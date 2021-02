El exministro kirchnerista y su esposa pretenden que haya internas en el PJ Fuente: Archivo

Alessandra Minnicelli, exsíndica de la Sigen y esposa del exministro de Planificación Julio De Vido, denunció que ella y su marido fueron borrados como afiliados del Partido Justicialista. Ambos integran la lista interna del justicialismo liderada por Alberto Rodríguez Saá, que todavía se mantiene en pie y desafía la unidad del peronismo nacional detrás de Alberto Fernández.

El conflicto denunciado por Minicelli puede ser clave para el futuro de la lista rebelde que encabeza el gobernador de San Luis. los integrantes de esa nómina, entre los que figuran también Gabriel Mariotto, Milagro Sala y José Sbatella, aguardan la autorización, o no, de la Junta Electoral partidaria. Con esa autorización, aspiran a negociar para incorporarse a la lista de unidad.

"Revisé padrones de Santa Cruz y no me encontré, y a mi marido tampoco. También consulté en el Registro Nacional de Afiliados a Partidos Políticos. Pregunté al partido en Santa Cruz y me dijeron que puede haber pasado que, al cambiar de domicilio, se me haya dado de baja la afiliación y nadie me avisó", resumió Minnicelli, en diálogo con LA NACION. "He denunciado la situación ante [el presidente del partido, José Luis] Gioja y en la Justicia Electoral", completó.

La esposa de De Vido hizo pública la situación de las afiliaciones a través de las redes sociales, con un mensaje dirigido a Gioja. La definición de este tema podría definir la supervivencia de la lista de Rodríguez Saá. En el partido especulan con que solo quede en pie la nómina de unidad impulsada desde la Casa Rosada, más allá de las intenciones del gobernador puntano.

A última hora del lunes, y por la incorporación del gobernador Axel Kicillof a la lista de unidad, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, desistió de su intención de presentar una lista propia. Berni también tendrá un lugar en la lista oficial, pudo saber LA NACION.

