el plan, que no vamos a tener de un día para otro, pero estamos preocupados por la situación social de la Argentina, por la inflación”, manifestó Rodríguez Larreta.

Por otra parte, no escatimó críticas a la administración nacional por el rumbo económico y por la política en educación. “Estamos sufriendo la desidia de un gobierno en que la materia educativa no es prioridad”, sostuvo.