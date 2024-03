Escuchar

La primera reunión por el Pacto de Mayo el pasado viernes en Casa Rosada -presidida por el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos- contó con la participación de casi todos los gobernadores provinciales, entre ellos el de Chubut, Ignacio Torres. En medio del conflicto que mantiene hace varios días con el gobierno de Javier Milei por los fondos de coparticipación, el chubutense destacó que en el encuentro “hubo un cambio de actitud”.

“ Ganancias es el tema más difícil para generar acuerdos, porque retrotraer la medida significaría un golpe muy duro para los trabajadores . Sí hay voluntad del Gobierno de modificar escalas y rever las simetrías en los cobros. Creo que el impuesto a las Ganancias no va a salir, pero se puede reconfigurar para que sea más justo”, aseguró respecto de uno de los temas principales que se tocó durante el encuentro.

Así, en diálogo con Radio Mitre, detalló que los gobernadores presentaron “propuestas concretas” para solventar estos costos. Y explicó: “Se van a respetar los fallos porque vivimos en un país republicano y hay que respetar las decisiones de la justicia. No se va a modificar ninguna asignación que no haya sido derogada por ley”.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, asistió a la primera reunión por el Pacto de Mayo el pasado viernes. Maxi Jonas/Télam

Por otra parte, Torres volvió a resaltar el tono que mantuvo el encuentro con los funcionarios libertarios. “Fue una reunión de trabajo, no se llamó a una una adhesión, sino a trabajar juntos el trasfondo de un pacto declarativo”, detalló. Además, recalcó que el Gobierno es de “una imprenta reformista” y que “abrió la discusión a una Argentina -en papeles- federal, pero profundamente unitaria”.

Y agregó: “Se crearon impuestos eternamente regresivos y asignaciones específicas, además de que redujeron la parte de la masa coparticipación de las provincias y se delegaron responsabilidades: nos hacemos cargo de la educación, de la salud. Que esta discusión se de ahora es más que importante, porque hay un mandato que invita a rediscutir la ley de coparticipación”.

El Gobierno estableció una serie de “condiciones” para firmar el pacto el próximo 25 de mayo, y una de ellas tiene que ver con que el Poder Ejecutivo retome la iniciativa de la ley ómnibus. “ Hay grandes posibilidades de que la Ley Bases salga ”, consideró Torres, y continuó: “Los capítulos mas difíciles -como el de pesca- no están sobre la mesa. Tiene un amplio consenso, y se puede discutir un pacto declarativo para mayo”.

Finalmente, se refirió al reclamo por la coparticipación que inició el conflicto con el Presidente. ”No se trata de una cuestión de cómo se lleva o qué piensa cada uno. Cuando se trató la ley votamos a favor, más allá de que no estoy de acuerdo y me parecen peligrosas muchas cosas en lo que respecta a las formas”, expresó y subrayó: “Los intereses de la provincia están por sobre cualquier otra cosa. El reclamo era justo y la Justicia nos dio la razón. Hay que entender que provincias como Chubut aportan mas de lo que reciben y tienen que tener una compensación, porque sino el país no funciona”.

Torres junto a Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Santiago Filipuzzi - LA NACION

El PRO y la alianza con La Libertad Avanza

“Nosotros tenemos un frente muy amplio en Chubut, y ya lo dije en mi espacio: ‘Discutir partidismo en este momento, cuando la Argentina necesita unidad y dar discusiones desde el sentido común, es un error”, expresó, distanciándose así de las discusiones internas dentro del partido al que pertenece.

Y continuó: “No hay que partidizar las decisiones cuando te votaron para defender a todos. El desafío de los gobernadores es despojarse de prejuicios y entender que el ‘ellos’ y el ‘nosotros’ no existe; hay que gobernar para todos. Hay que ser inteligentes para defender lo que hay que defender, acompañar y generar los anticuerpos necesarios para que no nos lleven puestos en una avanzada injusta”.

En las últimas semanas se habló sobre la posibilidad de una coalición entre PRO y La Libertad Avanza (LLA), a la que Torres calificó como “un error”. “La discusión tiene que ser en base a las ideas. Cuando un partido pierde la vocación de poder se fagocita, no tiene horizonte. Si se coincide con las ideas y con un gobierno austero y reformista, hay que brindar las herramientas para poder dar esas discusiones que necesitan consenso”, detalló, y sentenció: “Eso está muy lejos de plantear la fusión con el oficialismo o un interbloque. Hay que sentarnos y discutir ideas y, en lo que se coincide, ayudar a que se logren esos concesos para es una agenda común”.

