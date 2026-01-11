Inhabilitaron por 75 años a la influencer libertaria Eugenia Rolón y no podrá obtener la licencia hasta 2099

Como parte de la sanción del ministerio de Transporte bonaerense contra la libertaria Eugenio Rolón por conducir en estado de ebriedad y sin el correspondiente registro, la mujer no podrá obtener la licencia para manejar en ninguna de las sedes habilitadas en la provincia de Buenos Aires. La inhabilitación rige de manera permanente: en los hechos, el sistema permite extenderla hasta el año 2099, lo que equivale a unos 75 años, según pudo saber LA NACION.

No obstante, debido al carácter federal del sistema de otorgamiento de licencias, Rolón podría tramitar el registro en otra jurisdicción del país, siempre que no intervenga la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), explicaron fuentes consultadas.

Eugenia Rolón chocó contra un poste y dio positivo en alcoholemia

La sanción se dispuso luego de que la mujer, pareja del tiktoker de Javier Milei, Iñaki Gutiérrez, chocara contra un poste de alumbrado público y fuera detectada conduciendo en estado de ebriedad y sin licencia en la ciudad balnearia de Mar de Ajó.

De acuerdo con el test realizado, Rolón tenía 1,89 gramos de alcohol por litro de sangre. La ley provincial de alcohol cero establece una inhabilitación de dos años para quienes superen los 1,50 gramos, pero en este caso la falta fue considerada grave porque, además, conducía sin contar con registro habilitante.

Eugenia Rolón: 75 años sin poder sacar el registro de conducir en la provincia de Buenos Aires.

Debido a esto, las autoridades locales dispusieron una inhabilitación preventiva por la que Rolón no podrá sacar el carnet en territorio bonaerense “de por vida con la intención de sentar jurisprudencia”, indicaron las fuentes consultadas. La cartera que lidera Martín Marcucci actuó de oficio a través del Juzgado Provincial de Faltas de Dolores, organismo que determinará, a su vez, qué multa económica deberá pagar la libertaria y qué curso tendrá que hacer.

El episodio ocurrió este viernes, cerca de las 9 de la mañana, cuando Rolón zigzagueaba a bordo de un Honda Fit por la calle Moreno, en Mar de Ajó, y terminó impactando contra un poste de luz. El vehículo estaba registrado a nombre de Carlos Gutiérrez Morchio, quien figuraba como autorizado para conducirlo en la tarjeta azul.