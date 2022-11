Investigan a la policía bonaerense por su rol en la batalla entre facciones de la Uocra en Ensenada

escuchar

La investigación judicial de la batalla campal que sostuvieron las facciones de la Uocra La Plata identificadas con Juan Pablo “Pata” Medina e Iván Tobar en una parrilla y en inmediaciones de una comisaría de Ensenada, el 25 de octubre, se enfoca en el accionar policial, a partir de la pérdida de la visión de un ojo que sufrió uno de los militantes del grupo de Medina producto de un impacto de bala de goma . Hay tres efectivos en la mira por el delito de lesiones gravísimas y se relevó a la policía provincial de la investigación para derivarla en la Policía Federal. Entre los protagonistas de la pelea hay un solo identificado, vinculado al sector de Tobar, que será imputado por lesiones leves.

En el desarrollo de la pesquisa, se secuestraron las escopetas desde las que se dispararon postas de goma durante la segunda parte del enfrentamiento, cerca de la Comisaría 3°, adonde se había trasladado a la facción de Tobar tras el choque con la de Medina en la parrilla “Lo de Seba”, en la localidad de El Dique. Producto de esos disparos, fue herido y perdió la visión del ojo izquierdo Marcelo Morel, militante de la facción de Medina, grupo que se había acercado a la sede policial en la que estaban sus rivales en la interna del gremio, que está intervenido. También se secuestraron pistolas calibre 9 milímetros con las que los efectivos efectuaron tiros al aire, aunque esos disparos no provocaron heridos.

La policía bonaerense dispara sobre una de las facciones de la Uocra luego del enfrentamiento que se inició en una parrilla de Ensenada

Las escopetas fueron utilizadas por tres efectivos varones, que aún no fueron identificados, mientras que dos mujeres policías estuvieron a cargo de las 9 milímetros durante la batalla sindical en las calles de Ensenada. La Justicia analiza videos para individualizar al efectivo que disparó las postas de goma que hirieron a Morel en el ojo izquierdo . El resto de las contusiones y heridas que tuvieron los manifestantes el día de la pelea no fueron producto del accionar de la policía, según pudo saber LA NACION. Por el hecho, también se abrió una investigación en Asuntos Internos. Sobre las imágenes trabaja el Departamento Federal de Criminalística. La investigación esta a cargo de la jueza de garantías Marcela Garmendia y el fiscal Marcelo Romero.

Por el caso no hay detenidos y solo uno de los protagonistas de la pelea fue identificado. Pertenece al grupo de Tobar y será imputado por lesiones leves contra integrantes del bando de Medina, según pudo reconstruir LA NACION. El resto de los protagonistas del combate callejero -que incluyó enfrentamientos en la avenida 112, que divide Ensenada de La Plata- no fueron identificados hasta el momento. En los testimonios recolectados, la mayoría de los involucrados no aportó nombres de sus rivales.

Marcelo Morel, el militante del Pata Medina herido en un ojo Santiago Hafford - LA NACION

Hace dos semanas, el grupo de la Uocra identificado con Medina y su hijo Cristian (”Puly”) marchó por el centro de Ensenada para protestar contra la policía y el secretario de Seguridad de ese municipio, Martín Slobodian.

La seccional La Plata de la Uocra está intervenida desde que Medina fue detenido, en septiembre de 2017. Actualmente está en libertad, beneficio al que accedió en junio. El interventor del gremio es Oscar Rizzo, designado por el secretario general del sindicato de los albañiles, Gerardo Martínez. Es el tercer interventor que tiene la delegación gremial en cinco años.

Brian Medina, nieto del Pata Medina, tras los enfrentamientos del 25 de octubre