Hugo Moyano amenazó con un paro de camioneros por la falta de acuerdo en la paritaria

Después de un mes de negociaciones bajo la mediación del Ministerio de Trabajo, el Sindicato de Camioneros, que encabezan Hugo y Pablo Moyano, y las tres cámaras empresarias del transporte de cargas siguen sin alcanzar un acuerdo salarial. El gremio se mantuvo firme en su demanda inicial, al abrir la paritaria: un aumento de 131% de manera anual, un bono de fin de año y un incremento en los adicionales de sus 18 ramas. Los empresarios mejoraron su propuesta presentado la semana pasada, acercándonde al 100%, pero así y todo no hubo acuerdo. Aunque una de las tres cámaras hizo una oferta superadora de manera informal, según averiguó LA NACION, y la discusión se reanudará mañana, a partir de las 14.30.

Ante la falta de acuerdo, Hugo Moyano, amenazó con activar un paro sectorial a partir del lunes próximo que afectaría desde el normal funciamiento del transporte de cargas a la recolección de residuos. “La responsabilidad la tienen los empresarios. Si no hay un acuerdo, el lunes desde las 0 horas vamos a hacer un paro de camioneros”, dijo el jefe de los camioneros, que saludó a miles de militantes de su gremio que se movilizaron con bombos, trompetas y banderas hasta la sede del Ministerio de Trabajao para ejercer presión en pos de cerrar un acuerdo.

El 29 de abril pasado, Hugo Moyano, el jefe del gremio, acordó con las tres cámaras empresarias un aumento de 31% por seis meses para los camioneros. El trato, que fue de mayo a octubre de este año, se abonó en dos pagos: un 15% en mayo y un 16% en septiembre. El gremio exigió hoy un aumento de 100% para cerrar una paritaria anual de 131%, según indicaron a LA NACION fuentes vinculadas al moyanismo y al sector empresario.

El gremio de los Moyano negocia con los representantes de la Federación Argentina de Transporte y Logística (Faetyl), la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) y la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Carga. Moyano cargó hoy especialmente contra la Fadeeac.

“La Fadeeac se niega a reconocer el esfuerzo que hicimos durante la pandemia. Está ahí [Florencia] Arietto, que no es de Pro porque en realidad trabajó para todos los partidos. No es gorila, es un monito que va donde le paguen. Los empresarios mismos lo dicen”, acusó el sindicalista. Arietto no trabaja para Fadeeac sino para una cámara que es miembro de esa federación empresaria.

“Por más que nos amenacen que vamos a ir presos, a nosotros no nos van a amenazar. No tenemos miedo”, dijo Moyano desde un improvisado escenario, en la puerta de la sede del Ministerio de Trabajo en avenida Callao al 100. Fue en un tramo de un breve discurso en el que aprovechó la tribuna para cuestionar al expresidente Mauricio Macri.

Desde el Gobierno siguen con atención el curso de la paritaria de los camioneros y hay optimismo para evitar que se active el paro del lunes que viene. De hecho, ayer, la ministra de Trabajo, Raquel Kelly Olmos, recibió en su despacho a Pablo Moyano para acercar posturas después de algunos contrapuntos.

Beneficio en la ley de Presupuesto

Con 129 positivos y 120 negativos, la Cámara de Diputados aprobó esta mañana un beneficio específico para el gremio de camioneros. Los choferes de larga distancia dejarán de pagar el impuesto a las ganancias sobre los viáticos. La iniciativa obtuvo el apoyo del Frente de Todos y de aliados ocasiones como los diputados de izquierda, mientras que recibió el rechazo de los integrantes de Juntos por el Cambio. La medida beneficaría a 130.000 trabajadores.

“Le agradecemos a Cecilia Moreau y a los 129 diputados que votaron a favor para que los camioneros podamos descontar el mal llamado impuesto al trabajo”, dijo Hugo Moyano.

