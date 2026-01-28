Iñaki Gutiérrez dijo que el “70% de los habitantes de las villas son extranjeros” y que “hay que echarlos”

Iñaki Gutiérrez, influencer libertario de 24 años cercano a Javier Milei y de acceso asiduo a la Casa Rosada, aseguró en un video que subió a sus redes sociales que el “70% de los habitantes de las villas son extranjeros” y que “hay que echarlos”.

A través de un reel en su cuenta de Instagram, el joven citó una nota periodística de 2010 que afirma que el 51% de los habitantes del Barrio 31 nació en el extranjero. Sin embargo, el administrador del TikTok del presidente Javier Milei habló de un 70% en todas las villas del país, un dato que no atribuyó a ningún organismo público. “Último momento. El 70% de los habitantes de las villas argentinas son extranjeros que entraron de forma ilegal al país”, introdujo.

“Hay que echarlos inmediatamente. Hay que apoyar el plan del gobierno del presidente Milei que echa a todos los inmigrantes ilegales que estén hoy en el suelo argentino”, opinó el influencer libertario.

Y amplió: “La Argentina no puede seguir siendo el patio trasero para abusadores, violadores, delincuentes y homicidas. No podemos seguir recibiendo gente que no tiene papeles y que no tiene los documentos. Y a todos ellos que hayan entrado de forma ilegal al país hay que echarlos inmediatamente. No podemos seguir bancándolos con nuestros impuestos. La Argentina de la joda se terminó”. El video obtuvo más de 60.000 me gusta y casi 10.000 comentarios.

Ante la viralización del reel, en el que el influencer libertario no citó datos de organismos oficiales y sumó un 20% a la cifra indicada en el artículo periodístico para hablar de todos los asentamientos del país, fuentes de la Casa Rosada consultadas por LA NACION tomaron distancia. A pesar de que el joven acompaña al Presidente a la mayoría de sus eventos e incluso le administra la cuenta de TikTok, desde el entorno de Milei se limitaron a decir que el joven “no tiene ningún cargo público”.

Gutiérrez difundió su grabación luego de que el Gobierno anunciara un “récord de inadmisiones y expulsiones” de extranjeros en los últimos dos meses. La política oficialista se basa en un criterio central, según destacó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva: los extranjeros que tengan antecedentes, que cometieron delitos o que intenten entrar de manera ilegal “quedan afuera”.

Los datos oficiales difundidos por el Ministerio de Seguridad y las acciones recientes de la Policía Federal muestran un escenario de controles migratorios más estrictos, con un volumen elevado de inadmisiones y expulsiones y con operativos focalizados en zonas del conurbano bonaerense para detectar irregularidades administrativas y delitos conexos.

La información estadística a la que refirió Gutiérrez se desprende de una nota de LA NACION publicada hace 15 años, basada en estudios realizados por la Sindicatura General de la Ciudad. Entre sus conclusiones, se destacó que en el Barrio 31 el 51% de los 26.403 habitantes censados había nacido en otro país. Dentro de ese grupo, el 52% era de origen paraguayo.

Según ese mismo estudio, los extranjeros representaban el 70% de los beneficiarios de la asistencia social porteña destinada a madres de hogares en situación de pobreza.

Un informe de 2022 elaborado por Naciones Unidas y el Ministerio de Desarrollo Social, en tanto, arrojó que la proporción de personas migrantes residentes en barrios populares del Área Metropolitana de Buenos Aires es del 10,1%. El 91,9% de ellas proviene de países de América del Sur, principalmente de Paraguay (56,3%), Bolivia (22,6%) y Perú (12,9%). El estudio aclara que el relevamiento incluyó únicamente a personas que residen legalmente en el país y cuentan con documento de identidad.