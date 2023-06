Horror en Chaco: la suegra de Cecilia habló de femicidios en un acto de campaña tres días antes de ser detenida por el crimen

escuchar

Marcela Acuña miraba hacia un costado y al otro mientras apilaba frases delante de una cámara. De fondo se distingue a su esposo, Emerenciano Sena, y al hijo de ambos, César, distraídos en una conversación risueña con una docena de personas. Era la tarde del martes 6 de junio y el clan Sena en pleno encabezaba un acto de campaña a domicilio en el barrio de Villa del Parque, en Resistencia. La tragedia de Cecilia Strzyzowski ya había ocurrido, pero ninguno de los que asistieron a oírlos lo sabía.

El video de aquella actividad, bautizada por sus organizadores como “Te de mujeres”, resulta inquietante cuando se lo ve a la luz de los hechos que hoy conmocionan al país: los Sena están buscando votos en una reunión con vecinos en una casa que queda a cinco cuadras de la de ellos, el lugar donde se vio por última vez a Cecilia y donde la Justicia sospecha que fue asesinada.

Habían pasado cuatro días de la desaparición de la joven de 28 años que estaba casada con César Báez. Ese mismo día, el martes 6, la madre de Cecilia, Gloria Romero, hacía la denuncia. Se había enterado horas antes de que la policía estaba investigando de oficio la posible desaparición.

Acuña vestía de verde (habitualmente viste de rojo como si fuera un uniforme) y dio una entrevista a un medio que suele publicitar todas las actividades de Socialistas Unidos, el partido que fundó Emerenciano Sena. Después de unas consideraciones sobre su candidatura a intendenta de la capital chaqueña -en una boleta colectora del gobernador Jorge Capitanich-, el entrevistador le hace una pregunta sobre los femicidios en el Chaco.

Emerenciano Sena y su esposa, Marcela Acuña, en la boleta electoral que acompañaba la de Capitanich

-Hoy salió un informe en un medio de comunicación sobre que el Chaco está en el podio de las provincias con mayor tasa de femicidios a nivel nacional, ¿qué me puede decir al respecto?

La respuesta es larga y algo caótica. Pero a Acuña parece importarle dejar sentada una posición. Incluso en el video publicado en YouTube por su agrupación se incluye en la descripción del contenido que la candidata “destaca la importancia de prevenir la violencia de género desde temprana edad y mejorar la justicia en estos casos”.

Así responde a la pregunta, mientras mira a un lado y a otro: “No hay un control de los femicidios previos, digamos, yo creo que cuando sucede... Femicidios son asesinatos, para que entienda la gente, asesinatos de mujeres. Cuando esto sucede es como que, es como que ya sucede lo peor”.

Sostiene que se debe prevenir “desde chiquito, desde la escuela, desde muy niño”. Y sigue con un discurso en el que incluye una crítica al candidato presidencial Javier Milei: “Creo que no se está tratando este tema. No es solo el bullying; hay otras cosas más y creo que también no se está viendo, porque también si lo escuchamos a Milei, cómo habla, con el odio que habla hacia el oponente, hacia eliminar al oponente, esas cosas yo creo que después se traducen en un odio de clase, y en un odio no solamente de clases sino también de género”.

Sin que el entrevistador la interrumpiera, la ahora detenida bajo la acusación de coautora de homicidio agravado opinaba que hay fallas en el sistema que impiden combatir los femicidios. “No están funcionando los resortes que tienen que funcionar: educación, justicia y mucho menos todo lo que tenga que ver con la prevención. Cuando digo prevención hablo de la escuela, que tengas una materia que trate estos temas desde muy niño”.

Cecilia Strzyzowski, en una comida con los acusados de su presunto asesinato, los Sena; la foto es de 2022

Frase inquietante

Es entonces cuando introduce una frase que, con lo que se sabe hoy, suena escalofriante: “Cuando ocurre una desaparición o cuando ocurre algo... vos mismo vas y pedís y nadie sale. Nos ha pasado con el caso Angelina y me ha pasado con muchos casos más, pero esto es algo que ya no nos corresponde a nosotros. Es el mismo sistema que está generando estas cuestiones que creo que se van a seguir dando porque no hay una respuesta. No se está trabajando como se tiene que trabajar en materia no solamente de femicidio sino en materia de pobreza, en materia ahora también en materia de las elecciones”. Y se pierde allí en una larga queja sobre los funcionarios que son candidatos.

Al día siguiente de esa actividad, el miércoles 7, los Sena recibieron la notificación de que se estaba investigando la desaparición de Cecilia. Había información respecto de que César Sena era la última persona que la vio con vida: la tía abuela de la joven los vio salir juntos el jueves 1 de junio de su casa en el vecino municipio de Barranqueras. El viernes 2 una cámara de seguridad los captó entrando al domicilio de los Sena (de donde nunca se la vio salir). Al joven lo citaron a declarar como testigo. Se presentó finalmente el jueves 8.

La declaración de la madre de Marcela Acuña cuando quería desvincularse del caso Cecilia

Acuña llegó al frente de un ejército de mujeres militantes para arropar a su hijo. Ante los medios, mientras el joven declaraba, ella hizo un discurso con un tono diferente al de dos días antes en relación a la violencia contra mujeres.

“Sé que hay muchos chicos que por violencia de género terminan acá. Por ahí los chicos tienen una pelea, lo primero que hacen [es que] lo denuncian y los chicos están acá, y después les arruinan la vida porque esto [es] lo que quieren hacer, arruinar la vida como hacen con millones de adolescentes. Cada vez está peor la situación de los adolescentes y de los chicos -afirmó-. No puede ser que por ser un chico, por ser un varón, por ser un hombre, por ser el hijo de un piquetero ya lo estén incriminando por los medios”.

Les dejó incluso una recomendación a las otras “mamás” de chicos: “No tengan vergüenza, no crean lo que dicen de sus hijos porque no es así. La mayoría de los chicos no son así. Inventan porque, imagínense, un chico que está estudiando, que terminó en el Industrial, que es la primera novia...”

César Sena, después de declarar en la causa por la desaparición de su esposa

Faltaban pocas horas para que el imperio de los Sena empezara a desmoronarse. La policía entró a allanarles la casa el viernes 9, se incautó de una sierra con restos de sangre, halló 6 millones de pesos en efectivo y empezó a recolectar datos incriminatorios de un aparente plan criminal para matar y hacer desaparecer el cuerpo de la pareja de César Sena.

