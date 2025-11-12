Qué se sabe del accidente en el tren Sarmiento y cómo funciona hoy, miércoles 12 de noviembre
Una de las formaciones descarriló el martes, a las 15.50, a pocos metros de la estación Liniers; hubo 20 heridos, de los cuales diez fueron trasladados con politraumatismos; ahora investigan las causas
El martes a la tarde el pánico y la incertidumbre volvieron a reinar en torno al tren Sarmiento cuando a las 15.50 descarriló una formación, a pocos metros de la estación de Liniers, en la intersección de Rivadavia y Timoteo Gordillo. El incidente trajo como consecuencia 20 heridos, de los cuales al menos diez fueron trasladados con politraumatismos a centros asistenciales. Ninguno reviste un cuadro de gravedad, según detallaron los servicios de emergencia. Ahora investigan las causas.
Tras el descarrilamiento, el servicio estuvo interrumpido el martes por dos horas entre Castelar y Moreno, sin llegar a la terminal de Once. Sin embargo, cerca de las 18, se reanudó por completo con demoras y cancelaciones, sin parar en Liniers. Esta mañana la empresa señaló que si bien el servicio empezó a funcionar normalmente, luego experimentó demoras y cancelaciones por problemas técnicos que se extienden hasta ahora.
Qué pasó
La formación que descarriló se dirigía de Moreno a Once. El hecho se produjo en un cambio de vías. “Ante el descalce, el tren frenó a tiempo según establece el protocolo de seguridad operacional”, consignó Trenes Argentinos.
Investigación
Las causas del incidente son motivo de investigación. Se trata de tres vagones de la formación 3358 que terminaron desplazados hacia una vía paralela. Según se informó, los pasajeros fueron evacuados tras el incidente de forma ordenada.
Según pudo saber LA NACION, la investigación sólo podrá avanzar cuando se despeje la vía y se realicen los peritajes correspondientes. El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12, a cargo del Dr. Julián Ercolini, tomó conocimiento del caso y dispuso iniciar actuaciones por interrupción a los medios de transporte. Además, solicitó a la unidad de accidentología la realización de distintas pericias. Entre ellas, destaca un pedido de informe de alcoholemia al conductor del tren.
