La diputada y madre de una víctima de la tragedia de Once, junto al resto de los familiares volvió a reclamar celeridad a la Camara Nacional de Casación Penal para que se expida sobre la condena en primera instancia que pesa sobre Julio De Vido

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de marzo de 2020 • 08:38

La diputada María Lujan Rey y madre de una víctima de la tragedia de Once, se mostró indignada tras la reciente liberación de Julio De Vido y aseguró que el exministro de Planificación de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner , "debería estar cumpliendo la pena en prisión" por la trama de corrupción que produjo el accidente ferroviario que en 2012 mató a 52 personas .

"Sentimos bronca, impotencia y que el tema no se termina nunca: que las víctimas tenemos que estar siempre atrás de la Justicia", dijo la diputada de Juntos por el Cambio a Radio La Red y apuntó contra la Cámara Nacional de Casación Penal que aún no se expidió sobre la condena de cinco años y ocho meses impuesta por el Tribunal Oral Federal 4 contra Julio De Vido en 2018.

"Se entiende que tienen que tener tiempo para revisar la sentencia pero tiene que haber plazos", indicó María Luján Rey, y agregó: " El sistema está hecho para favorecer a los delincuentes "

Comunicado de familiares

A su vez, los familiares de muertos y heridos por la tragedia ferroviaria de Once ayer emitieron un comunicado en el que reclamaron celeridad a la Justicia. " Ante la libertad concedida a De VIdo en una causa que no guarda ningún vínculo procesal con la tragedia de Once queremos señalar que por la masacre de febrero de 2012 pesa sobre el ex ministro una condena de 5 años y 8 meses por administración fraudulenta de bienes del Estado ", dijeron.

Además, indicaron que "De haberse expedido la Cámara Nacional de Casación Penal y ratificado o ampliado la decisión de 2018, el ex ministro hoy estaría preso, al igual que (los ex funcionarios Ricardo) Jaime y (Juan Pablo) Schiavi, (el empresario Claudio) Cirigliano y otros ".

Por ello, afirmaron que "resulta imperioso que Casación resuelva esta situación determinando la responsabilidad del ex funcionario en la muerte de 52 inocentes" y que "en ese momento podremos decir que De Vido es un político preso, que está tras las rejas tras un juicio indubitable. Entonces ya no habrá debate sobre la situación legal de alguien que nos generó un daño irreparable".