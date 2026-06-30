Los videos de los enfrentamientos entre Gendarmería y militantes de ATE en la Comisión Nacional de Energía Atómica

Un escenario de tensión terminó con fuertes incidentes este martes en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), en el barrio porteño de Núñez. Integrantes de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) tomaron el edificio tras denunciar 100 despidos en el organismo. Poco después de iniciada la medida, efectivos de Gendarmería ingresaron a las instalaciones y tuvieron empujones y golpes con los involucrados.

En paralelo, desde el sindicato denunciaron que el presidente del organismo, Martín Porro, se atrincheró en las inmediaciones y desmintieron las versiones de que “estaba secuestrado”.

Más temprano, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, había anunciado la decisión de ocupar el edificio de la comisión. “Este Gobierno comete una nueva canallada al pretender despedir a casi 100 trabajadores. Las desvinculaciones afectan a profesionales, investigadores, técnicos y personal especializado con más de diez años de antigüedad que sostienen áreas críticas del desarrollo nuclear argentino”, escribió esta tarde en la red social X.

Luego, detalló que llevaría adelante una “permanencia pacífica en la sede central” hasta que “su presidente y su equipo decidan salir a dar explicaciones”. “Están escondidos y evitan dar la cara ante los trabajadores. Además, las protestas se multiplican en las sedes del organismo en todo el país”, denunció.

Y sumó: “Se trata de un claro intento de desmantelamiento que permita la privatización del organismo. Argentina es uno de los tres países del hemisferio sur que tienen energía eléctrica por vía nuclear y quieren desarmar todo ese proyecto soberano de nuestro país".

Aguiar afirmó que se trata de una “ilegalidad manifiesta” que atenta contra el “derecho a la estabilidad laboral en el Estado”. “Si actúan al margen de la ley, van a terminar todos presos!!”, advirtió.

En los videos difundidos en redes sociales, se veía a los manifestantes del sindicato con bombos y platillos en los pasillos de las oficinas del organismo.

En paralelo, la diputada del FIT-Unidad Myriam Bregman publicó un video donde mostraba el ingreso de efectivos de la Gendarmería al edificio, con escudos y garrotes. Unos 90 efectivos de la Gendarmería participaron del operativo.

Fuentes de la fuerza de seguridad explicaron a LA NACION que “se realizó un cordón de seguridad para garantizar el retiro de las autoridades que se encontraban en el segundo piso del edificio, en medio de una “acción hostil de manifestantes que se encontraban en el lugar”.

En la grabación, los agentes subían las escaleras para llegar a los manifestantes. Poco después, videos que mostraban enfrentamientos se difundieron. Allí se veía a los manifestantes y gendarmes entre gritos y empujones, en una fuerte tensión. Los agentes buscaban que los miembros del sindicato sean desalojados del edificio.

A través de las redes sociales, Aguiar denunció que los militantes fueron reprimidos. “¡¡Muy grave!! ATE repudia la brutal represión desatada en la CNEA”, tituló su posteo.

“La única respuesta que sistemáticamente ha brindado este Gobierno a los justos reclamos de los trabajadores ha sido la represión. Es la única forma de que pase el modelo de país que nos quieren imponer y en el que no ingresamos con una vida digna los trabajadores y los jubilados. Tienen que saber que no lo van a lograr”, expresó.

El secretario general de ATE sostuvo que la protesta del gremio “va a continuar” y se “va a incrementar con el paso de las horas”. “Queremos que reincorporen a todos los trabajadores ilegítimamente cesanteados!!”, reclamó.