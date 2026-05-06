Investigan a cuatro policías que obligaron a una mujer a mostrar fotos íntimas de su celular

CÓRDOBA.- Cuatro policías cordobeses, entre ellos una mujer, fueron denunciados por una vecina de San Francisco del Chañar -una localidad de unos 6000 habitantes en el norte de la provincia- por obligarla a mostrar fotos íntimas que tenía en su teléfono móvil. Los agentes están bajo investigación, pero todavía no fueron apartados del cargo.

Los policías buscaban a los autores de un robo en la localidad y la mujer estaba entre los sospechosos. Su abogado, Ignacio Almada Vargas, aseguró que fue “encerrada e interrogada con pedidos para que se autoincriminara” y que, en esas circunstancias, le pidieron -sin orden judicial- que mostrara fotos íntimas que tenía en su móvil.

“Mi clienta no está ni siquiera imputada”, subrayó en declaraciones a El Doce. También hubo un allanamiento en la casa de la denunciante de donde -según afirma el abogado- se secuestraron dos iPhones usados, un auto y algunos otros elementos.

La mujer sostuvo que en ese operativo la trataron de “pésima manera” y que avanzaron sobre su integridad y dignidad.

La situación y la vulneración de las fotos de su intimidad le generaron una discusión familiar y ella tuvo un intento de suicidio, por lo que terminó internada.

“Si se está investigando un robo no hay por qué vulnerar la intimidad de una persona ni pedirle que exhiba su cuerpo a través de imágenes o videos”, remarcó Almada Vargas.

En la causa interviene la fiscal de Deán Funes Analía Cepeda. La denuncia del robo data de diciembre pasado y este año, por la investigación, la mujer fue señalada como sospechosa.

“El proceder policial fue irregular porque, como sospechosa, tiene el derecho de no entregar su teléfono móvil. Aunque ella voluntariamente hubiera querido mostrar el material, los agentes no estaban habilitados a verlo porque la mujer no estaba, en ese momento, asistida por un abogado”, detalló Cepeda.

La denuncia contra los policías fue presentada hace una semana por Almada Vargas. Como la mujer está con acompañamiento terapéutico, todavía no declaró en la causa.

La denunciante se mudó a Colonia Caroya después del hecho. La Fiscalía aclaró: “Más allá de la irregularidad de acceder al contenido del celular sin orden judicial, se fue más allá de lo que puede interesar para la causa de robo que se investigaba. Fueron más allá de su actividad y si ella presenta una denuncia por las consecuencias que causó en su salud y su dignidad la actitud de la policía puede haber nuevos cargos más allá del abuso de autoridad”