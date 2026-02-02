Ignacio Devitt, el enlace de Adorni con el Congreso que consiguió una silla en la mesa chica del poder mileísta

De traje y con el cabello tirado hacia atrás, Ignacio Devitt fue uno de los pocos funcionarios que circuló por las arterias de la Casa Rosada en enero, cuando buena parte de los integrantes del Gobierno estuvieron con actividad casi mínima. Siempre con una carpeta y papeles en una de sus manos y con andar tranquilo, el secretario de Asuntos Estratégicos -nombrado el 11 de diciembre por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni- consiguió participación activa en las reuniones del círculo más íntimo del poder mileísta.

Dentro del área que conduce Devitt se concentraron funciones que antes estaban desmembradas en otras estructuras y, así, absorbió la subsecretaría de Relaciones Parlamentarias e Institucionales; por ende, lleva la relación del Poder Ejecutivo con el Congreso. Lo definen en el Gobierno “como una especie de ‘Cochi’ Rolandi”, en una comparativa de sus tareas con el exvicejefe de Gabinete de Guillermo Francos.

Cuentan los que saben que los hermanos Milei no lo conocían. La presencia de Devitt en las últimas reuniones de la mesa política -que tiene como socios honorarios a Adorni, Karina Milei, Martín Menem, Patricia Bullrich y Santiago Caputo; y como apéndices a Diego Santilli, Eduardo “Lule” Menem y Luis Caputo- es también un recordatorio del peso que tomó el vocero ascendido en esta segunda parte de la gestión, apalancado sobre todo por la secretaria general. Adorni se lo presentó a los hermanos.

Devitt ya salió en la foto de la mesa política que difundió el Gobierno, sentado al lado del jefe de Gabinete y con un mate. Sus colegas lo ponderan como “el dos de Adorni”, con quien tiene un vínculo de larga data y quien lo promocionó para Balcarce 50. Por los pasillos se lo ve alguna vez con Aimé Vázquez, también del núcleo cerrado de la Jefatura.

Más allá de eso, Devitt usualmente entra y sale de las oficinas del ala Martín Fierro, donde orbitan el estratega Santiago Caputo y sus equipos.

"Lule" Menem, Diego Santilli, Ignacio Devitt y Martín Menem durante el debate del Presupuesto en el Senado Instagram

Licenciado en Ciencias Políticas de la UCA y magíster en Dirección de Empresas y Negocios del IAE Business School, y con formación becaria en Estados Unidos y Chile, el secretario de Asuntos Estratégicos venía de un sector empresarial con fuerte influencia: dejó en noviembre su cargo en la tabacalera líder a nivel mundial Philip Morris, que tiene como filial local a Massalin Particulares, para asumir frente al Ejecutivo. En la compañía productora de cigarrillos, Devitt oficiaba como gerente de Asuntos Externos y se encargaba de relaciones institucionales, asuntos públicos y estrategia corporativa. También trabajó en la energética Genneia.

Quienes conocen los movimientos de la mesa chica del Gobierno aseguran que Devitt es la persona de confianza de Adorni en los temas del Congreso y que oficia como una vertiente más del nexo del Ejecutivo con el Palacio Legislativo. Devitt, cuentan, colabora con “unificar y organizar pedidos” que llegan a las dos voces cantantes en cada una de las cámaras: la senadora Patricia Bullrich y el jefe de Diputados, Martín Menem, ahora que el Gobierno buscó ordenar la conversación con sus aliados para tener una mejor performance a la hora de negociar.

Según dijeron a LA NACION distintas voces consultadas, Devitt articula a través de Menem y Bullrich, que tienden a su vez puentes con diputados y senadores para relevar cuánto apoyo tienen las iniciativas del oficialismo.

“Está bien con Martín y Patricia, ayuda. Lleva el poroteo fino tema por tema y agiliza cuestiones del Ejecutivo”, resumió una alta fuente del Congreso sobre los pasos del secretario.

Por su parte, Santilli es el encargado del vínculo con los gobernadores, pero no canaliza los reclamos en Devitt, sino directamente en Adorni, en Caputo si se trata de fondos o en las áreas que puedan solucionar los pedidos que recibe de las provincias.

Con tareas iniciadas en pleno período de extraordinarias, en el Congreso senadores y diputados de alto perfil de otras bancadas aliadas consultados por LA NACION dijeron no conocer a Devitt.

Cerca del funcionario remarcaron que su tarea tiene como fin aportar una mirada “con especial énfasis en la planificación estratégica, el diálogo institucional y la articulación público-privada”, ya que tiene experiencia laboral en los dos ámbitos.

Devitt en un palco del Congreso durante las extraordinarias Camila Godoy

Pasado macrista

Oriundo de Vicente López, Devitt no llegó a la política de la mano de los Milei y su discurso anticasta. El funcionario es otro macrista que transitó hacia las huestes libertarias. Por estas horas, el Gobierno tiene formalmente tres articuladores con el Congreso que son exPro -Bullrich, Santilli y Devitt-, a los que se suma Menem, libertario de pura cepa.

En sus inicios en la política, tuvo un rol activo en la Juventud Pro, sobre todo en su distrito, y también formó parte del grupo La Generación, la cantera macrista que arrojó dirigentes que saltaron a la órbita nacional como la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio; el diputado nacional Martín Yeza; la mano derecha de Santiago Caputo y dirigente de River, Manuel Vidal; el senador bonaerense Alex Campbell, entre otros.

“Era un pibe piola, simpático y militante”, lo recuerda un cuadro político que compartió con Devitt los albores de la carrera política de ambos.

Aunque su primer paso como funcionario fue en la Capital, los que lo ven de esas épocas aseguran que no contaba con llegada directa a Mauricio Macri, pero sí a Jorge Macri. Ambos tienen fotos juntos, de cuando el jefe de Gobierno porteño era intendente de Vicente López.

Es que por esos tiempos, Devitt tenía un cargo en la municipalidad, como director de Personería Jurídica y Entidades Intermedias. En ese puesto, solía salir de recorrida y a veces lo hacía con el intendente. Devitt también fue concejal de Vicente López. Sin embargo, dos fuentes del círculo actual más cercano a Jorge Macri consultadas no hicieron ningún comentario sobre la relación y dijeron no conocerlo.

Es que Devitt se fue con fuertes diferencias con el actual alcalde porteño. Dicen que la personalidad del exintendente bonaerense los hacía chocar. Algunos hasta aventuran que no debe haber sido agradable para Jorge Macri verlo en la mesa del Gobierno.

En tanto, cuando Mauricio Macri llegó a la Presidencia, Devitt fue funcionario en el Ministerio de Educación con distintos cargos. Su nombre aparece por primera vez estampado en el Boletín Oficial de la era macrista el 26 de julio de 2016 para designarlo coordinador de Seguimiento y Control de Gestión de esa cartera, con firma de Esteban Bullrich -con quien también hizo campaña política y timbreos- y el entonces jefe de Gabinete, Marcos Peña. En tanto, terminó la gestión de Cambiemos como director nacional de Fortalecimiento Educativo Territorial, cargo que mantuvo después bajo el ala de Alejandro Finocchiaro.

Este último título le permitió un despliegue territorial y le dejó una colección de fotos con intendentes del conurbano, tanto de Cambiemos como peronistas, en el marco de la firma del programa educativo Asistiré, para evitar la deserción escolar.

Asimismo, entre 2020 y 2021 formó parte del gobierno de la Ciudad, con un puesto en el Instituto de Vivienda, que tenía como gerenta general a la entonces ministra de Desarrollo porteño, María Migliore.

Otras funciones

Dentro de su estructura actual, Devitt controla -además de la subsecretaría de Relaciones Parlamentarias e Institucionales-, la subsecretaría de Proyectos Estratégicos, y la de Análisis y Planificación.

Como roles tiene el de asesorar al jefe de Gabinete; monitorear el cumplimiento de los objetivos; identificar oportunidades para potenciar a la Argentina a nivel bilateral, regional y global; participar en el diseño de la estrategia de inserción internacional de la Argentina en organismos internacionales; asesorar en materia de cumbres, viajes y visitas de jefes de Estado y de Gobierno; elaborar y ejecutar la estrategia de comunicación y de contenidos realizada por canales y plataformas como Mi Argentina, argentina.gob.ar y TINA, entre otras tareas.