3 de julio de 2020 • 03:29

Anoche en Intratables su conductor, Fabián Doman, protagonizó un momento de gran tensión con uno de los entrevistados. Se trata del médico infectólogo Tomás Orduna con quien conversó vía Skype. El encuentro duró tan solo dos minutos, pero -enojado- el periodista lo interrumpió, y disparó: "Doctor, con todo respeto, no me gusta el trato. Buenas noches". Y lo sacó del aire.

La entrevista empezó mal. El conductor del programa que se transmite por América cometió un error al presentarlo. "Vamos con Tomás Orduna, médico infectólogo del hospital de Núñez. No, Muñiz, ¿qué dije? Por la 'z' me confundí", se corrigió ante la risa de los presentes y la seriedad del profesional de la salud. "Hospital Francisco Javier de la Exaltación Muñiz. Tenía un montón de nombres", aclaró.

Orduna comenzó la entrevista diciendo que discrepaba con lo que venían debatiendo en el panel sobre la diferente situación que se vive en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires. "La ciudad tiene más casos que el AMBA, porque no hay que mirarlo como un número absoluto...", dijo, y Doman lo interrumpió para cerrar la oración: "Sino proporción de habitantes".

"La ciudad tiene solo 3 millones de habitantes versus 12 millones de habitantes. No se olviden de esto: los números absolutos nunca dicen la realidad, lo que lo dice es cuando a eso se le pone un denominador", explicó el médico. Doman dijo que coincidía con él. "Estoy tan de acuerdo que estaba a punto de decir que el foco de la pandemia ha sido CABA".

En ese momento, Orduna empezó a hablar, pero no se lo escuchaba. "Escúchenme porque si no, no me entrevisten", disparó el infectólogo. "Trabajo en el gobierno de la Ciudad, participo de los tres comités y digo lo que a mi me parece con mi verdad". Y añadió: "No es que la ciudad está solidaria por un problema que es solo del Gran Buenos Aires". Y se explayó al explicar que el territorio gobernado por Horacio Rodríguez Larreta "tiene un problema" y está por llegar "al tope de camas de terapia intensiva".

Ante la tensión que se había generado, Doman lo interrumpió y le preguntó: "¿Podemos disentir, doctor, o si disentimos termina el reportaje?". A lo que Orduna respondió: "No, en absoluto. Lo que yo estoy diciendo es que me dejen hablar. Si me reportean a mi, déjenme hablar a mi".

La respuesta no le gustó nada al conductor. "Doctor, con todo respeto, no me gusta el trato. Buenas noches. Gracias por todo. No. Así no", dijo entonces Doman, y la producción sacó del aire al médico. "No se puede agredir a todo el mundo, tenga o no razón. No me parecen las formas. La prepotencia nos sobra, no la necesitamos", se excusó el periodista.