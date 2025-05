Jaime Durán Barba volvió a criticar a Macri y tildó a Pro de “segunda marca de LLA”

En un nuevo cruce contra Mauricio Macri, el asesor Jaime Durán Barba volvió a hablar sobre la derrota de Pro en las elecciones legislativas de la semana pasada, aseguró que el expresidente “se quedó atrás” y consideró que los acuerdos con La Libertad Avanza (LLA) lo posicionaron en un lugar de “segunda marca”.

“Si Pro era la alternativa amplia del kirchnerismo tenía sentido, pero cuando quiere ser segunda marca de LLA va a la hecatombe, porque la gente prefiere votar por primeras marcas“, marcó este martes por la mañana y añadió: ”No podés decir que sos el partido más importante de la oposición si votás todo lo que quiere [Javier] Milei, porque la gente dice ‘para eso lo voto a Milei’“.

De esta forma, en diálogo con Urbana Play, el analista político explicó que a partir de esta decisión “Pro perdió su identidad” y que la búsqueda de Macri por “retractarse de los errores del pasado” tuvo que ver con que el partido perdiera parte del electorado en los últimos años.

Durán Barba fue parte del círculo de Macri antes de su llegada a la presidencia. Captura

“Si adoptás esa posición (por los acuerdos con LLA) es difícil que los radicales o la Coalición Cívica estén con Pro. En un espacio moderno como Pro no podés ir al pasado. La actual tendencia de Pro es, por ejemplo, la austeridad: ser serios, que no haya música, no bailar, que no haya globitos, nos reunimos para ver cómo ajustamos a los pobres”, consideró y evaluó: “Esto es un error. Hay una equivocación. Milei es hábil, el planteó ajustar a los políticos y a la casta; lo que pasó en el gobierno después es otra cosa, pero no lo dijo al principio. Pro se creyó que había que anunciar que iban a ajustar a los jubilados y no funciona así”.

Y responsabilizó directamente al líder de Pro por el “desgaste” del partido: ”Pro, que para muchos era el eje de una alianza republicana alternativa al peronismo, terminó como terminan los partidos de derecha del norte de la provincia de Buenos Aires: muy reducidos. La propuesta original era muy amplia, pero Mauricio, después de la derrota en 2019, transitó a una forma distinta de ver las cosas y se quedó atrás en muchas cosas"

“Es una propuesta mucho más restringida la de Pro actual, que sí coincide con LLA. Antes no era eso, no eran gente de derecha ni mucho menos”, lamentó.

En otro tramo de la entrevista, el analista ecuatoriano habló sobre su vínculo con Santiago Caputo -asesor que forma parte del círculo cercano al presidente Milei- y aseguró que tienen “muy buena relación” ya que se conocieron en una firma que fundaron en 2007. “Tenía una tendencia ideológica más fuerte”, recordó.

Mauricio Macri junto a Durán Barba. Archivo

Finalmente, Durán Barba se refirió a los cruces de la administración mileísta con el consultor español Antoni Gutiérrez-Rubí, quien maneja la campaña de Pro en la ciudad de Buenos Aires y el Gobierno quiere expulsar del país porque se extinguió su permiso de residencia.

“Lo conozco muy bien. No es experto en campañas sucias, es un consultor serio. Yo distingo entre los chantas y la gente que piensa en la política práctica, como él”, expresó y subrayó: “Es un tipo profundo, publicó varios libros y él hace análisis político concreto”.

Gutiérrez-Rubí fue contratado a fines del año pasado por la filial de Pro en la Ciudad para encargarse de diseñar la estrategia de cara a las elecciones porteñas, por lo que fue uno de los ideólogos del desdoblamiento e influyó en la selección de los candidatos para la lista de legisladores.

A fines de enero de este año, Milei comenzó su ataque contra él a través de su cuenta de X, en donde lo definió como una “basura humana” y aseguró que había vuelto al país para “seguir ensuciando gente”. “Fue el arquitecto de la campaña negativa más grande de la historia que instrumentó el kirchnerismo contra mi persona”, consideró.