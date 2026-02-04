Incidentes en inmediaciones del Congreso: detienen al padre Paco Olveira en la marcha de jubilados

En otro miércoles de marcha de jubilados frente al Congreso, el padre Francisco “Paco” Olveira fue detenido esta tarde en medio de incidentes con efectivos policiales.

“Estoy todo quemado por el gas, me detuvieron, me soltaron y me volvieron a detener”, dijo Olveira a LA NACION. “Estoy en el camión celular, por entrar en la superintendencia de drogas de la Policía Federal, no sé por qué me trajeron acá”, agregó.

Momento que detienen al Padre Paco, INOCENTE!!!! pic.twitter.com/vrGfLB7bu0 — Eduardo Valdés (@eduardofvaldes) February 4, 2026

Luego de una hora detenido por resistencia a la autoridad dentro de un móvil policial en la esquina de Asina y Combate de los Pozos, a una cuadra del Palacio Legislativo, fue liberado tras la intervención de los diputados Eduardo Valdés y Jorge Taiana.

“Hubo dos situaciones”, detalló Valdés en diálogo con este medio. “Primero lo detuvieron a las 13 y logramos que el fiscal Horacio Peix no aceptara los cargos por violencia policial. Por eso lo liberaron, habrá estado detenido por una hora”.

Junto a compañeros del bloque de @Diputados_UxP reclamamos la liberación del Padre Paco, detenido por la Policía Federal mientras se manifestaba pacíficamente con los jubilados en la Plaza del Congreso.



Tras dos horas retenido en un patrullero, se ordenó su liberación. El… pic.twitter.com/Jdy5kAf4pn — Jorge Taiana (@JorgeTaiana) February 4, 2026

El legislador de Unión por la Patria agregó: “A los diez minutos de liberarlo, la Policía Federal volvió a detener por Riobamba y avenida Rivadavia. Lo tiraron al piso, se lo llevaron con otras dos personas al Departamento Central de Policía”.

“Se llevaban a una fotoperiodista detenida y me agarré a ella para que no se la lleven, por eso me llevaron”, explicó Olveira. Detenido en el móvil policial, asegura que, por los golpes recibidos, le volvió a doler una fractura de costilla, producto de un accidente ocurrido en noviembre pasado.

Una foto que se tomó el propio padre Paco Olveira Gentileza

En las filas del peronismo en Diputados aseguran que el oficialismo busca “generar miedo” con estas detenciones. Las mismas ocurren a una semana del tratamiento del proyecto de reforma laboral en el Senado, en el marco de las sesiones extraordinarias convocadas por el Poder Ejecutivo.