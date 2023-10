escuchar

El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Mario Villar tiene hasta las 9:30 de mañana para presentar un recurso y discutir en la Corte Suprema el sobreseimiento de Florencia Kirchner en el caso Hotesur- Los Sauces, pero no va a hacerlo.

“No voy a recurrir, no me parece arbitrario el fondo del argumento de la resolución”, dijo Villar a LA NACION en referencia a la decisión de que Florencia Kirchner no vaya a juicio y quede desvinculada de la causa que se reabrió respecto de su madre, Cristina Kirchner, y su hermano, Máximo, en la que ella estuvo procesada. De este modo, ya no hay más instancias pendientes: Florencia Kirchner se garantiza que el caso se cierra en forma definitiva respecto de ella.

Cuando el mes pasado los jueces de la Cámara Federal de Casación Daniel Petrone y Diego Barroetaveña revocaron los sobreseimientos de la vicepresidenta, de su hijo y de otros 24 acusados, solo mantuvieron cerrada respecto de Florencia esta causa, que investiga los negocios hoteleros e inmobiliarios de los Kirchner. Entendieron que no se le podía “exigir” una conducta distinta a la que tuvo en este caso y que, si existió un delito, lo decidieron “otras personas” que “mantenían con ella una relación asimétrica”, de autoridad, porque eran sus padres y su hermano.

Cristina Kirchner junto a sus hijos, Máximo y Florencia

Hasta ahora, el Ministerio Público Fiscal, que impulsa la investigación, había avanzado contra la menor de los Kirchner, que hoy tiene 33 años. Entre otros motivos, porque integró un directorio, retiró dividendos y acumuló más de cinco millones de dólares a su nombre. Fuentes del Ministerio Público sostienen que, más allá de que Villar coincide con “el fondo” de lo resuelto por la Casación, no recurrir tiene una ventaja: evita las demoras que implicaría llevar el tema a la Corte Suprema, con altas chances de que el máximo tribunal acepte tratar el planteo . Eso sería un error estratégico, dicen, en una causa en la que las defensas ya alegan que se está violando el “plazo razonable” para el juzgamiento.

Carlos Alberto Beraldi, el abogado de la vicepresidenta, sí presentó un recurso extraordinario para que intervenga la Corte. Lo que él cuestiona es que se haya reabierto la causa contra Cristina Kirchner, pero tiene menos posibilidades de que la Casación le habilite el recurso y le allane el camino al alto tribunal que las que hubiera tenido Villar, porque mientras el cierre del caso contra Florencia Kirchner es una decisión final, la orden de que se haga el juicio no sella en forma definitiva la suerte de ninguno de los acusados.

Los argumentos de la Casación

En su voto del mes pasado, cuando sostuvo que se debía mantener el sobreseimiento de Florencia Kirchner, Petrone afirmó: “Florencia Kirchner, nacida el 6 de julio de 1990, al momento de conformación de la organización en cuestión, tenía doce años y habría sido incorporada a la asociación con posterioridad al fallecimiento de su progenitor, ocurrido el 27 de octubre de 2010. (...) La asociación de la que Florencia Kirchner habría formado parte se habría conformado cuando aquella era una niña y al momento de su ingreso -tras el fallecimiento de su padre- las operaciones objetadas que se le atribuyen a esa organización ya se encontraban consolidadas, con su madre y hermano mayor con roles preponderantes, en un contexto donde el peso de la autoridad familiar no podía serle indiferente”.

Petrone sostuvo además que estaba clara la “ajenidad” de la hija de la vicepresidenta “al desempeño en cargos públicos” -algo que la diferencia no solo de sus padres sino también de su hermano- y al mundo “empresarial”, circunstancias a las que se suman -advirtió el juez- “los lazos de afecto y confianza en juego, todos ellos datos objetivos evidentes de su historia vital, por lo que aparece en forma cierta, en definitiva, el condicionamiento que a su autonomía personal significaba el entorno donde transitaba su vida de relación”.

Los camaristas de Casación Diego Barroetaveña y Daniel Petrone

Barroetaveña coincidió, pero añadió un factor extra al que Petrone no aludió: la salud de Florencia Kirchner . “Entendemos que bajo las circunstancias apuntadas precedentemente, prolongar el proceso implicaría una afectación injustificada de la imputada que excedería la mera incertidumbre que todo proceso penal de por sí trae aparejada hasta el dictado de la sentencia, esto máxime si se repara en los padecimientos a la salud de Florencia Kirchner que han sido probados a lo largo del proceso”, dijo Barroetaveña.

El dinero de Florencia

Los dos jueces afirmaron que pese a que la menor de los Kirchner no será juzgada, no se levantarán los embargos sobre sus bienes porque “el origen de los fondos” sigue estando bajo sospecha. Son 4.664.000 dólares encontrados en una caja de seguridad, y 1.032.144 dólares y 53.280 pesos, en cajas de ahorros, embargados desde 2016 .

La defensa de Florencia alegó que esos bienes estaban declarados, pero en el fallo de la Casación se recordó que “los fiscales destacaron que resultaba irrelevante para su pretensión que los fondos estuviesen debidamente declarados, ya que lo importante a tener en cuenta era su origen”.

En 2021, cuando el tribunal oral cerró el caso que ahora fue reabierto, Beraldi dijo que el avance de esta causa había buscado “golpear a Cristina Fernández de Kirchner en el lugar donde más le dolía”: Florencia.