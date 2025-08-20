Itai Hagman, candidato del peronismo: “Están incubando una crisis que va a estallar tras las elecciones”

Itai Hagman, cabeza de lista del peronismo en la ciudad de Buenos Aires, trazó un sombrío pronóstico sobre el rumbo de la economía en el país, tras asegurar que hay un modelo con el “dólar planchado artificialmente” y grandes niveles de deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que derivarán en una crisis posterior a las elecciones nacionales del 26 de octubre.

Tras ello pidió el voto para Fuerza Patria, debido a que aseguró que es el único espacio capaz de construir “una opción” alternativa que le gane al espacio que comanda el presidente Javier Milei, y envió un dardo a la izquierda.

“El mes pasado se depreció el tipo de cambio 12%. ¿Qué está haciendo el Gobierno? Aplicar todas las medidas que pueda para evitar el aumento del dólar, porque sabe las consecuencias que eso tiene en la inflación de cara a las elecciones y está haciendo cosas en contra de su propio manual. Les dice a los bancos que tienen que encajar 50% los depósitos, sube la tasa a niveles astronómicos, tenemos una inflación que corre al 27% y ofrece una tasa de 60%, comprometiendo más gasto público, porque esos intereses los paga el Estado. Te dicen ‘venimos a hacer el ahorro fiscal’ y lo que más aumenta son los pagos de intereses de la deuda. Ajustan a los jubilados, al Garrahan, a las universidades, los salarios, pero aumentan los intereses que pagan para refinanciar la deuda con el sistema financiero", analizó Hagman sobre el rumbo del plan trazado por el Presidente y por su ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.

“Saben que si no toman estas medidas, se puede seguir disparando el dólar y eso tiene consecuencias en la inflación, y se les acaba el relato de que ellos vinieron a arreglar la inflación para siempre en la Argentina porque tienen la receta mágica”, planteó en Radio 10 el candidato, que es asimismo economista, y fue ahí que marcó: “Lo que están incubando es una crisis que va a estallar después de las elecciones, ellos lo que están haciendo es patear la pelota para que explote después de octubre. Y nosotros lo tenemos que decir porque es un engaño a la sociedad y tiene consecuencias graves".

Además Hagman, que milita junto al dirigente social Juan Grabois en el Frente Patria Grande, insistió: “Es un modelo económico con el dólar planchado artificialmente, te endeudás con el FMI, hacés un blanqueo y tratás de generar ingresos extraordinarios de dólares para sostener un mod económico... ¿Y cómo termina esta historia en la Argentina siempre? Como terminó cuando [el expresidente Mauricio] Macri hizo esto mismo en 2017, Cuando se hizo en los 90. Cuando lo hizo [el ministro de Economía de facto José Alfredo] Martínez de Hoz. Termina con grandes crisis económicas. Además de hablar de la vida cotidiana, tenemos que mostrar que este modelo nos lleva a una Argentina que va en ese proceso explosivo que termina pagando la gente“.

Hagman y Grabois Santiago Filipuzzi

Hagman actualmente es diputado nacional y tenía mandato hasta 2027, pero dejará su banca dos años antes para encarar la campaña porteña y volver a obtener un lugar en la Cámara baja.

Convencido de que este es un modelo “de timba financiera”, dijo que la oposición necesita “demostrar” por qué el Gobierno llevará al país a una nueva crisis que el peronismo quiere “evitar”.

“Yo digo todo esto pero nosotros no queremos diagnosticar simplemente para después decir a la sociedad ‘yo te avisé’. Queremos evitar que la Argentina vaya en esa dirección, por eso no estamos solamente haciendo un diagnóstico, sino jugando electoralmente. ¿Cómo hacemos para frenar este proceso de destrucción y que no lleve a la Argentina a un nuevo 2001? Bueno, con más diputados y diputadas, senadores y senadoras, que defiendan nuestras posiciones. Por eso nuestro objetivo es aumentar la representación de la bancada", remarcó sobre los objetivos para las legislativas de este año.

Un dardo a la izquierda

Entonces, en eso, buscó diferenciarse de la izquierda, que llevará como candidata a diputada nacional a Myriam Bregman, de larga experiencia en el Congreso, mientras que Christian “Chipi” Castillo irá para senador, los dos por la Ciudad.

Es que dentro del peronismo, Hagman responde al sector más vinculado a la izquierda y al progresismo.

Christian Castillo y Myriam Bregman, los candidatos de la izquierda en la Ciudad

“Tengo respeto por todas las fuerzas políticas, compartimos muchos espacios en los que hemos luchado estos dos años. Ahora, el único espacio que puede realmente ganarle a Milei es Fuerza Patria. Somos los que vamos a dar la pelea, el principal bloque opositor en el Congreso y los que tenemos la capacidad de construir una opción que le gane a Milei”, marcó y ahí deslizó contra los izquierdistas: “No me olvido que hay sectores que, cuando hubo un balotaje y había que decidir entre el peronismo y Milei, votaron en blanco. Como pasó también en su momento como con Macri. Esa es la principal diferencia política. Ellos tienen un camino que no conduce a aunar las fuerzas para ganarle a Milei y nosotros tenemos que frenar este proceso, construir una alternativa que pueda derrotarlo políticamente, con la lucha y también electoralmente. El espacio ese es Frente Patria”.