Hotesur: el ministro de Justicia celebró el sobreseimiento de Cristina Kirchner y atacó a la prensa

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, celebró hoy el sobreseimiento de Cristina Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia, al tiempo que atacó a la prensa.

“Cuando no hay una Mesa Judicial con funcionarios apretando jueces, los hechos y las pruebas pesan más que las tapas de Clarín o La Nación”, escribió el titular de Justicia al celebrar el sobreseimiento en la causa en la que se los investigó por supuesto lavado de dinero con alquileres de empresarios amigos de propiedades y plazas hoteleras a través de las sociedades Hotesur y Los Sauces.

“Hotesur. Dólar Futuro. Qunita. Memorándum. Cuando no hay una Mesa Judicial con funcionarios apretando jueces, los hechos y las pruebas pesan más que las tapas de Clarín o La Nación... ¡y las causas armadas se caen a pedazos!”, escribió el ministro en su cuenta de Twitter. Soria acompañó su posteo con imágenes de algunas de las tantas tapas que esos matutinos dedicaron a las causas contra la exmandataria.

El Tribunal Oral Federal (TOF) 5 sobreseyó hoy a la vicepresidenta y sus hijos por un fallo dividido. Los dos que votaron a favor decidieron “sobreseer a Cristina Elisabet Fernández en orden al hecho que fuera calificado como lavado de activos en concurso ideal con admisión de dádivas, en calidad de coautora, por el que fuera imputada en los requerimientos de elevación a juicio de las partes acusadoras?, según consta en el fallo.

La decisión alcanzada con las firmas de los jueces Adrián Grünberg y Daniel Obligado, con la disidencia de la magistrada Adriana Palliotti, permitiría que no se haga un juicio oral y público, aunque aún puede ser apelada y revisada en instancias superiores.

“Se trató de una causa mal instruida donde no se había aplicado la ley más benigna cuando debió haberse aplicado, como en relación al presunto delito de autolavado. Además, no surge del expediente que estuvieran acreditadas las supuestas dádivas: se especula con que se simularon alquileres cuando la ocupación fue real y los valores los del mercado”, se desprende del expediente en una decisión que se toma cuando aún no se habían terminado de recolectar las pruebas.

El sobreseimiento de la expresidenta y sus hijos Máximo y Florencia había sido solicitado por el abogado Carlos Beraldi a través de un escrito en el que remarcó que los peritajes incorporados a la causa habían permitido probar que todo el “producto de la actividad hotelera y de alquileres fue bancarizado” por lo que “la inexistencia de dinero negro es evidente”.

Llamado a opinar, el fiscal Diego Velasco, pidió rechazar el reclamo de sobreseimiento de los imputados de los casos Hotesur y Los Sauces, que tramitan juntos, y dictaminó que debía realizarse el juicio oral.