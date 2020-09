Daniel Dessein, titular de la comisión de libertad de prensa, leyó el informe en la 58° Asamblea de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa)

En el marco de la 58° Asamblea de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) realizada en formato virtual, la Comisión de Libertad de Prensa dio a conocer este viernes su informe semestral sobre libertad de expresión en la Argentina.

Allí destacó "la sustentabilidad del periodismo no es posible sin un sólido andamiaje institucional y económico, que ha sido afectado por la pandemia a nivel global. En la Argentina, fragilidades preexistentes y decisiones recientes socavan aún más las bases en las que se apoya una prensa libre y dinámica", señaló Adepa en el documento que se aprobó por unanimidad ayer en modalidad videoconferencia.

"Como sostenía Gregorio Badeni, sin independencia de poderes y un ámbito propicio para el desarrollo empresarial, la libertad de prensa es un concepto abstracto. Más aún, la autonomía de la prensa y la independencia de la Justicia son indicadores de la propia salud de la República", expresó Daniel Dessein, titular de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, que tuvo a su cargo la lectura del informe ante directivos y representantes de medios de todo el país.

El informe semestral de Adepa hizo un reconocimiento especial a los periodistas de todo el país, que continuaron desempeñando sus tareas como trabajadores esenciales durante la pandemia. "Nuestra capacidad para preservar las libertades se pone a prueba en estos tiempos de pandemia. Atravesamos una coyuntura en la que la cooperación y los consensos necesarios para afrontar el desafío presuponen información adecuada y compartida. Por lo tanto, la tarea de difundirla, como la de chequearla, contextualizarla, jerarquizarla, interpretarla y discutirla, redoblan su valor estratégico. También se redoblan las dificultades para llevar a cabo ese trabajo. Los medios y los periodistas deben reflejar y analizar la crisis del Covid-19 mientras la sufren", puntualizó Dessein.

El informe de Adepa también se refirió a la abortada cláusula contra la prensa, impulsada por el senador Oscar Parrilli en el debate sobre la reforma judicial, representó un riesgo para la libertad que requiere el periodismo. "Se trató de una disposición ambigua, que actuaba como una amenaza indefinida para la labor periodística, cuya justificación implícita se apoyaba en la teoría del Lawfare, que plantea una supuesta connivencia entre sectores de la política, la Justicia y los medios", expresó Dessein.

Por último, el documento detalla los avances en el debate público en relación con la regulación de las plataformas. "Países como Australia o los que integran la Unión Europea han sancionado directivas, leyes y reglamentaciones que protegen los derechos de autor en el mundo digital. Grandes empresas tecnológicas han aceptado la necesidad de regulaciones en ciertos ámbitos y en algunos casos avanzan con acuerdos con medios para remunerarlos por sus contenidos", señaló Dessein, y completó: "Las regulaciones no deben cercenar la libertad de expresión ni, en particular, inmiscuirse con los contenidos. Esto es algo que ocurre con lo dispuesto por el reciente decreto de necesidad y urgencia del Ejecutivo nacional, que declara servicios públicos, entre otras cosas, a la televisión por cable, una norma que no registra antecedentes en el mundo libre.

El informe completo

