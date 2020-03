Inquietud de las provincias por el impacto en la actividad regional

Alberto Fernández encabezó anteayer una videoconfrencia de la que participaron todos los gobernadores Fuente: LA NACION

Hubo pedidos para impulsar las industrias petrolera y minera, y reclamos por el aumento de los precios

Jaime Rosemberg Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 31 de marzo de 2020

En una reunión tan extensa como plena de intercambios, el presidente Alberto Fernández logró lo que fue a buscar: un monolítico respaldo de los 24 gobernadores a su decisión de prorrogar la cuarentena, anunciada el domingo a la noche tras la reunión virtual. De todos modos, cada gobernador aprovechó para exponer sus dificultades, sobre todo en lo que hace a los sectores económicos que aportan fondos a cada administración provincial.

La primera en plantear la necesidad de medidas fue la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner. Fue -según contaron a LA NACION cerca de dos mandatarios- la que tuvo la idea de implementar el "barril criollo" para sostener el precio del petróleo, vital para las arcas de la provincia de los Kirchner. Insumos y logística que, como afirmaron cerca de la mandataria, "son vitales para una provincia aerodependiente" como todas las patagónicas. Omar Gutiérrez (Neuquén), Arabela Carreras (Río Negro) y Mariano Arcioni (Chubut) se sumaron al reclamo cuando les tocó hablar.

El catamarqueño Raúl Jalil también trajo un dato vinculado a los negocios. Afirmó que las empresas mineras están esperando que se levante la cuarentena para volver a explotar los yacimientos que tiene en la provincia. Sugirió, según testigos, igualdad "con los productores de soja, que no tienen problemas" y continúan con su comercialización. Dejó, no obstante, una sugerencia: implementar en todo el país el uso obligatorio de barbijos, incluidos quienes salen de su casa a hacer compras en negocios de cercanía. Su provincia por ahora no registra casos de coronavirus confirmados.

El misionero Oscar Herrera compartió su preocupación por la frontera de su provincia con Brasil y sugirió medidas más fuertes contra quienes intentan pasar al país. El sanjuanino Sergio Uñac también se mostró en alerta por las recientes agresiones de vecinos a un paciente de coronavirus en su provincia.

La remarcación de precios de productos básicos, coinciden varios mandatarios, fue otra queja recurrente, esta vez transversal a todos los distritos. "Todos los gobernadores me dijeron que con las grandes cadenas está todo bien con los precios, el resto es un desastre", reconoció ayer el Presidente en una entrevista en Radio Con Vos.