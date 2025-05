Incidentes en el Congreso en la marcha de los jubilados: el padre Paco resultó herido

Este miércoles volvieron a producirse incidentes en las afueras del Congreso en una nueva marcha de jubilados. Los manifestantes se enfrentaron con la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura, que buscaban impedir que cortaran la calle. En tanto, los efectivos tiraron gas pimienta y se enfrentaron cuerpo a cuerpo con quienes protestaban.

El padre Paco, un reconocido integrante de los curas villeros, resultó herido con un corte profundo en una ceja en medio de los enfrentamientos y debió ser asistido. En tanto, se reporta una persona demorada.

En Rodríguez Peña y Rivadavia la Prefectura comenzó a avanzar sobre los manifestantes con sus escudos para activar el protocolo antipiquetes. El objetivo era desplazarlos a la vereda y, en ese operativo, es que hubo varios empujones.

Incidentes en el Congreso en la marcha de los jubilados

Se vieron altercados físicos entre quienes protestaban y los efectivos, mientras estos últimos tiraban gas pimienta.

Aunque varios carriles resultaron habilitados, las fuerzas de seguridad no lograron restaurar la circulación en toda la avenida.

Las tensiones escalaron principalmente en las calles aledañas pero no frente al Congreso debido al vallado que se presentaba sobre la edificación. Tras el aumento de los enfrentamientos fue que aparecieron más efectivos de la Prefectura, que llegaron desde el lado de la Plaza de los dos Congresos.

El candidato a legislador porteño por el FIT-Unidad Luca Bonfante fue afectado por el gas pimienta. “Vinimos a acompañar a los jubilados como todos los miércoles y Patricia Bullrich con sus operativos ridículos gasta millonada de plata para pegarle a los jubilados y estudiantes que los acompañamos”, comentó.

Acá se ve como deliberadamente le tiran gas a @lucabonfante_ como hace unas semanas fue @vilcalejandro

Basta Bullrich. pic.twitter.com/rEDWdnOCkp — Myriam Bregman (@myriambregman) May 7, 2025

El incidente del padre Paco

En videos que se difundieron en redes sociales se vio el momento en el que el referente de los curas villeros queda enfrascado en medio de los enfrentamientos. Rodeado por más de cinco efectivos con escudos, intenta moverse de la zona mientras varios manifestantes piden a los gritos que lo dejen tranquilo.

Varias fotos mostraban su cara con un corte sangrante cerca de la frente, mientras parecía discutir con varios integrantes de las fuerzas de seguridad.

Otros comenzaron a grabar y a denunciar que se lo llevaban detenido. Fuentes de la Policía Federal aseguraron a LA NACION que no fue aprehendido, sino que lo corrieron del lugar para que sea asistido por un corte arriba de la ceja.

"Padre Paco":

Por lo que sucedió durante la marcha de los jubilados pic.twitter.com/7pUjwbBQC0 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) May 7, 2025

En diálogo con C5N, el cura relató lo ocurrido: “Estábamos dando la vuelta al Congreso como todos los miércoles y empezaron a empujarnos fuerte hacia la vereda, tiraron a una de las jubiladas y el compañero y yo nos acercamos a ayudarla. Lo agarraron al compañero y se lo querían llevar, y yo lo agarré”.

Y agregó: “La represión como siempre, pero al cura no se lo llevan detenido, pero al otro compañero que no hizo nada sí. Por lo pronto está demorado. Yo me voy a quedar con él. Yo tengo coronita, pero el pueblo no. Seguro me han dado con un escudo o la mano, no me di cuenta exactamente. Es injusto, yo me opuse a la detención del compañero, yo sí tengo que estar detenido y no él”.