La oposición se autoconvocó en Diputados para alertar sobre el clima hostil para el periodismo

La oposición autoconvocó la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados para exponer la situación que atraviesa el periodismo en la Argentina y, en particular, el vínculo de creciente tensión entre el Gobierno y la prensa.

La reunión se realizó un día después de un nuevo episodio: durante la sesión informativa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el presidente Javier Milei llamó “chorros y corruptos” a periodistas acreditados en el Congreso tras una pregunta sobre la situación patrimonial de su funcionario.

Milei contra los periodistas: "¡Corruptos, chorros"

El conflicto tuvo un punto de inflexión la semana pasada, cuando el Gobierno decidió cerrar indefinidamente la sala de periodistas de la Casa Rosada. Desde entonces, la prensa tiene restringido el acceso a la sede oficial. La explicación informal fue que un periodista había filmado sin autorización, pero la medida terminó afectando a todos los acreditados.

La reunión de esta mañana -que no figuró en la agenda oficial- fue impulsada por los vicepresidentes de la comisión, Nicolás Trotta (Unión por la Patria) y Lourdes Arrieta (Provincias Unidas), luego de que el presidente del cuerpo, el libertario Guillermo Montenegro, se negara a habilitarla formalmente. No participaron diputados de La Libertad Avanza ni de sus aliados de Pro y la UCR.

Periodistas acreditados en Casa Rosada no pueden ingresar a la sede de Gobierno desde hace una semana Valeria Rotman

Aunque la reunión fue transmitida por el canal de YouTube de la Cámara de Diputados, el enlace se publicó en modo “oculto”, por lo que no era visible ni accesible de forma pública, salvo para quienes contaban con el link directo.

En la apertura, Trotta puso el foco en esas ausencias. Señaló que habían sido invitados el secretario de Comunicaciones, Javier Lanari, y el responsable de la “Oficina de Respuesta Oficial”, Juan Pablo Carreira, pero que ambos “confirmaron que no iban a asistir”. También cuestionó el “silencio” de bloques que antes hacían de la libertad de expresión “una bandera” y advirtió: “No es un problema sectorial, es un problema de la democracia”.

Javier Lanari y Manuel Adorni en la Casa Rosada

La reunión reunió a periodistas, organizaciones, sindicatos, abogados y directivos de medios. El diagnóstico fue coincidente: denunciaron agresiones verbales desde el poder, un clima de hostilidad que busca deslegitimar al periodismo, restricciones crecientes al acceso a la información -como el cierre y filtrado de la sala de prensa- y presiones económicas o judiciales sobre medios. También advirtieron sobre una “censura indirecta” basada en el amedrentamiento y el descrédito público.

En representación del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), Paula Moreno advirtió que la entidad impulsa una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para evaluar la situación en el país y que ya acercaron el diagnóstico al organismo, hoy encabezado por Edgar Stuardo Ralón. “Esperamos que se pueda concretar”, señaló.

Paula Moreno, de Fopea Fabián Marelli

Al presentar el monitoreo 2025, informó que las agresiones contra la prensa alcanzaron niveles récord: las acciones judiciales crecieron 150%, los ataques a bienes casi se duplicaron, el discurso estigmatizante aumentó 71,6%, las restricciones al acceso a la información, 33%, y los ataques a la integridad, 29%. Moreno sostuvo que gran parte de estas agresiones provienen del presidente Milei y advirtió sobre la “asimetría” entre el poder político y los periodistas: “No hay manera de responder en igualdad de condiciones”. En ese marco, remarcó que el problema impacta en la ciudadanía: “Su derecho de información es nuestro derecho de información”.

El abogado de Perfil, Agustín Bosch, denunció un hostigamiento sistemático contra su director Jorge Fontevecchia y el grupo Perfil, que -según planteó- combina agravios públicos, presión económica y acciones judiciales. En ese marco, encuadró las descalificaciones del Presidente en la lógica del “assassination of character”, una estrategia de desacreditar al mensajero para debilitar su mensaje, y advirtió que su efecto trasciende a un medio en particular.

El presidente Javier Milei junto a periodistas en la Casa Rosada. Presidencia argentina

Por su parte, el periodista Jonathan Heguier (El Destape) buscó desmentir la idea de que los trabajadores de prensa tienen ingresos elevados. Señaló que el 70,5% cobra por debajo de la línea de pobreza en su empleo principal, que el 43% se mantiene en esa situación aun sumando todos sus trabajos y que solo el 4,8% logra vivir con un solo ingreso. “Con un solo empleo, a menos del 5% le alcanza para vivir”, resumió.

La periodista Silvia Naishtat (Clarín) advirtió sobre la gravedad del escenario y consideró que el diagnóstico es “contundente”. Señaló que la escalada de tensión “termina mal” y llamó al Congreso a intervenir al advertir que la situación “no es compatible con un régimen democrático”.

‼️ La sala de periodistas sigue cerrada. Todo un síntoma de erosión democrática.



Mientras tanto, se profundiza una escalada de hostigamiento al periodismo. Y lo ocurrido ayer en Diputados no fue la excepción, Javier Milei volvió a agraviar, llamando “chorros” y “corruptos” a… pic.twitter.com/jTDmobqWHS — maxi ferraro (@maxiferraro) April 30, 2026

En representación del Sipreba, Agustín Lecchi advirtió sobre la situación laboral del sector y pidió preservar el estatuto del periodista, cuya vigencia vence a fin de año.

De la reunión participaron referentes opositores como Mónica Frade y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica); Lourdes Arrieta (Provincias Unidas); Esteban Paulón (Socialismo) y, por Unión por la Patria, además de Trotta, Germán Martínez, Agustín Rossi, Hugo Yasky, Roxana Monzón, Kelly Olmos, Juan Marino, Sabrina Selva, José Glinsky, Horacio Pietragalla, Juan Carlos Molina y Ernesto “Pipi” Nader Ali. También estuvo Romina del Plá, de la izquierda.

Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria, reclamó que la Comisión de Libertad de Expresión funcione formalmente: “Una cosa es la buena predisposición entre nosotros y otra es que el debate ocurra donde corresponde”. Recordó que un antecedente similar terminó sin continuidad y advirtió: “Hay demasiados temas como para no discutirlos en el ámbito que corresponde”.

En ese contexto, la diputada Sabrina Selva adelantó que presentará un proyecto para garantizar por ley las salas de prensa en los tres poderes del Estado. El socialista Esteban Paulón propuso, en tanto, modificar el reglamento para evitar bloqueos como el actual: “Que un presidente de comisión no pueda clausurar el debate”.