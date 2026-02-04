LA NACION

Incidentes en inmediaciones del Congreso: detienen al padre Paco Olveira en la marcha de jubilados

Fue arrestado y liberado ante la intervención de diputados peronistas; al poco tiempo volvió a ser capturado por efectivos federales y trasladado al departamento central de Policía

Lautaro Castillo
El padre Paco Olveira, rodeado de gendarmes y policías en las inmediaciones del Congreso
En otro miércoles de marcha de jubilados frente al Congreso, el padre Francisco “Paco” Olveira fue detenido esta tarde en medio de incidentes con efectivos policiales.

“Estoy todo quemado por el gas, me detuvieron, me soltaron y me volvieron a detener”, dijo Olveira a LA NACION. “Estoy en el camión celular, por entrar en la superintendencia de drogas de la Policía Federal, no sé por qué me trajeron acá”, agregó.

Luego de una hora detenido por resistencia a la autoridad dentro de un móvil policial en la esquina de Asina y Combate de los Pozos, a una cuadra del Palacio Legislativo, fue liberado tras la intervención de los diputados Eduardo Valdés y Jorge Taiana.

Hubo dos situaciones”, detalló Valdés en diálogo con este medio. “Primero lo detuvieron a las 13 y logramos que el fiscal Horacio Peix no aceptara los cargos por violencia policial. Por eso lo liberaron, habrá estado detenido por una hora”.

El legislador de Unión por la Patria agregó: “A los diez minutos de liberarlo, la Policía Federal volvió a detener por Riobamba y avenida Rivadavia. Lo tiraron al piso, se lo llevaron con otras dos personas al Departamento Central de Policía”.

“Se llevaban a una fotoperiodista detenida y me agarré a ella para que no se la lleven, por eso me llevaron”, explicó Olveira. Detenido en el móvil policial, asegura que, por los golpes recibidos, le volvió a doler una fractura de costilla, producto de un accidente ocurrido en noviembre pasado.

Una foto que se tomó el propio padre Paco Olveira
En las filas del peronismo en Diputados aseguran que el oficialismo busca “generar miedo” con estas detenciones. Las mismas ocurren a una semana del tratamiento del proyecto de reforma laboral en el Senado, en el marco de las sesiones extraordinarias convocadas por el Poder Ejecutivo.

