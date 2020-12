El fiscal acusó a Pablo Moyano de liderar una asociación ilícita en base a escuchas telefónicas y testimonios de dos barras que declararon en calidad de arrepentidos Fuente: LA NACION

21 de diciembre de 2020

Las evidencias que la Justicia había reunido contra Pablo Moyano para considerarlo como jefe de una asociación ilícita son las declaraciones como arrepentidos de dos exintegrantes de barra de Independiente, otros testimonios, audios, escuchas telefónicas y croquis que dan cuenta de reuniones y otros indicios que sostenían la acusación.

Las declaraciones en las que el fiscal Sebastián Escalera basó su pedido para llevar a juicio a Pablo Moyano son las afirmaciones del exjefe de la barra de Independiente Pablo "Bebote" Álvarez, de Damián Ignacio Lagarone, uno de sus laderos, su novia Fabian Marchetti, la denuncia, y su ampliación, del titular de A.Pre.Vi.De Juan Manuel Lugones, subsecretario del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, entre otros. Están reunidas en un docuemento de 774 carillas.

La jueza Brenda Leticia Madrid al sobreseer a Moyano admitió que las evidencias son los testimonios y que prueban un circuito paralelo de pago de cuotas sociales y entradas, pero dijo que no certifican la responsabilidad del sindicalista.

"Sin descartar la posibilidad de que efectivamente haya existido algún tipo de reunión entre miembros del club y la denominada barra, no existe prueba alguna que acredite que en el marco de las mismas Pablo Moyano haya acordado la formación de una banda delictual destinada a la gestión, obtención, impresión oculta y reventa de entradas, protocolos de acceso a los espectáculos deportivos de dicha institución, bonos y cuotas sociales por fuera del ámbito societario y sin ingresar el producido económico al patrimonio del Club".

Para la jueza "los testimonios mencionados por los mismos, carecen de fuerza probatoria y no prueban la participación del aquí imputado en una asociación criminal en calidad de Jefe". Dijo que parte de los socios no pagaban las cuotas y que eso era conocido por la dirigencia del club, pero "de ninguno de los testimonios reunidos en autos surge que ello haya sido autorizado y avalado por Pablo Moyano, no encontrándose acreditado que dicho financiamiento haya sido llevado a cabo con dinero que perteneciera al club independiente que éste último presidía y que con ello se perjudicara patrimonialmente a dicha institución".

Sin embargo, Bebote" Alvarez, detalló como arrepentido el funcionamiento de la asociación ilícita y además explicó la participación de Pablo Moyano como jefe. "Quiero reconocer que soy el jefe de la barra de Independiente, también quiero reconocer que ninguno de los imputados que están actualmente detenidos, pueden organizar o decidir nada con cuestiones a la hinchada porque todas esas decisiones y organizaciones, solamente las decido yo, yo tengo que cumplir órdenes de Pablo Moyano que era el que me daba las entradas, la plata, los bonos, las cuotas, la estadía en los viajes afuera del país, de todo eso me ocupaba yo", afirmó la barra brava.

Mencionó incluso una reunión con Pablo Moyano donde dijo que le dio 400.000 pesos para acelerar la salida de Javier Cantero como presidente del Club Independiente y posibilitar que retomaran el control del club.

En la acusación, Pablo Moyano es conocido por el apodo de "Salvaje". "El acuerdo que vinculó a Pablo Hugo Antonio Moyano (a) Salvaje con Pablo Alejandro Alvarez (a) Bebote, uno como representante de la dirigencia política del Club y el otro como reconocido jefe de la barra brava, puede encontrar su génesis meses antes de la renuncia de Víctor Javier Cantero a la presidencia de la institución. El objetivo que perseguían ambos líderes de esta organización, a grandes rasgos, tuvo como norte, por un lado el desplazamiento forzoso de la otrora dirigencia a cargo del Club en cabeza del nombrado Cantero, ello con el objetivo de catapultar a Moyano al frente de la institución, y por otro lado, recuperar, la barra brava, el "lugar perdido", situación, que había padecido la facción de Pablo Alejandro Alvarez (a) Bebote al frente de la misma durante la gestión del presidente saliente", escribió Scalera.

Álvarez declaró en ese sentido que "Pablo Moyano me hizo volver a la cancha, que yo en la época de Cantero me fui a vivir unos meses a España y cuando vuelvo, me hace llamar por Carlos Montaña, (...) que Pablo Moyano quería hacer una reunión conmigo, y me llevan a hablar al Sindicato de Camioneros," "En la primera reunión estuvimos presente, yo, el polaco Petrov y Pablo Moyano. Ahí Pablo Moyano me cuenta que ellos tenían intenciones de agarrar el Club pero que necesitaba que yo vaya a hacer marchas a la sede, que vaya con mi gente a la sede para que Cantero renuncie, antes que termine el campeonato que estábamos jugando en la primera B porque si no renunciaba antes que termine el campeonato, no íbamos a ascender y que el Club estaba destruido y que ellos tenían intenciones de levantarlo. La verdad que me pareció una charla sincera del hombre este que después resulto ser una farsa."

Luego mencionó Álvarez que Moyano le prometió "que nos iban a poner los micros para partidos de visitante, para partidos de local, que nos iban a devolver las entradas, que nos iban a pagar las cuotas de los socios que yo tenía, en la época que yo estaba antes. Me pregunta que era lo que yo quería de sueldo, yo no le iba a cobrar nada, sí lo que era el folclore, los gastos del Club, de lo que es la fiesta en el Club, que de eso se tenían que hacer cargo ellos". Incluso mencionó que si forzaban la salida de Cantero les iba a pagar el viaje el Mundial.

"La colaboración era que nos iban a dar cuatrocientos mil pesos por los jugadores y técnicos por año, por campeonato, no por año", declaró.

Como Cantero no renunciaba, dijo que hubo otras reuniones en las que se acordaron marchas y protestas en la casa del entonces presidente del club.

La fiscalía destacó audios y mensajes entre los barras y un celular agendado en sus teléfonos como de Pablo Moyano, donde se refieren a él como el Salvaje. "Las reuniones que mantuvieron ambos jefes de esta organización en los meses previos a la renuncia de Víctor Javier Cantero, lejos estuvo de configurar un simple acuerdo electoral para reemplazar a las autoridades de la institución, sino que, por el contrario, puso énfasis en erosionar la figura del mencionado presidente mediante amenazas y "aprietes" con el objetivo de forzar su salida anticipada e involuntaria de la conducción del Club, para lo cual, Moyano utilizó, como brazo ejecutor de estas acciones, al grupo (fuerza de choque) alineado a la facción de Pablo "Bebote" Alvarez", dijo el fiscal. Por un lado, se despejaba el camino para que Moyano llegara a la conducción del club, y por el otro se recuperaba el poder en la tribuna de Independiente, materializado en financiamiento, entradas, bonos, viajes, hospedajes, entre otros beneficios, para el grupo liderado por Bebote.

Cantero declaró que se exploró un posible acuerdo en el bar del hotel Panamericano, en la que participaron Nurhay Nakis, y él mismo y en la que Nakis se encontraba en comunicación telefónica con Hugo Moyano. Cantero dijo que le habían ofrecido ayuda económica pero que a cambio debía entregar la tesorería las decisiones futbolísticas del club, lo que rechazó.

El fiscal dijo que con Hugo Moyano presidente del club, la barrabrava y Bebote Alvarez "gozaba de la protección, beneplácito, anuencia y complicidad de la dirigencia para realizar las acciones ilícitas" que se investigan en el caso. "Pero fundamentalmente, contaba con un financiamiento extraordinario para hacer frente a las prebendas que la condición de barra brava le otorgaba al grupo, entre ellas viajes al interior y exterior para ver al equipo, viajes a mundiales de fútbol, hospedajes, transporte aéreo y/o terrestre, comidas, alojamientos, cuotas sociales pagas, bonos, dinero en efectivo, etc., todo ello, claro está, por un canal de financiamiento irregular y alternativo al utilizado por el resto de los socios del Club Atlético Independiente".

Lagarone declaró que le entregaron una lista de las cosas que se venían recibiendo de Pablo Moyano. Esas cosas eran: bonos, cuotas, protocolos, micros, entradas y los 30.000 pesos por partido en concepto de, pago de trompetas, pagos a la familia de algún miembro de la hinchada que este detenido, entre otras cosas. Gastón Marone declaró que llevó a Bebote a una reunión con Pablo Moyano donde "trataron las cuestiones vinculadas a las concesiones recíprocas entre la barra brava y parte de la dirigencia del club" y fue cuando le entregaron a Bebote los 400.000 pesos como pago por la renuncia de Cantero. Esa suma, según Bebote, iba a financiar el viaje al Mundial de Brasil. Marone dijo que al salir de la reunión Bebote llevaba una bolsa de basura negra en sus manos y le dijo "ya estamos para el Mundial". Marone le pregunto qué significaba y Álvarez le explicó que era el dinero para el viaje. Marone dijo que tocó la bolsa y había dinero.

Un informe confeccionado por la fiscalía sobre el celular de Roberto Petrov, entre otras cosas, dio cuenta de que, a Pablo Hugo Antonio Moyano, tal como lo han confirmado otros elementos de prueba y no obstante su reiterada negación por parte del sindicalista, lo apodaban "Salvaje", y puso en evidencia además la relación de este con el Polaco Petrov y de las negociaciones que se llevaban a cabo con la barra brava en las que este último oficiaba como nexo.

"Feliz día salvaje te mando un abrazo", señalaban los mensajes. Incluso el fiscal dice que surge de estas evidencias que personas cercanas a la barra eran autorizadas a ingresar al club de manera "casi irrestricta", sin "el pago de las cuotas sociales ni bonos específicos para ello, valiéndose de un sistema ilegal e informalizado, cuyo esquema omitía deliberadamente el ingreso del dinero correspondiente a la institución". También María Florencia Arietto, en su declaración explicó que "en el momento en que Moyano fue electo presidente con ayuda de "Bebote, era quien manejaba los carnets mellizos. "Bebote" en ese tiempo representaba a unos 3000 votantes porque muchos de ellos votaban con carnet que, tal vez, pertenecía a un socio del interior que nunca había pisado el Club".

