LA PLATA.- El Frente Gremial Docente rechazó la primera propuesta salarial del gobernador Axel Kicillof por "insuficiente", mientras que hoy habrá una nueva cita en el Ministerio de Trabajo boanerense a las 11.30.

El Síndicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires (Suteba), la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), la Unión de Docentes Bonaerenses (Udocba), el Sindicato de Docentes Privados (SADOP) y la Asociación de Magisterio Técnico (AMET) se negaron a aceptar una propuesta similar a la cerrada por la paritaria nacional.

Así se informó desde el Frente Gremial Docente desde un comunicado de prensa difundido en forma conjunta. No anunciaron un eventual paro.

"Continúan las negociaciones", informó el Frente a cuatro días del inicio de clases programado el 2 de marzo en este territorio.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires intentará seguir negociando hoy con los sindicatos que integran el Frente Gremial Docente a fin de acercar una propuesta salarial que permita llegar a un acuerdo para el ciclo lectivo 2020.

"Se sigue negociando. Por eso los gremios no quisiero dar a conocer la oferta y nosotros vamos a respetar ese acuerdo", informó hoy el gobierno.

Axel Kicillof aún no formalizó en la mesa paritaria oficial una propuesta salarial para los docentes de la provincia de Buenos Aires, pero ayer en la mesa técnica comenzó a negociar una fórmula similar a la propuesta nacional, de un salario inicial de 23.000 pesos.

Reunión

Los representantes del gobierno bonaerense y del Frente de Unidad Docente se reunieron ayer en una mesa técnica que se realizó en la Casa de la Provincia, en la Ciudad de Buenos Aires, tras la paritaria nacional. El gobierno informó que la propuesta recién llegaría hoy en una nueva mesa paritaria pero los sindicatos llevaron la negociación privada al plano público e informaron esta madrugada del rechazo a la primer propuesta realizada para intentar acercar posiciones.

Finalmente, esta mañana el gobierno bonaerense convocó formalmente a la paritaria para las 11.30, pero antes mantiene frenéticas negociaciones informales con los sindicatos.

El sábado, el gobernador Axel Kicillof consideró que "está bien" que los docentes le "exijan más" a su administración que a la anterior y destacó que, para su gestión, "la educación es algo prioritario".

"Se dijeron en estos cuatro años cosas muy equivocadas sobre la educación pública, como que caías en la escuela pública, o que los gremios eran prácticamente mafiosos", dijo el gobernador, en un dardo a las gestiones de María Eugenia Vidal en la provincia y Mauricio Macri en Nación.

Kicillof expuso que los maestros califican las reuniones con su gobierno "como positivas", porque para él y para su administración "la educación pública es algo importantísimo y prioritario".

En tanto se resolvió dejar sin efecto una resolución del exministro de Educación Gabriel Sánchez Zinny que dejaba afuera a unos 7000 maestros sin título habilitante. La medida original era de diciembre de 2017.

La nueva resolución firmada el 18 de febrero dispuso que: "Se posponen todas las acciones en torno a los ceses por las causales comprendidas en los artículos 109 (inciso c) y 110 (inciso C) -del Estatuto Docente, relacionadas al título habilitante- hasta tanto se avance en la brevedad en los detalles de su aplicación". De este modo espera calmar los ánimos de los sindicatos más rebeldes que no están de acuerdo con esperar hasta el 12 de marzo para que se cancelen las deudas salariales. La Federación de Educadores Bonaerenses exigió que se regularice esa deuda, en torno a un mínimo de 4000 pesos por cargo.