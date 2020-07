Inés Weinberg de Roca, presidenta del Superior Tribunal porteño, dice que la Corte está "ahogada de expedientes", pero que lo importante no es cuántos jueces tiene. Defiende su participación en la comisión consultiva del Presidente

Inés Weinberg de Roca es la presidenta del Superior Tribunal de la Ciudad de Buenos Aires y fue la candidata de Mauricio Macri a procuradora, pero no consiguió el acuerdo del Senado. Hoy es una de los once miembros del comité asesor que creó el presidente Alberto Fernández para reformar la Justicia.

Fue cuestionada por haber aceptado la invitación, pero ella dice que es un honor haber sido llamada y defiende incluso la participación en la comisión de Alberto Beraldi, el abogado de Cristina Kirchner. "Me parece que haber incluido a Berladi obedece a sus características técnicas", afirma, y alega que todo abogado necesita clientes.

Weinberg habló con LA NACION desde Berlín, donde está visitando a su hijo, en un viaje que -cuenta- tenía planeado desde hacía mucho tiempo. Camino a Europa compartió avión con Macri. "Solo nos saludamos", relata, sobre el encuentro casual.

-¿Cómo recibió el ofrecimiento para integrar el consejo consultivo?

-Me adelantó el jefe de gobierno [Horacio Rodríguez Larreta] que el Presidente le había pedido mi número para llamarme para integrar este comité. Fue el viernes y el fin de semana el Presidente se comunicó conmigo.

-¿Antes de aceptar, conversó la decisión con Rodríguez Larreta o con alguien más?

-No, porque no me parecía algo para dudar. Cuando un presidente constitucionalmente elegido convoca a uno para integrar un comité asesor es un honor y uno, por supuesto, debe aportar lo que puede.

"Hay que ayudar a la Corte a limitar las causas en las que interviene y que sean las institucionalmente relevantes"

-¿Cree que su inclusión en la comisión puede ser utilizada para contrarrestar las críticas a una mayoría cercana al kirchnerismo o a la presencia del abogado de Cristina Kirchner?

-Es una comisión que armó el Ejecutivo, obviamente el Gobierno, cuando arma una comisión, pone a la gente que más conoce, que generalmente son más afines. Es totalmente normal. Y me parece que Beraldi [Alberto, el abogado de Cristina Kirchner] fue incluido por sus características técnicas. Los abogados, a diferencia de los jueces, tienen que tener clientes para que se les pague a fin de mes. A nosotros nos depositan un sueldo. Y bueno. cuanto más conocido es un abogado, más conocidos posiblemente son sus clientes.

-Ernesto Sanz dijo: "Me alegro de que Weinberg no pudiera pasar por el Senado como procuradora. Si no se da cuenta de lo que significa estar en esa comisión, tampoco podría liderar el Ministerio Público".

-Yo a Ernesto Sanz, como Elisa Carrió, lo respeto muchísimo. Son un ejemplo de promover la institucionalidad. Capaz tengamos una visión diferente de lo que implica integrar esta comisión. Yo entiendo que la finalidad es crear una lluvia de ideas. Es una comisión que no va a elaborar un proyecto. Yo participé, desde los años '70, de muchísimas conferencias internacionales para elaborar tratados, pero en esta comisión simplemente vamos a trabajar muchísimo viendo todas las propuestas de leyes que hubo sobre cada uno de los temas, sacar conclusiones y aunar lo que pensaron distintos políticos o juristas cuando propusieron distintas reformas. Tanto del Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público Fiscal, el juicio por jurados, que funciona en distintas provincias, y el recurso extraordinario, porque la Corte está ahogada de expedientes.

"No creo que sea relevante el número de miembros de la Corte sino saber qué esperamos de la Corte "

-¿Por qué cree usted que Alberto Fernández la convoca?

-Por mi prestigio, quiero creer (se ríe).

-¿Qué le dijo cuando la llamó?

-Justamente eso. A mí me sorprendió. Por mi trayectoria.

-¿La sorprendió que un gobierno peronista la convocara después que el PJ en el Senado se negó a darle el acuerdo para hacerla procuradora?

-He sido propuesta a cargos nacionales e internacionales por gobiernos de distintos partidos. Yo no atribuyo al peronismo que no me hayan dado el acuerdo en el Senado. Hubo fuego amigo y fuego enemigo. De hecho, el día que tenían que firmar el dictamen en la Comisión de Acuerdos, uno de los senadores que no era de Cambiemos viajó desde su provincia y uno de los senadores de Cambiemos pegó el faltazo.

-¿Qué opina de la afirmación de que los cambios que propone Alberto Fernández para la Justicia esconden, en realidad, una campaña de impunidad a favor de Cristina Kirchner?

-Son especulaciones, yo desde el '93 soy juez y tuve que aprender a no especular, a ver y después decidir. A todo acto se le pueden atribuir propósitos positivos o negativos. Yo creo que hay que partir de la buena fe de las personas.

-¿Qué es lo primero que hay que reformar en la Justicia?

-Por un lado, como miembro del Poder Judicial de la Ciudad, creo que es importante que se implemente el traspaso que anunció el Presidente, que es el traspaso total de la justicia penal; después faltarán civil, comercial y laboral. Es la única jurisdicción que no tiene su propia Justicia. Después, la imagen de la Justicia en la ciudadanía no es óptima, para decirlo suavemente. Todos tenemos que trabajar en que el ciudadano común tenga confianza para acudir a la Justicia. La Justicia es como los hospitales públicos o como la educación pública, es la gente humilde la que más precisa una justicia eficaz e imparcial. Las grandes empresas terminan con arbitrajes.

"Estuve ayer en el mismo avión con Macri. Solo nos saludamos. Había mucha gente alrededor"

-¿La Corte debería tener más miembros?

-No creo que sea relevante el número de miembros de la Corte sino saber qué esperamos de la Corte. Leí una nota muy buena de Néstor Sagüés que hablaba de los distintos tipos de Corte que uno puede querer. Ese es el desafío mayor: saber qué esperamos los argentinos de cada una de las instituciones.

-Sagüés decía también que este no es un buen momento para dar estos debates, un momento de alteración, crisis y pandemia.

-Nosotros lo que vamos a hacer esta lluvia de propuestas. En medio de la pandemia no veo ningún motivo por el cual los once juristas no podamos estar trabajando en estudiar las posibilidades para que después elaboren los consensos, en un momento posterior, los señores diputados y senadores.

-¿Qué evaluación hace del funcionamiento de la Corte?

-Vemos que está con demasiados expedientes. De hecho, nos pasó al Superior Tribunal de la Ciudad las contiendas de competencia entre el fuero nacional y el fuero local. Creo que hay que ayudar a la Corte a limitar las causas en las que interviene y que sean las realmente institucionalmente relevantes.

-¿Cree que podría ayudar dividir la Corte en salas?

-No, porque crearía muchas suspicacias: por qué entienden unos jueces y no otros en determinadas causas. Yo participé de un tribunal de apelaciones de la exYugoslavia y de Ruanda en el que éramos siete jueces y solo cinco tenían que decidir en una apelación y siempre da a suposiciones por qué es excluido un juez u otro.

-¿Habló con Macri en el último tiempo?

-Estuve ayer en el mismo avión [Macri viajó a Francia, donde ella hizo escala].

-¿Hablaron de su participación en esta comisión?

-No. Solo nos saludamos. Había mucha gente alrededor.