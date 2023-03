Inflación: el Gobierno admitió que el número de febrero fue “malísimo” y lo justificó con dos motivos

escuchar

Con una inflación que tocó 6,6% en febrero y alcanzó 102,5% interanual, el Gobierno admitió hoy que el número fue “malísimo”. Así lo dijo la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, en su tradicional conferencia de los jueves. Sin embargo planteó que las variables macroeconómicas están “absolutamente bajo control”, por lo que no se debería haber registrado este impacto tan grande. De todos modos justificó esta avanzada por la sequía, que elevó el precio de la carne, y también por la suba de los lácteos.

“El número de inflación obviamente nos parece malo, malísimo, y además no era lo esperado”, aseguró Cerruti esta mañana. Pese a eso, no hizo ningún anuncio con el fin de atacar el indicador y ratificó el rumbo que ya marcó la Casa Rosada.

“El Gobierno sigue con el compromiso de avanzar en controlar los precios, en que vayan bajando los precios. Les puedo dar explicaciones, pero no son excusas frente a quien tiene que ir al almacén. Hay una explicación. La sequía hizo aumentar la carne más de 20 puntos e influyó un punto en la medición general de la inflación. Y de alguna manera pasó con lácteos”, planteó como motivo oficial para el registro de 6,6% determinado por el Indec el martes pasado.

Destacó, no obstante, que en los precios controlados por el Ministerio de Economía, a través de acuerdos con los distintos sectores, el aumento no superó el 5%; y sumó a los lácteos y la carne el impacto de los precios de las telecomunicaciones en la cifra final, con dardos hacia la Justicia y parte de la prensa. “Las empresas de telefonía y cable, y las empresas de servicios web siguen aumentando de forma indiscriminada cuando están vigentes las cautelares que no permiten que se aplique el decreto que determinaba que eran servicios públicos y que debían ser regulados los precios”, sostuvo.

Se quejó, entonces, por la “posibilidad que se le está negando” al Estado para controlar este sector “indispensable”, según sus consideraciones. “El Gobierno no puede intervenir porque la Justicia no se lo permite a raíz de las presentaciones de los grandes medios, propietarios de las empresas. Ese precio que influye en la vida cotidiana podría estar siendo regulado por el Estado si la Justicia interviniera y las empresas de comunicación no influyeran”, planteó.

“El Gobierno entiende que esta situación [con la inflación] hace muy difícil la vida cotidiana, la previsión, el estado de ánimo respecto a cómo moverse; y está comprometido a seguir avanzando para seguir sosteniendo los números de la macroeconomía que no indican que debería haber estos niveles de inflación porque las variables están absolutamente bajo control”, indicó Cerruti, quien no adelantó si se tomarán decisiones para afrontar esta variable descontrolada, aseguró que desde el Ejecutivo trabajan “todos los días” para eso y se desligó cualquier tipo de anuncio al dejar entrever que es el ministro de Economía, Sergio Massa, el encargado de hacerlo. Dijo, en tanto, que para el titular del Palacio de Hacienda “no hay reproches” del presidente Alberto Fernández porque los dos trabajan “permanentemente”, “codo a codo”, “con el mismo compromiso”.

“Confiamos en que las medidas macroeconómicas y para estabilizar los precios van a funcionar, necesitamos que funcionen lo más rápido posible. Está puesto el empeño del ministro de Economía, que se hizo cargo en una situación compleja. Al Presidente le tocan situaciones complejas: la guerra, la sequía... Se van sumando las variables que hacen que lo que uno planifica...”, deslizó, sin completar la frase. Entonces, envió un mensaje a los dirigentes opositores: “Es muy fácil decir cosas o escribir tuits cuando uno está en la oposición y no tiene que gobernar ni hacerse cargo de la cotidianeidad de un gobierno. Hay crisis en los bancos, hay sequía, hay guerra y cada una de esas cosas influyen en el día a día de la economía”.

En un primer momento, la portavoz evitó contestar si el Gobierno ratifica la meta de 60% de inflación que prevé el Presupuesto para este año. Más tarde, cuando le insistieron, comentó: “Por ahora esperamos que el plan que había sobre cómo iba a descender la curva, que tuvo estos problemas, pueda de alguna manera volver a la senda que estaba prevista. Hay que ver mes a mes, es algo sobre lo que hay que trabajar cada día”.

Bajo la misma postura reiteró que las variables macroeconómicas se encuentran “estables”, por lo que esta inflación se ancla -de acuerdo a lo que dijo- en cuestiones estacionales. “En este caso en particular, con la sequía”, comentó. Y pese a las críticas constantes que reciben los programas de controles de precios, la vocera dijo que habrá que “ampliarlos” y ser más fuertes en las tareas de vigilancia. “Es cierto que con eso solo no alcanza”, asumió.

Los cuestionamientos de Cristina y Máximo Kirchner por la inflación no los respondió. “Siempre preguntan por la interna. La verdad es que en esta conferencia no respondo preguntas de interna política, se responden en el ámbito de la política. El Presidente está gobernando y esa es su principal preocupación: llevarle tranquilidad a los argentinos, que siga el crecimiento, que mejore la economía. La verdad es que no hay demasiado tiempo”, se limitó a decir.

La salud de Fernández y la denuncia contra Edesur por los cortes

Con la actividad de Fernández limitada a Olivos tras ser diagnosticado con una hernia de disco lumbar, Cerruti dijo que las notificaciones sobre la salud del mandatario seguirán dándose a través de partes médicos. “Son cuestiones sensibles y de Estado. El Presidente tuvo dolor lumbar, le hicieron los estudios correspondientes, le indicaron que tiene que tener una pequeña intervención que se hará hoy o mañana. Mientras, mantiene su agenda en Olivos; y cuando se decida horario y forma de la intervención, se les va a comunicar por parte médico”, manifestó su vocera.

Por otra parte, sobre la denuncia del Gobierno a Edesur ante la Justicia penal por los problemas en el suministro eléctrico que se presentaron durante esta ola de calor, la portavoz detalló que desde la Casa Rosada le pidieron al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) que haga esta presentación judicial contra el gerente general y los miembros del directorio de la empresa, a la vez que multó a la compañía. Asimismo recordó que el ENRE presentará en el Congreso, en un plazo de 90 días que ya corren, un trámite para que el Legislativo defina si se le quita la concesión a Edesur.

“Hay 75 mil usuarios sin luz, algunos con cortes extendidos. La empresa no puede alegar nada porque es la única a la que le está pasando esto. Tuvieron tarifas dolarizadas, aumentos de 3000% durante el gobierno de [Mauricio] Macri, pero no realizaron las inversiones. Algunas voces se empiezan a alzar para que el Estado se haga cargo, piden que no se haga cargo, que deje todo en manos de los privados; y vemos las consecuencias de las privatizaciones que hizo el neoliberalismo”, dijo al respecto de esta denuncia.

