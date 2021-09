Insólito video de Sergio Berni con durísimas críticas a María Eugenia Vidal por su frase sobre las drogas

El secretario de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, difundió hoy un insólito video de más de tres minutos que si bien tiene un inicio actuado y aparentemente humorístico (donde hasta interviene supuestamente su madre), termina con una durísima crítica a la exgobernadora María Eugenia Vidal, hoy candidata a diputada en la ciudad, por su frase sobre las drogas.

El video se inicia con Berni, a punto de allanar un búnker narco, que recibe una llamada de su mamá por teléfono. Ella le pide que actúe con vehemencia contra los delincuentes, critica a Vidal, le recuerda la “paliza que le pegó Axel [Kicillof]” -en referencia a las últimas elecciones a gobernador- y dice que apoyará electoralmente a Victoria Tolosa Paz y a Agustina Propato, esposa de Berni que también es candidata. El fragmento actuado incluye una ironía sobre la mamá de Florencio Randazzo, quien también apareció en un video de campaña.

Sin embargo, después el video cambia abruptamente de clima. La escena muestra a Berni rodeado de droga secuestrada en un allanamiento en La Plata, donde se decomisaron casi 800 kilos de marihuana. Pero antes aparece un cartel sobre fondo negro que reza: “Para nosotros el narcotráfico y la droga no son bromas de campaña”.

Insólito video de Sergio Berni con durísimas críticas a Vidal por su frase sobre las drogas

A partir de ese momento, Berni habla a cámara y empieza su mensaje más directo dirigido a Vidal: “A usted que propone que esta marihuana la puede consumir tranquila, relajada junto a su pareja en Palermo, claro. Lo que haga con su vida privada importa poco a todos. Pero sí hay un problema. ¿Sabe por qué? Porque esta marihuana, y todo lo que está acá, está manchada de sangre de gente inocente”.

Vidal había dicho, en una entrevista con Filo News, sobre el consumo de marihuana: “Una cosa es fumarte un porro en Palermo un sábado a la noche, relajado, con amigos, tu pareja, o solo; y otra cosa es vivir en la 21-24 de Zabaleta, en la 1-11-14, rodeado de narcos, y que te ofrezcan un porro sin oportunidades, sin ir a la escuela o habiéndola dejado”.

Acusaciones y respaldos

Esas declaraciones le valieron fuertes críticas de dirigentes del oficialismo, que la acusaron de “discriminadora”. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, afirmó: “Es un pensamiento tremendamente discriminador y que explica bien por qué se vuelve a la Capital. Lo que ocurre en la Provincia es algo que no llega a comprender”.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que apuntala la candidatura de Vidal, también se refirió al tema y pidió tratar el tema “con profundidad” y sin “simplificarlo”.

María Eugenia Vidal y Axel Kicillof

“Como criterio general siempre creo en la libertad”, contestó cuando le preguntaron por el asunto. Sin embargo, señaló que lo relacionado al consumo de drogas “es muy complejo” y trazó cierto paralelismo con la posición que marcó la exgobernadora. “El tema del consumo de drogas es muy complejo, tiene aristas que derivan en la seguridad, el narcotráfico, en la posibilidad de los chicos de educarse, en la deserción escolar”, comentó Rodríguez Larreta, quien agregó: “Tiene mucho que ver con eso, en los barrios vulnerables pega y destroza las familias, por eso me parece que es un tema que hay que tratarlo con mucha más profundidad y no simplificarlo”.

Mientras tanto, Ricardo López Murphy, que compite en la interna de JxC con Vidal en la Ciudad, dijo: “El argumento que reconozco y que me parece inevitable es que si se trata de personas adultas que han decidido consumir, no veo cómo el Estado debería impedirlo. Ahora, consumir drogas me parece muy mala decisión y creo que la lucha exitosa contra el tabaquismo hay que replicarla contra las drogas”, comentó.

“Las drogas hacen mucho mal y eso debe ser el comienzo de cualquier debate”, declaró.

LA NACION