Mario Ishii: "No voy a renunciar, a mí me eligió la gente" Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de julio de 2020 • 11:03

El intendente de José C. Paz, Mario Ishii, descartó hoy que pueda presentar su renuncia tras el grave escándalo por la difusión de un video en el que dijo que encubre la venta de drogas en su distrito.

"No voy a renunciar, a mí me eligió la gente. Después de la pandemia, si quedo vivo, voy a ver qué hago", dijo Ishii, en diálogo con Radio Rivadavia.

La Justicia citó al polémico jefe comunal peronista a una audiencia para hoy, a las 12.30, en la que se determinará si incurrió en un delito. Si las actuaciones prosperan, podría ser investigado por encubrimiento.

"Yo estoy en contra del narcotráfico, lucho contra eso y me peleó con todos. Yo pido que me dejen laburar, después si quieren que vaya a la Justicia, voy a aclarar todo. No encubro nada, al contrario. Se malinterpretó, yo fui con un planteo de discusión gremial", afirmó en una entrevista con Radio Continental.

El intendente dijo que tiene que "cubrir" a empleados municipales que "venden falopa en las ambulancias". La frase fue captada en un video casero y se difundió por las redes sociales el fin de semana.

"Falopa es todo lo que es Rivotril y ese tema", justificó Ishii.

Polémica frase de Ishii 01:25

Video

Defensa

El video de Ishii en el que se lo ve admitiendo un presunto encubrimiento a vendedores de droga, generó ayer reacciones de dirigentes kirchneristas, quienes lejos de condenarlo salieron en defensa del jefe comunal, con el argumento de que fue un exabrupto sacado de contexto.

"Fue una mala expresión que nada tiene que ver con la realidad. Lo sé porque lo conozco", dijo el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, a LN+, para agregar: "No se supo expresar".

El diputado bonaerense del Frente renovador Jorge D'onofrio respaldó ayer al intendente y aseguró que su frase fue "sacada de contexto". "Hoy quiero reconocer a Ishii, gran gestionador y además un decidido enemigo de las mafias y del narcotráfico", señaló D'onofrio, uno de los especialistas seguridad del massismo.

El legislador acompañó su mensaje con una foto en la que está junto a Ishii, Sergio Massa y Malena Galmarini. "Repudio la bajeza de quienes sacan una frase de contexto y la dan vuelta perpetrando una calumnia asquerosa", agregó.

Juan Zabaleta, que gobierna Hurlingham y es muy cercano al presidente Alberto Fernández, defendió con contundencia a Ishii y rechazó que deba abandonar el cargo. "No tiene que dar un paso al costado, tiene que aclarar lo que ha pasado. Ese video tiene un mes y medio, fue un piquete de ambulancieros y se mezcló esa palabra frente a lo que estaba pasando. No deja de ser desafortunada la frase. Cuando dijo falopa quiso decir medicamentos, porque lo conozco a Mario", dijo a FM Milenium.

El intendente de Ensenada, Mario Secco, también salió en auxilio de su colega: dijo que se trató de un exabrupto en medio de una discusión. "Capaz tuvo un día en que se calentó y dijo cualquier barbaridad", sostuvo Secco.