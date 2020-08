Mario Ishii, intendente peronista de José C. Paz, afronta una denuncia judicial acusado de encubrir a empleados que supuestamente vendían droga en ambulancias Fuente: Archivo

Un mes después de la polémica por el video en el que Mario Ishii les decía a choferes de ambulancias del municipio de José C. Paz que los cubría cuando vendían "falopa" con esos móviles, ni el Concejo Deliberante ni la Justicia avanzaron contra el intendente.

En la causa judicial, Ishii presentó una declaración voluntaria por escrito cuando se abrió el expediente y declararon 15 testigos (incluidos los conductores de las ambulancias), pero hasta el momento el intendente no fue citado a declarar como acusado. En el Concejo Deliberante, la oposición buscará aprobar mañana la conformación de una comisión investigadora para analizar la conducta del intendente de José C. Paz, pero no tiene los votos para que su iniciativa prospere.

El bloque de Juntos por el Cambio en el Concejo Deliberante de José C. Paz impulsa la conformación de la comisión, un requisito previo a una hipotética suspensión preventiva del intendente. La bancada opositora tiene siete integrantes. Necesita sumar los dos tercios de los votos y el oficialismo cuenta con un bloque de 16 ediles de los 24 del cuerpo deliberativo paceño. También hay un bloque unipersonal.

"El bloque del oficialismo no habla con nosotros. Con mi discurso pretenderé que, por lo menos, lo piensen", dijo a LA NACION la concejal Gina Chavero, de la Coalición Cívica, impulsora del proyecto.

Algunas fuentes del bloque de Juntos por el Cambio admitieron que el destino más probable para la iniciativa es el archivo. "No lo van a aprobar", afirmó una fuente de la bancada.

Al enumerar las razones para pedir una comisión que investigue a Ishii, en el proyecto se sostiene que "los hechos que son de público conocimiento revisten tal gravedad institucional que obligan a este cuerpo deliberativo a evaluar las transgresiones en que hubiere incurrido el señor intendente municipal".

Ishii aguarda la sesión "con mucha tranquilidad", según indicó a LA NACION una fuente de su confianza. "No hay problema, es una sesión normal. A los concejales los asiste el derecho de averiguar lo que tengan que averiguar", agregó la fuente, que remarcó que Ishii está abocado a la situación del coronavirus en el distrito y reafirmó que el video fue "recortado".

La sesión que se realizará mañana sufrió postergaciones, ya que se produjeron contagios de coronavirus entre algunos concejales. El debate se realizará con distanciamiento entre las bancas y sin la presencia de los secretarios de los ediles, según pudo averiguar este diario.

El camino judicial

Más allá de la pelea política en José C. Paz, en los tribunales de San Martín se desarrolla una investigación judicial que se inició tras la difusión del video en el que Ishii señaló: "Yo los tengo que cubrir, no los rajé todavía, cuando me están vendiendo falopa con las ambulancias".

El gobernador Axel Kicillof respaldó a Mario Ishii Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Hafford

Una fuente judicial al tanto de la causa que se sigue contra el intendente, por el presunto delito de encubrimiento, señaló a LA NACION que la semana pasada concluyó la última declaración testimonial de los ambulancieros y que, en total, comparecieron unos 15 testigos.

En el marco de esta causa, a cargo del fiscal Miguel Vieria Miño, se solicitó información a juzgados y fiscalías federales de San Martín para relevar si existen investigaciones que puedan vincularse al expediente. Ishii, al comienzo de la investigación, presentó un descargo por escrito en sede judicial.